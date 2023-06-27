美國海軍偵測到泰坦號內爆聲音，這套「聲波監聽系統」也能偵測他國潛艇的行蹤嗎？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國私人旅遊公司海洋之門（OceanGate）旗下擁有的泰坦號（Titan）潛水器，於2023年6月18日在北大西洋（North Atlantic Ocean）探索鐵達尼號（Titanic）殘骸時與外界失去聯繫，由美國海岸防衛隊（USCG）及加拿大海岸警衛隊（GCC）等單位共同組成的國際搜救小組隨即展開近5天的救援行動。

《美國國家廣播公司》（NBC）表示，此次泰坦號搜救行動，加拿大及美國大規模動用救援船隻、偵察機以及水下無人機進行作業，搜救指揮中心的高層及專家亦不斷告訴外界，泰坦號上的乘客及駕駛人員能短暫仰賴緊急供氧系統存活，無奈搜救團隊的海底探測器於6月22日，在鐵達尼號沉船船頭1600英尺（約488公尺）處發現泰坦號殘骸，乘坐該潛水器的5人皆被判定死亡。

然而，美國《國家公共廣播電台》（NPR）近日揭露，美國海軍（USN）所操作的「聲波監聽系統」（以下簡稱SOSUS）其實早在泰坦號失聯不久後，就已偵測到疑似該潛水器的內爆（Implosion）情形。此消息隨即引發外界質疑，為何美國海軍在事發當天就已感測到爆炸聲，卻在相隔4日後才公開，貌似連日的搜救皆為徒勞。

一位不具名的美國海軍高層於一份書面聲明中向美國《國家公共廣播電台》承認，海軍在與泰坦號失蹤的同一區域靠著SOSUS記錄到「與內爆或爆炸（Explosion）聲音一致」的異常聲學數據，另一名海軍消息人士對此也證實，海軍軍方於泰坦號失聯當天確實有該筆聲學數據紀錄。

究竟什麼是SOSUS？

根據美國新聞網站《商業內幕》（Business Insider）闡明，SOSUS為美國海軍為探測敵方潛艇活動而建構的機密系統，其很可能屬於美國海軍的整合水下監視系統（以下簡稱IUSS）的前身，該系統數十年來不斷監測外國潛艇於水下活動的情形。

美國軍事媒體《Military.com》亦指出，美國海軍並不常提及SOSUS，但該術語早已成為美國海軍偵察美國周邊海域外國潛艦動靜的代名詞。據悉，SOSUS於1991年蘇聯解體之前一直被美國軍方列為最高機密，但事實上在官方正式公開SOSUS存在時，該系統早已是「眾所周知的秘密」。