瓦格納首腦兵變後首度發布訊息：強調無意推翻普亭，兵變暴露俄國安全問題

瓦格納首腦兵變後首度發布訊息，強調無意推翻普亭

（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在兵變未遂後一度下落不明，如今他發布了事發以來首則訊息。

《英國廣播公司》（BBC）報導，普里戈任發布了11分鐘語音訊息，表明他宣布進軍莫斯科不是要針對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。他表示：「我們遊行不是為了推翻俄國領導層。」

普里戈任指稱，他們是為了向俄羅斯官員究責，瓦格納集團後悔攻擊俄國飛機，他們折返是「為了避免讓俄羅斯軍人濺血」。

他還表示，沒有人同意與俄羅斯國防部簽約，瓦格納集團自7月1日起必然不復存在。

瓦格納首腦：兵變暴露俄國安全問題

（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任今（27）日說，瓦格納24日行軍逼近首都莫斯科的兵變，暴露出俄國有很嚴重的安全問題，同時堅稱他不想推翻俄國總統普亭。

《法新社》報導，瓦格納集團兵變落幕兩天後，普里戈任終於打破沉默透過語音訊息發聲。

他聲稱，瓦格納集團「堅決反對2023年7月1日解散瓦格納並把集團納編到俄國國防部的決定」。

普里戈任沒有透露他目前的所在地。據傳白羅斯居中斡旋促成結束瓦格納兵變的協議後，普里戈任將前往白羅斯。

普里戈任說道，他發動兵變目的在於挽救處境艱難的瓦格納集團，並期望把在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭中犯下「巨大錯誤」的俄國軍事領袖繩之以法。

他還說：「我們決定掉頭離去是基於兩項重要因素，首先我們不想讓俄國人濺血，再者是我們表達抗議，而非尋求推翻俄國政府。」

普里戈任提到，瓦格納武裝戰士快速行軍經過俄羅斯南部地區的兵變，暴露出嚴重的安全問題。

普里戈任表示，瓦格納車隊在距離莫斯科200公里的地方停下來，且曾「封鎖所有軍事基礎設施」，包括瓦格納沿途行經的空軍基地。

他指出：「在俄國城鎮，平民拿著俄羅斯國旗和瓦格納的標誌迎接我們。當我們經過時，他們都很高興。」

普里戈任還證實，白羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）提供方法讓瓦格納可以繼續運作下去，因此結束了這場兵變。

瓦格納集團兵變落幕，普亭：成員可前往白羅斯

（中央社）俄羅斯總統普亭今天晚間針對傭兵組織瓦格納集團24日的短暫兵變向全國發表談話，他說瓦格納集團「絕大多數」成員都是俄羅斯的愛國者，並允許這些士兵和指揮官前往白羅斯。

BBC報導，普亭表示：「透過掉頭折返，他們避免了進一步的流血殺戮。」

他說道：「我感謝避免流血衝突的瓦格納集團（Wagner Group）士兵和指揮官，你們可以跟俄羅斯國防部簽約，或者搬到白羅斯，亦或回到家人身邊。」

普亭指出，他向那些想去白羅斯的瓦格納成員承諾，自己將信守諾言。

普亭提到，早在一開始就採取了消除威脅的所有必要決定。

他還說，無論如何兵變都會被鎮壓，籌劃者瞭解到他們的行徑是犯罪行為。

普亭今晚的電視談話僅有5分鐘之久，而且是預先錄製的。

普亭也感謝白羅斯總統魯卡申柯以和平方式居中斡旋解決危機，他還說，俄國社會的團結發揮了決定性作用。

Russian President Putin's address to the nation after Wagner rebellion and events about it.

English subtitles pic.twitter.com/byehstscWt — Sprinter (@Sprinter99880) June 26, 2023

瓦格納兵變後，俄羅斯國防部長蕭依古首度露面

（中央社）俄羅斯國營電視台昨天播出國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）視察前線軍隊的畫面，這是他自瓦格納集團兵變失敗後，首度公開露面。

綜合《法新社》與《路透社》報導，根據昨天播出的畫面，蕭依古與另名同事搭乘飛機，前往俄軍西部（Zapad）軍團轄下的一間指揮所，並會見部隊指揮官。

影片顯示，蕭依古聽取該地區的戰情報告、研究地圖，並搭乘直升機視察俄軍陣地。

普里戈任發動兵變後，曾要求莫斯科當局將蕭依古和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）交給他，以讓他「恢復正義」。

此前，普里戈任也曾多次指責蕭依古和格拉西莫夫「極其無能」、「貪腐」，導致他的戰士在前線犧牲。

兵變發生後，格拉西莫夫尚未公開露面。克里姆林宮說明瓦格納撤軍協議時，也未透露任何新的人事變動。

根據克宮說法，人事任命權是專屬總統普亭的特權，幾乎不可能成為任何協議的一部分。

昨天，普亭同意普里戈任不會面臨叛國罪指控，並將流亡鄰國白羅斯後，瓦格納傭兵已返回基地。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航