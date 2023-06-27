【馬力歐在找你】一起加入未來大人物行列，讓成功定義更廣、社會更有意思

許多次去學校分享關鍵評論網過去發展時，如果時間允許，內容也算有關連的話，我都會在後半段加上介紹未來大人物的說明。

因為未來大人物不太算是個內容品牌，所以我常常會先頓一下，讓自己思緒快速回到整個專案發想開啟的2014年夏天，以及第一次實體活動的2015年春天。

起心動念其實很單純，我當時看著很多各種活動、講座、人物介紹等，都還是當時多數人耳熟能詳的「大人物」們。但我們是個年輕的媒體，帶有一定的叛逆思維，總覺得好像應該做點不一樣的事情。

於是在幾次熱烈的討論和腦力激盪，在那個後來被同事稱為「我們創業的車庫」辦公室的小小會議室白板上，我們在一堆名稱中，圈下了「未來大人物」這個名字。我們寫下了這個活動的核心目標：「把成功的定義還給每一個人」。

Photo Credit - 關鍵評論網/楊士範 當年活動名稱、核心目標等想法，甚至後來的活動流程，都從「我們創業的車庫」辦公室小小會議室白板上圈出。

因為關鍵評論網從第一天成立的時候，我們就寫下「多元觀點，不同聲音」初衷；當我們合併許多很棒的獨立媒體、不同公司，成為一個媒體集團時，我們寫下「Proudly Different Angles」在集團logo旁邊，因為我們相信多元的觀點帶來更進步的社會。

所以「未來大人物」這個活動要做的事情就是這麼單純，因為我們相信成功的定義應該是很寬廣的。

成功不應該只是賺大錢或是有一個很大的公司或是很有名，而是年輕人自己定義想要做的事情和目標，然後用創意、用執行力去達成。

所以在過往這6屆中，我們看到有非營利組織、有社會企業、有科技創業、有地方創生、有教育現場的老師、有用創意方式推廣各種理念、倡議，各種團隊、各種模式，的的確確是在自己定義的成功。

從一開始，我們希望是30歲以下的年輕人，後來我們持續討論，將年齡上限拉高到35歲，然後也從個人開放到團隊報名，再來從有分領域到不分領域。我們認為這樣可以讓更多優秀、有潛力、有影響力的年輕團隊，加入這個活動，讓更多人瞭解這個社會有很多有意思的可能性。

從2014到現在，我們已經有超過130組不同方向、不同領域的未來大人物，有些人現在還在當時的領域中努力。

比如說像第一屆DFC Taiwan的許芯瑋，他們的協會持續成長，但從給學生、年輕人的設計思考活動/比賽，隨著108課綱的導入，他們擴大到協助現場老師們的備課和教學設計。

Photo Credit - 關鍵評論網 第一屆的未來大人物許芯瑋一路堅持至今，她發起的 DFC Taiwan協會持續成長。（圖為2015年未來大人物發表會現場。）

比如說2016年第二屆的林怡辰老師，過了7年，她依然在教育現場努力著，但這些年還出版了3本書，持續讓更多人瞭解「閱讀能力」增加能夠對小朋友多大的幫助。有些人則或許有了工作上的轉變，但依然讓人很期待他們的未來。

我一直記得2015年第一屆時，我們邀請了PChome董事長詹宏志先生擔任評審。我去拜訪他的時候，他跟我們說了一句話，他說這個活動很有意思，如果持續10年的話，應該可以看出台灣社會轉變的脈絡。

Photo Credit - 關鍵評論網 第一屆2015年舉辦至今，已經找到130位（組）來自全台各地的倡議青年。

今年關鍵評論網滿10年了，雖然中間未來大人物徵選活動暫停過2年，但我們的確也看到了一些變化。我們注意到年輕人關心的領域更多元，注意到我們不只是在台北，而是在全台灣更多地方都有很棒很優秀的團隊持續努力中。

甚至也開始有二代接班的變化，比如說曾經是我們2015年第一屆的評審之一，孩子的書屋創辦人陳爸陳俊朗，他在2019年猝逝，而他的長子陳彥翰接棒傳承下去，因為他的轉變、打造「書屋系統化」的團隊經營模式，成為我們2022年的未來大人物。

當彥翰在去年（2022年）未來大人物年度發表會上出現，我將紀念品送交他手上，握著他有力的手、看著他明亮的眼神，我心中有滿滿感動，感受到跨世代情感、成果和努力的延續。

Photo Credit - 關鍵評論網 陳爸當年期許的成功定義的故事，相隔7年後，兒子陳彥翰當選未來大人物，由他來延續。

從第一天開始，我們心中就清楚的知道，未來大人物不應該是一個比賽。或許整個過程有徵選、需要填寫報名表、到了第二屆開始有了面試關卡，但我們更覺得這是個回顧自己過去的努力，介紹自己和團隊，並且加入一個有很多有趣人物的網絡。

除了我們幫忙介紹和連結之外，我們已經開始看到同屆或不同屆的未來大人物們，透過這個「同學會」，開始跨界認識，並且一起做一些有趣的活動。這是我們一開始沒有預期到，但仔細想想也是挺理所當然的一個發展。

Photo Credit - 關鍵評論網 加入未來大人物的行列，成功由你自己來定義。

你想要加入這個「同學會」嗎？或是你周圍有這樣的未來大人物？

如果你覺得你或你們就是這樣有創意、有執行力、有影響力、努力做著自己喜歡且在意的事情，又想要改變或對這個社會有不同貢獻，自己定義成功的35歲以下年輕人，快點來填寫報名表吧（當然也歡迎推薦）。

我很期待，在今年關鍵評論網的10週年，2023年的未來大人物活動上，看到你們。

責任編輯：Yuan

核稿編輯：陳淑玲