烏克蘭反攻續傳捷報，美國擬再軍援5億美元，北約秘書長：瓦格納兵變顯示普亭侵烏是錯誤

烏克蘭：南部反攻再傳捷報，收復頓內次克州聚落

（中央社）烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Ganna Malyar）今天（當地時間26日）表示，在南部的俄烏兩軍戰線上，烏國部隊又收復一座被俄軍占據的聚落。

《法新社》報導，馬里亞爾在她的通訊軟體Telegram帳號上貼文：「國軍部隊讓瑞夫諾皮爾（Rivnopil）重回我方掌控。讓我們繼續推進。」

頓內次克州（Donetsk）有兩處鄉下社區都叫瑞夫諾皮爾，兩地都在俄烏交戰前線附近，一處在沃爾諾瓦哈（Volnovakha District），另一處在大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）。馬里亞爾並未說明烏軍收復的地方是哪一個瑞夫諾皮爾。

不過，根據烏軍先前三面包抄大諾沃西爾卡的瑞夫諾皮爾，或許可以推斷馬里亞爾所稱收復之地就是這座瑞夫諾皮爾，而非另一地。

烏克蘭本月對占領南部和東部共計五分之一國土的俄軍發動反攻。

儘管烏克蘭開始部署更多西方供應的武器和戰車，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）仍坦言進展不若期望中的迅速。

但烏軍已在頓內次克州大諾沃西爾卡南方的莫克里亞利河（Mokri Yaly River）河谷取得突破，收復瑞夫諾皮爾代表烏軍持續挺進。

俄軍16日證實雙方為了瑞夫諾皮爾交戰，當時距離烏克蘭正式發動夏季反攻剛過2週。

馬里亞爾稍早總結上週戰況時說，烏國部隊又收復17平方公里的失土，累計光復130平方公里的國土，其中面積最大的一塊位於布格列達爾（Vuhledar）以南，包括瑞夫諾皮爾在內。

烏克蘭反攻之際，華府擬再提供5億美元軍援

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）兵變落幕後，美國政府計劃最快27日宣布向烏克蘭提供價值5億美元的新軍援方案，堅定地繼續協助烏克蘭抵禦俄羅斯侵略。

《路透社》報導，烏克蘭發動反攻之際，兩名美國官員指出，這項軍援方案將提供地面車輛。其中一位官員表示，軍援案預計會包含30輛布萊德雷（Bradley）步兵戰車和25輛史崔克（Stryker）裝甲車。

不具名的美方官員還說，這項軍援方案中，烏克蘭也將獲得高機動性多管火箭系統（HIMARS）彈藥、標槍（Javelin）等反戰車武器，以及愛國者（Patriot）和刺針（Stinger）防空系統彈藥。

但他們指出，這項軍援案還在做最後確認，依然可能會有變化。白宮方面則沒有立即回覆《路透社》的置評請求。

另外，美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，瓦格納集團針對克里姆林宮發起的短暫兵變是俄國體制內部鬥爭的一部分，美國及其盟邦沒有參與其中。

他說道：「我們明確表達我們沒有參與其中，我們跟這件事無關。」

北約秘書長：瓦格納兵變顯示普亭入侵烏克蘭是錯誤

北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）今天表示，瓦格納兵變顯示俄國總統普亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭是個「錯誤」。歐盟最高外交官波瑞爾（Josep Borrell）則說，兵變表明莫斯科的軍力已因烏克蘭戰爭而出現裂痕。

《法新社》報導，史托騰伯格今天訪問立陶宛期間表示，「我們正密切注意俄羅斯的局勢。上週末發生的（瓦格納集團兵變）事件是俄羅斯內部事務，也是普亭總統非法併吞克里米亞（Crimea）和對烏克蘭發動戰爭、犯下重大戰略錯誤的又一明證。」立陶宛將於下月承辦北大西洋公約組織（NATO）峰會。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）也與史托騰伯格一起出席維爾紐斯（Vilnius）記者會。瑙塞達說，兵變事件彰顯出「克里姆林宮政權的不穩定。未來還可能出現類似、甚至更大的挑戰。」

瑙塞達也示警，瓦格納集團轉往白羅斯後，可能成為另一個影響區域安全的因素。

另據《路透社》報導，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾在盧森堡（Luxembourg）的歐盟外長會議召開前告訴媒體記者，俄羅斯的「政治體制正曝露出其脆弱性，軍力也在崩潰」。

他說，「像俄羅斯這樣的擁核大國一旦陷入政治不穩定階段，並非好事」；現在歐盟應比以往任何時候更加支持烏克蘭。

瑞士情報局：俄烏戰爭使該國淪為中俄間諜活動熱點

瑞士聯邦情報局今天表示，俄羅斯侵略烏克蘭，導致瑞士成為俄國和中國的間諜活動熱點。

《法新社》報導，瑞士是多個國際組織所在地，該國整體安全局勢正受大國間日益激烈的競爭影響，而烏克蘭戰爭加劇了這種情況。

瑞士聯邦情報局（Federal Intelligence Service,FIS）在年度報告中指出：「俄羅斯已摧毀歐洲基於規則的和平。」

此外，瑞士聯邦情報局也指稱，當前局勢正轉向美中系統性競爭形塑成的兩極秩序。但目前俄烏戰爭仍將是瑞士安全局勢焦點。

瑞士聯邦情報局表示：「外國（主要是俄羅斯和中國）間諜活動對瑞士構成的威脅依然顯著。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航