美國解密報告：無直接證據證明COVID-19源於武漢病毒研究所，但仍未排除此可能

Photo Credit: Reuters / BBC News COVID-19溯源問題在美國內部爭論已久，也是影響中美關係僵局的重要一環，而武漢病毒研究所正是爭論焦點之一。

美國一份解密報告顯示，情報圈子沒能找到直接證據，證明COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）源於中國科學院武漢病毒研究所，但同時稱不能排除此可能。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）的這份報告稱，美國各情報機關同意COVID-19病毒既非基因改造，也非「實驗室馴化」產物。但病毒來自自然或是實驗室的可能性均依然存在。

報告解密之際，美國《華爾街日報》引述華府情報圈子消息稱，三名武漢病毒研究所研究員是COVID-19「零號病人」，其中兩人主動接觸美國知名學術雜誌《科學》，否認有關說法。

COVID-19溯源問題在美國內部爭論已久，也是影響中美關係僵局的重要一環。中國外交部星期一（6月26日）反指美國應「公開德特里克堡及在世界各地設立的生物實驗室情況，給世界人民一個負責任的交代」。

包括中國前外交部發言人趙立堅在內的中方官員曾多次公開指認COVID-19病毒是在華盛頓以北約80公里外德特里克堡（Fort Detrick）軍事基地內「製造」。但這些指認沒有提供具體證據。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上說：「『實驗室洩漏極不可能』是中國—世衛組織聯合專家在實地走訪武漢相關實驗室並同相關科研人員深入交流的基礎上得出的權威科學結論，凖確反映在中國—世衛組織溯源聯合研究報告中，也得到了國際社會和科學界的廣泛認可。」

「美國應當立即停止將溯源問題政治化、工具化、武器化，停止對別國進行栽贓抹黑、甩鍋推責，停止對自身存在的種種疑點裝聾作啞，盡快回應國際社會合理關切……給世界人民一個負責任的交代。」

情報機關的調查有什麼新發現

美國國會3月份通過法案，下令情報機關在90天內解密有關武漢病毒研究所的文件。國家情報總監辦公室於上星期五（23日）晚間發表了這份解密文件。

這份10頁長的報告說：「由於兩種假設（自然或實驗室）不是依靠大量假設，就是面對著相互矛盾的報告挑戰，因此中央情報局（CIA）與其他機關仍然無法確定COVID-19大流行的凖確來源。」

報告指出，有四個美國政府機關相信病毒是從動物傳染人類，另兩個機關——能源部與聯邦調查局（FBI）——仍然相信病毒是洩漏自實驗室。

調查報告稱，美國情報圈子仍未能排除COVID-19病毒來自實驗室，但所有情報機關均同意COVID-19病毒並非源於生化武器開發。

報告稱，武漢病毒研究所與中國軍方因公共衛生需要，有在冠狀病毒研究上合作，但不涉及任何能產生COVID-19病毒病的感染。

但報告同時提出，武漢病毒研究所的科學家建造了不同冠狀病毒的「嵌合體」（chimeras），並利用了反向遺傳學克隆（reverse genetic cloning）技術，而此舉使隱藏蓄意修改變得可能。

報告稱，一些研究人員也許在COVID-19疫情發生前，在操作實驗時未曾採取足夠的生物安全保障措施。

武漢實驗室「零號病人」反指「假新聞」

然而，根據該報告，美國情報機關對於武漢病毒研究所曾發生一起據稱導致COVID-19疫情爆發的實驗室事故並不知情。

報告指出，這起事故發生在2019年秋季，有數名研究人員在因此受到感染。但報告同時認為他們或是受其他疾病感染，且部分病徵與COVID-19病毒病不符。

Photo Credit: AFP / BBC News 石正麗堅稱被點名為「零號病人」的研究員並未接觸活體病毒。

美國《華爾街日報》上周引述美國情報消息人士稱，在該起事故中受感染的研究人員分別是胡犇、餘萍（Yu Ping；音譯）和朱顏（Zhu Yan；音譯）。表明以反主流媒體為宗旨的新聞博客《群眾》（Public）更早披露三人名字，並稱三人均為武漢病毒研究所研究員。

其中，胡犇博士是武漢病毒研究所的副研究員。據研究所官網資料，其研究方向包括蝙蝠、嚙齒動物新病原發現。《群眾》引述麻省理工學院—哈佛大學博德研究所（Broad Institute）博士後研究員，分子生物學家曾昱嘉博士（Dr Alina Chan）稱，胡犇是武漢病毒研究所新發傳染病研究中心主任石正麗博士的得意門生，被視為其接班人。

《科學》雜誌稱接獲胡犇與餘萍來信。胡犇在郵件中寫道：「最近有關所謂『零號病人』的新聞完全是無稽謠言。」

「我沒在2019年秋天病倒，當時也沒出現過COVID-19病毒病症狀。我與我的同事在2020年3月接受過COVID-19病毒（SARS-CoV-2）抗體檢測，全都是陰性。」

餘萍則形容「零號病人」指控為「假新聞」。《科學》雜誌引述她說：「2019年的秋天，我既沒生病也沒任何COVID-19症狀。」

兩人同時否認參與過任何活體病毒實驗。

醫學期刊《感染、遺傳與演化》（Infection, Genetics and Evolution）曾在2019年2月發表過石正麗有關蝙蝠傳播與非典型肺炎（SARS）同類型病毒情況的研究，胡犇與餘萍也參與了該項研究。

《科學》雜誌稱，石正麗透過電郵向該雜誌證實了兩人的說法，並稱胡犇、餘萍和朱顏只曾利用RNA萃取來進行基因排序，沒曾接觸活體病毒。

該雜誌還引述曾參與分析武漢華南海鮮批發市場病毒數據的法國國家科學研究中心（CNRS）研究員佛羅倫斯．德巴雷博士（Dr Florence Débarre）抨擊媒體未予中方科學家無罪假定。