清邁灰泥藝術：工匠經年累月傳承的工法，紫尤寺的七頂佛塔是經典之作

灰泥藝術（งานศิลปะปูนปั้น）是指用灰泥（類似混凝土）為主媒材所進行的藝術創作，泰國將歸類為雕塑藝術，和其它雕塑（如木雕、石雕、皮雕等）在媒材與技法上有所不同，灰泥經常使用於圖像、浮雕與佛寺建築上，被泰國藝術界視為一種經典藝術。

泰文「ปูน」是石灰的意思，由此衍生出來的許多名詞就是灰泥藝術一系列的技法與媒材。「灰泥」的主要成分是碳酸鈣（CaCo2），是從石灰岩或貝殼提取出來的天然原料，從石灰到灰泥有幾個過程，首先要將石灰粉加水發酵，形成白石灰；接著要將白石灰、乾淨沙土、纖維及膠水（或白糖、糯米飯等），按比例加水搗碎攪拌成灰泥。加料後的灰泥，其柔韌性、強度與持久性都比白石灰優良，禁得起日曬雨淋，這是泰國工匠經年累月嘗試下所傳承的工法。

灰泥素材製作完成後，工匠須按所製作的項目與需求決定是否要再加入其它材料，如貝葉經經灰和棕櫚油等，貝葉經灰通常用於特殊的宗教作品，而油性灰泥土質細緻，有助於雕塑，使作品的細節清晰、精美雋永，這類油土特別流行於泰北地區。

灰泥藝術是泰國的傳統藝術，據研究，從墮羅鉢底時期（Dvaravati，西元6-11世紀）就有灰泥藝術傳世，其作品以各種形式出現於宗教場所，包含佛像、飛天、神獸、山牆、拱門、佛寺裝飾與佛塔底座等，並依歷代王朝文化形成時代特色。相關的經典作品不可勝數，如素可泰大佛、蘭那佛塔以及阿瑜陀耶王國精緻的佛寺浮雕等等，都是泰國灰泥藝術的瑰寶。

Photo Credit：張雅粱 素可泰灰泥藝術，攝於泰國素可泰府的蘭甘亨博物館

泰國灰泥藝術中，為人讚嘆的作品之一便是清邁市七頂寺（วัดเจ็ดยอด，Wat Ched Yot）的七頂佛塔（เจดีย์เจ็ดยอด，Ched Yot Stupa）飛天雕像。七頂佛塔已被泰國列為重要古蹟，自西元1991年以來，泰國文化部藝術司（Fine Arts Department）就開展該寺灰泥雕塑修復的工作，力求修舊如舊，保持古物原狀。

飛天在東南亞宗教建築的重要性，從吳哥帝國延續到泰國古代的幾個王國，包括蘭納王國在內。古代東南亞所盛行的婆羅門教、佛教和印度教都有飛天的角色，飛天的形象常被用來表徵天堂，所以東南亞的寺廟和佛塔，慣於在建築體的牆壁、門楣、門柱或瓦檐飾上雕塑或彩繪飛天，一方面象徵天堂，一方面美化建築。泰國飛天的形象總是耀眼美麗，七頂佛塔因為有飛天凌空祥集，所以其視覺效果比一般佛塔更加強烈，飛天的圖像營造了莊嚴的道場，也讓信眾歡喜，在宗教藝術裡，飛天實在是天界的最佳配角。

Photo Credit：張雅粱 湄南女神（局部），作者Sompop Budtarad，240×450cm，油畫與壓克力顏料。 攝於泰國曼谷當代藝術館（MOCA）。

清邁七頂寺就是華人熟知的紫尤寺，又稱為菩提寺（Wat Maha Photharam，註1），據載建於帕昭蒂洛拉國王（或譯為提洛克羅闍國王，พระเจ้าติโลกราช, King Tilokarat，1442-1487）任內，帕昭蒂洛拉王信仰佛教，其任內重要政績之一就是弘揚佛教，除了禮遇錫蘭（今斯里蘭卡）僧團、提倡佛經研習外，還興建與修復許多古寺廟，如清邁市兩座重要古佛寺：柴迪隆寺（วัดเจดีย์หลวง，Wat Chedi Luang）與七頂寺都是在他任內完成的。