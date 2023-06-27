【馬力歐在找你】一起加入未來大人物行列，讓成功定義更廣、社會更有意思
我們想讓你知道的是
2014年夏天，在「我們創業的車庫」辦公室小小會議室白板上，一堆名稱中，我們圈下了「未來大人物」這個名字與寫下核心目標：「把成功的定義還給每一個人」。當年我們是個年輕媒體，帶著一定的叛逆思維，好像該做點不一樣的事情......
許多次去學校分享關鍵評論網過去發展時，如果時間允許，內容也算有關連的話，我都會在後半段加上介紹未來大人物的說明。
因為未來大人物不太算是個內容品牌，所以我常常會先頓一下，讓自己思緒快速回到整個專案發想開啟的2014年夏天，以及第一次實體活動的2015年春天。
起心動念其實很單純，我當時看著很多各種活動、講座、人物介紹等，都還是當時多數人耳熟能詳的「大人物」們。但我們是個年輕的媒體，帶有一定的叛逆思維，總覺得好像應該做點不一樣的事情。
於是在幾次熱烈的討論和腦力激盪，在那個後來被同事稱為「我們創業的車庫」辦公室的小小會議室白板上，我們在一堆名稱中，圈下了「未來大人物」這個名字。我們寫下了這個活動的核心目標：「把成功的定義還給每一個人」。
因為關鍵評論網從第一天成立的時候，我們就寫下「多元觀點，不同聲音」初衷；當我們合併許多很棒的獨立媒體、不同公司，成為一個媒體集團時，我們寫下「Proudly Different Angles」在集團logo旁邊，因為我們相信多元的觀點帶來更進步的社會。
所以「未來大人物」這個活動要做的事情就是這麼單純，因為我們相信成功的定義應該是很寬廣的。
成功不應該只是賺大錢或是有一個很大的公司或是很有名，而是年輕人自己定義想要做的事情和目標，然後用創意、用執行力去達成。
所以在過往這6屆中，我們看到有非營利組織、有社會企業、有科技創業、有地方創生、有教育現場的老師、有用創意方式推廣各種理念、倡議，各種團隊、各種模式，的的確確是在自己定義的成功。
從一開始，我們希望是30歲以下的年輕人，後來我們持續討論，將年齡上限拉高到35歲，然後也從個人開放到團隊報名，再來從有分領域到不分領域。我們認為這樣可以讓更多優秀、有潛力、有影響力的年輕團隊，加入這個活動，讓更多人瞭解這個社會有很多有意思的可能性。
從2014到現在，我們已經有超過130組不同方向、不同領域的未來大人物，有些人現在還在當時的領域中努力。
比如說像第一屆DFC Taiwan的許芯瑋，他們的協會持續成長，但從給學生、年輕人的設計思考活動/比賽，隨著108課綱的導入，他們擴大到協助現場老師們的備課和教學設計。
比如說2016年第二屆的林怡辰老師，過了7年，她依然在教育現場努力著，但這些年還出版了3本書，持續讓更多人瞭解「閱讀能力」增加能夠對小朋友多大的幫助。有些人則或許有了工作上的轉變，但依然讓人很期待他們的未來。
我一直記得2015年第一屆時，我們邀請了PChome董事長詹宏志先生擔任評審。我去拜訪他的時候，他跟我們說了一句話，他說這個活動很有意思，如果持續10年的話，應該可以看出台灣社會轉變的脈絡。
今年關鍵評論網滿10年了，雖然中間未來大人物徵選活動暫停過2年，但我們的確也看到了一些變化。我們注意到年輕人關心的領域更多元，注意到我們不只是在台北，而是在全台灣更多地方都有很棒很優秀的團隊持續努力中。
甚至也開始有二代接班的變化，比如說曾經是我們2015年第一屆的評審之一，孩子的書屋創辦人陳爸陳俊朗，他在2019年猝逝，而他的長子陳彥翰接棒傳承下去，因為他的轉變、打造「書屋系統化」的團隊經營模式，成為我們2022年的未來大人物。
當彥翰在去年（2022年）未來大人物年度發表會上出現，我將紀念品送交他手上，握著他有力的手、看著他明亮的眼神，我心中有滿滿感動，感受到跨世代情感、成果和努力的延續。
從第一天開始，我們心中就清楚的知道，未來大人物不應該是一個比賽。或許整個過程有徵選、需要填寫報名表、到了第二屆開始有了面試關卡，但我們更覺得這是個回顧自己過去的努力，介紹自己和團隊，並且加入一個有很多有趣人物的網絡。
除了我們幫忙介紹和連結之外，我們已經開始看到同屆或不同屆的未來大人物們，透過這個「同學會」，開始跨界認識，並且一起做一些有趣的活動。這是我們一開始沒有預期到，但仔細想想也是挺理所當然的一個發展。
你想要加入這個「同學會」嗎？或是你周圍有這樣的未來大人物？
如果你覺得你或你們就是這樣有創意、有執行力、有影響力、努力做著自己喜歡且在意的事情，又想要改變或對這個社會有不同貢獻，自己定義成功的35歲以下年輕人，快點來填寫報名表吧（當然也歡迎推薦）。
我很期待，在今年關鍵評論網的10週年，2023年的未來大人物活動上，看到你們。
正在努力著自己的倡議，請加入我們成為下一位「未來大人物」。
責任編輯：Yuan
核稿編輯：陳淑玲
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！