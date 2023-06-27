美國海軍偵測到泰坦號內爆聲音，這套「聲波監聽系統」也能偵測他國潛艇的行蹤嗎？
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美國海軍所操作的「聲波監聽系統」（SOSUS）其實早在泰坦號失聯不久後，就已偵測到疑似該潛水器的內爆（Implosion）情形。此消息隨即引發外界質疑，為何美國海軍的SOSUS在事發當天就已感測到爆炸聲，卻在相隔4日後才公開，貌似連日的搜救皆為徒勞。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
美國私人旅遊公司海洋之門（OceanGate）旗下擁有的泰坦號（Titan）潛水器，於2023年6月18日在北大西洋（North Atlantic Ocean）探索鐵達尼號（Titanic）殘骸時與外界失去聯繫，由美國海岸防衛隊（USCG）及加拿大海岸警衛隊（GCC）等單位共同組成的國際搜救小組隨即展開近5天的救援行動。
《美國國家廣播公司》（NBC）表示，此次泰坦號搜救行動，加拿大及美國大規模動用救援船隻、偵察機以及水下無人機進行作業，搜救指揮中心的高層及專家亦不斷告訴外界，泰坦號上的乘客及駕駛人員能短暫仰賴緊急供氧系統存活，無奈搜救團隊的海底探測器於6月22日，在鐵達尼號沉船船頭1600英尺（約488公尺）處發現泰坦號殘骸，乘坐該潛水器的5人皆被判定死亡。
然而，美國《國家公共廣播電台》（NPR）近日揭露，美國海軍（USN）所操作的「聲波監聽系統」（以下簡稱SOSUS）其實早在泰坦號失聯不久後，就已偵測到疑似該潛水器的內爆（Implosion）情形。此消息隨即引發外界質疑，為何美國海軍在事發當天就已感測到爆炸聲，卻在相隔4日後才公開，貌似連日的搜救皆為徒勞。
一位不具名的美國海軍高層於一份書面聲明中向美國《國家公共廣播電台》承認，海軍在與泰坦號失蹤的同一區域靠著SOSUS記錄到「與內爆或爆炸（Explosion）聲音一致」的異常聲學數據，另一名海軍消息人士對此也證實，海軍軍方於泰坦號失聯當天確實有該筆聲學數據紀錄。
究竟什麼是SOSUS？
根據美國新聞網站《商業內幕》（Business Insider）闡明，SOSUS為美國海軍為探測敵方潛艇活動而建構的機密系統，其很可能屬於美國海軍的整合水下監視系統（以下簡稱IUSS）的前身，該系統數十年來不斷監測外國潛艇於水下活動的情形。
美國軍事媒體《Military.com》亦指出，美國海軍並不常提及SOSUS，但該術語早已成為美國海軍偵察美國周邊海域外國潛艦動靜的代名詞。據悉，SOSUS於1991年蘇聯解體之前一直被美國軍方列為最高機密，但事實上在官方正式公開SOSUS存在時，該系統早已是「眾所周知的秘密」。
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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