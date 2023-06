前衛生署副署長張鴻仁：台灣企業界有許多新加坡醫療體制「粉絲」，公共衛生界則剛好相反

文:張鴻仁 (台灣行政院衛生署疾病管制局首任局長)

編按:本文為《病有所醫?新加坡醫療體系之理想與現實》推薦序。

新加坡的醫療體系是世界唯一,更是台灣企業界的最愛。依照自己的付費能力決定購買什麼樣的醫療服務,世界級的醫療品質,而且,完全沒有台灣健保的浪費。除了企業界,在醫界也有不少的粉絲。一般而言,愈右派、經濟能力愈佳的,愈喜歡新加坡制。

本書源起

林教授這本書《病有所醫?新加坡醫療體系之理想與現實》(Myth Or Magic - The Singapore Healthcare System)於2013年先以英文出版,應該是最深入介紹新加坡醫療體系的第一本中文書。這本書一開始就打破許多人對新加坡制度的迷思——「保健儲蓄」(Medisave)。這個在90年代紅遍全球的制度,一時之間成為醫療體系的顯學,受其影響最大的是中國。當年正值中國大陸規劃「醫保」,據說李光耀先生會見了朱鎔基先生說:「中國人不適合西方的福利制度」,於是中國政府先推出「兩江試點」(鎮江與九江)後,於2000年全面實施以保健儲蓄為支柱的醫保制度。沒想到,才實行幾年就發生「看病難、看病貴」的問題,至今未解。後來世界衛生組織(World Health Organization)出版專文說明保健儲蓄只是一種指定用途的強迫儲蓄制,並不具保險的功能,這股熱潮才退燒。

本書核心觀點

本書最重要的一張圖是,新加坡醫療服務的資金來源圖,其中最令人吃驚的是來自保健儲蓄竟然只有百分之六!因此世界衛生組織在評論新加坡的保健儲蓄時,強調單以醫療保險的角度來看,比較像我們常用的自付額制(deductible),是種健康保險常用的配套措施,不是主軸。那麼大部分新加坡人看病錢哪裡來?答案是自掏腰包(百分之四十一),其次是政府補助(百分之二十五)和雇主提供的醫療福利(百分之二十五)。

您一定會問,如果將近一半的支出靠自己,那麼一旦生大病時,付不起醫療費用不就破產了嗎?答案都在書內,作者在書的最前面一開始就直接切入重點,這個不按讚不行。對於這個上世紀末以來,許多人迷惑數十年的重點,作者在第四章一開始便非常明確點出,新加坡制的第一層保障,在於政府對公立醫院的補貼,最高可以到八成。但他也以「tough love」描述民眾面對政府補貼、部分負擔,以及財務負擔能力的評估(means testing)的困境,因為整體而言來自政府的補貼只有百分之四十四,所以說一般民眾的負擔沉重。

圖片來源:《病有所醫?新加坡醫療體系之理想與現實》 醫療財務之組成情況(Koh, 2008)

這到底是怎麼回事?新加坡人生大病時,在某種程度上受到保護不至於負擔不起昂貴的醫療費用,是政府以公立醫院,提供夠便宜的急性醫療護理給一般民眾。解開了這個謎題後,就不難理解這本書一開始就先介紹新加坡政府,從李光耀先生以來,其菁英統治的體系對醫療護理的理念。作者指出,新加坡是全球唯一的國家,基於主觀的制度設計,將醫療護理的財務責任由政府移轉到個人身上。而且無論是作者或者是新加坡的政府官員,對於這個價值觀非常之自豪。所以,新加坡制度是全球唯一,因為絕大部分自由民主國家無法認同這個立場,更遑論成為國家政策。

Photo Credit: 人民行動黨 新加坡國父李光耀

新加坡醫療體系的陰暗面

相信比較同情弱勢的讀者也會好奇,新加坡制度會有什麼缺點?而其他國家如何借鏡?就如同作者在書中指出,新加坡的制度非常不透明。這點,世界衛生組織的報告中也一再強調,所以局外人很難一窺真相。因此,任何對新加坡制度的評論都只是臆測,沒有足夠的實證資料可以佐證,我們也只能霧裡看花,或從一些傳聞軼事來猜測實際上可能發生的情況。

2001年我在中央健保局擔任總經理時,曾經接待過一位美國的學者艾利斯(Randall Ellis),他是波士頓大學的教授,他專攻健保的風險校正。他提到教過一位來自新加坡的學生,在課堂上一直誇耀新加坡制度的效率,但在私下言談中,卻抱怨他的父母親因醫療的不便移居澳洲!有趣的是後來許多國家都對退休族的新移民設下限制,重點在於老年醫療照顧的負擔沉重。據說當年澳洲開始對老年移民設限時,就是發現許多星籍退休族看上價廉質優的澳洲全民健保。

如果新加坡的效率,很大的比例是來自讓老年人移居他國,那麼,新加坡可以用僅僅百分之四的國內生產毛額(Gross Domestic Product,GDP),就不是真正的效率。從這點可以看出,新加坡是追求經濟學上的效率,並不特別在意公平性,也不喜歡把資源投在老弱殘疾者的身上。用一句我在哈佛大學的經濟學老師所說的經典:「市場經濟在追求效率,並不在乎最後的財富集中在少數人手中,公平與正義不在本門課的討論範圍。」從這個角度而言,任何注重人權的國家要和新加坡比效率,好像兩邊比接力賽,一邊都是年輕氣壯,另一邊有部分是老弱殘兵,有的還要隊友幫忙揹!這也難怪,台灣的企業界有許多新加坡制的「粉絲」。而公共衛生界,剛好相反。我的好友,國際上知名的「健保財務負擔公平性專家」,長庚大學的盧瑞芬教授,在本書英文版的序言就說:「我不是新加坡制度的粉絲……」,意思是她完全不吃這套!

新加坡醫療體系予以世界的啟示

那麼其他國家如何借鏡?首先,新加坡是富有的城市國家,窮人不多,也沒有距離遙遠、交通不便的偏鄉。單憑這點大部分東南亞國家都學不來;其次,新加坡制是貧富兩級制(two tier system based on your ability to pay)。簡言之,犧牲公平、追求經濟效率。這個把醫療財務責任放在個人身上也是許多國家也做不到的。