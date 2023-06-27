德智庫：瓦格納兵變暴露普亭體制弱點，《華爾街日報》：中國擔憂中俄夥伴關係生變

北約稱瓦格納兵變暴露俄國弱點，俄總理籲團結挺普亭

（中央社）北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨（26）日表示，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner group）兵變未遂一事，暴露出俄國領導層的弱點。俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）則呼籲，國人應團結支持總統普亭（Vladimir Putin）。

《英國廣播公司》（BBC）報導，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格指出，瓦格納集團兵變未遂一事顯示，依賴傭兵是何等「困難且危險」。

另一方面，俄羅斯總理米舒斯京則呼籲國人團結一致支持總統普亭。

米舒斯京表示，俄國的穩定面臨了挑戰，當局「和諧地」致力確保兵變後的穩定。

紐時：瓦格納兵變迅速落幕，普亭權力穩固仍存疑

（中央社）《紐約時報》分析，瓦格納傭兵集團劍指俄羅斯軍方高層的叛變雖迅速落幕，仍顯露俄烏戰爭爆發一年多來，俄羅斯總統普亭掌控菁英利益集團的能力弱化，後果難料。

紐時專欄作家陶布（Amanda Taub）在時事分析文章寫道，威權領袖看似大權在握，實則依賴強大的菁英利益集團維繫政權。各國情況有別，有些統治者依賴軍隊，其他則倚靠一黨專政、宗教或富裕商界領袖。

普亭掌權23年來，背後有前蘇聯國家安全委員會（KGB）或其他安全機構轉入政壇的「軍情派」人士（Silovik）組成的堅強利益集團，在情治、能源領域和各部委位居要職。普亭民意支持度高，不必服膺可能換下他的政黨，且打散權力避免有人強到可推翻他，這一切在他去（2022）年2月揮軍烏克蘭後出現變數。

研究政變的美國漢密爾頓學院（Hamilton College）政治學家德布魯因（Erica De Bruin）表示，威權統治者對外開戰時，與核心菁英支持者之間的關係可能趨於緊繃。如果菁英認為衝突是受誤導而生，特別容易如此。

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯經濟因國際制裁大受影響，俄軍傷亡慘重，克里姆林宮大規模徵兵掀起民怨。在普里戈任（Yevgeny Prigozhin）領導下，瓦格納集團去年夏季投入戰事，在俄軍試圖喘息時帶頭攻擊烏東地區，看似替普亭解決許多問題。

但普里戈任近幾個月不斷痛批普亭親信、俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu），指控蕭依古與參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）怯懦、腐敗，把俄羅斯人民推上戰場送死。

蕭依古隨後阻撓瓦格納集團吸收囚犯作戰，6月稍早更下令瓦格納戰士須與俄國軍方簽約，形同剝奪這個傭兵組織的自主權。普里戈任拒絕照辦，堅稱只效忠普亭。

上週末情勢驟變，普里戈任23日透過社群媒體指控蕭依古下令攻擊瓦格納戰士，當晚與部隊占領俄國南部城市頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don），隔天早晨開赴莫斯科，緊張局勢震撼全球。

陶布指出，這次事件屬於叛亂，而非政變，也不代表普亭在位時日無多。普里戈任宣稱的目標是驅逐軍方高層，而非奪權，今天更以不滿俄軍強迫瓦格納戰士簽約的「抗議」形容。此外，這次叛亂迅速落幕，克里姆林宮24日晚間宣布普里戈任將離境前往白羅斯，他的部隊不會被秋後算帳。

德布魯因說，叛變透露內部不滿情緒，日後謀劃政變的人可加以利用。一項大型研究發現，非洲兵變鮮少直接升級成政變，但與不久的將來發生政變機會增加有關。

不過，德布魯因認為俄羅斯情況有別，因為普里戈任罷手，而不是被俄軍擊敗，普亭看起來沒有在這次對抗中成為贏家。

普亭24日發表簡短談話、指控普里戈任背叛後消聲匿跡，俄羅斯政府隨後宣布與普里戈任達成交換條件。分析家認為，普亭的回應可能暗示行為不忠的代價沒有許多人想像那麼高。

普亭今天宣稱，自己在瓦格納兵變時積極在幕後運作，避免流血事件，「這需要時間，包括給那些犯錯的人一個改變心意的機會」。

柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）表示，普里戈任雖然是「特殊現象」，且在俄羅斯菁英圈中被孤立，仍為普亭帶來打擊。「我不會低估未來出現模仿者的可能性，但永遠不會有像他（普里戈任）那樣的人了」。

PUTIN (today, RT translation): "We have shown supreme consolidation of society and executive authorities at all levels... practically all Russian society - everyone - was united by their sense of responsibility for the fate of the country. Since the very beginning of these events… pic.twitter.com/yjjdiOtz3H — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) June 26, 2023

德智庫：瓦格納反叛暴露普亭體制弱點，兵變隨時可能再發生

（中央社）俄羅斯傭兵集團首腦普里戈任發動兵變直逼首都，讓全球屏息度過驚風駭浪的一天，德國智庫學者分析，這場猶如「黑天鵝」的兵變凸顯普亭體制的弱點，發動戰爭的國家終將遭到反撲，未來兵變隨時還可能再發生。

「德國外交政策協會」（DGAP）東歐、俄羅斯、中亞部門負責人麥斯特（Stefan Meister）表示，普里戈任發動兵變不到24小時突然宣布撤退，至少達成兩個目標。首先是延長自己的的政治壽命；其次是暴露普亭體制的弱點，他領導的俄羅斯顯然沒有外界以為的那麼穩定。

這名資深俄國專家接受各國媒體聯訪時，用「黑天鵝」、也就是沒人料到卻可能引發連鎖反應的事件來形容這次兵變。

他指出，整個兵變的過程外人難以參透，因為明知有叛變克林姆林宮反應卻這麼慢，竟沒有軍隊阻止他直搗莫斯科，「似乎國家突然間沒有領導人」、「只要普亭不決策，整個政府就停擺」。