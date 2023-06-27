氫能新賽局5：仁川機場氫能飛機起跑中，拚當領頭羊擴建充電站練兵
我們想讓你知道的是
空中巴士目標在2035年達成氫動力飛機商用化，開發計畫尚處研議階段，但仁川機場的再生能源與氫能相關建設早已開始。仁川機場作為亞洲第一個加入全球再生能源倡議（RE100）的機場，截至2021年為止已安裝10.5MW太陽能發電設備、8MW地熱發電設備，88個電動車充電站及2處加氫站。
文：廖禹揚（中央社記者）
淨零是迫在眉梢的挑戰，一場大規模新能源使用革命在全球風起雲湧。韓國現代集團彎道超車，後發先至擠下日本豐田成為氫能車龍頭，德國氫卡車、氫動力列車也整裝待發。氫經濟如同新賽局，當各國早已鳴槍競逐，還在起跑點上的台灣，有機會突圍嗎？
在飛機頻繁起降的轟隆隆聲中，仁川國際機場航站旁的加氫站，接駁巴士正以加氫槍補充燃料，輕巧迅速地前後只花10幾分鐘，立刻補足最多可跑600公里的氫能巴士馬力，加氫速度甚至比電動車還快。
正如準備起飛的班機，韓國的氫能經濟發展已經設定座標與航道，加速助跑升空中。名列全球最佳第5名的仁川國際機場，正從擺脫充滿化石燃料氣味的地面加氫站開始，一步一步延伸到天空。
今年2月，空中巴士（Airbus）宣布與韓國液空（Air Liquide Korea）、大韓航空及仁川國際機場公社合作研發第一代氫動力飛機，仁川機場將協助建設所需相關設備，在新航空時代，仁川機場的目標就是成為全球機場節能減碳的領頭羊。
加入RE100亞洲第一，仁川有太陽能地熱發電與加氫站
空中巴士目標在2035年達成氫動力飛機商用化，開發計畫尚處研議階段，但仁川機場的再生能源與氫能相關建設早已開始。仁川機場作為亞洲第一個加入全球再生能源倡議（RE100）的機場，截至2021年為止已安裝10.5MW太陽能發電設備、8MW地熱發電設備，88個電動車充電站及2處加氫站。
分別位於第一、第二航廈的2個加氫站一天共計可提供1250公斤的加氫量，一小時約能為10輛氫能小客車充飽電，但目前這裡的顧客並不多，包括仁川機場使用的氫能巴士及零星計程車、自用小客車在內，一天大約只有25台車會來充電。
營運業者HyNet旗下負責第二航廈加氫站營運的所長鄭顯山說明，機場位在島上，過橋需付過路費，「大部分還是以服務當地市民及機場需求為主」，加上氫能車還不普及，現在使用者還不多，但在政府大力補助購買氫能車、設定價格低於一般油價的政策下，未來幾年預計將持續成長。
政府加持地方搶做氫能都市，加氫站遍地開花
在氫能需求仍有待進一步創造下，韓國加氫站技術發展速度不減，至今不到3年，昌源、蔚山及仁川機場第二航廈加氫站都已設有自助加氫站，雖然仍在試行階段，使用者必須先在網路上接受教學，到現場聽取專門人員教育後才能自助使用，但相較其他能源已經幾乎衝在最前線。
「加氫站真的發展很快」，鄭顯山舉例，自助LPG加氣站雖然在歐美等先進國家很普遍，但在安全管理文化較落後的韓國，發展相對要耗費比較多時間，直到去年才開始普及，「但加氫站不到3年就開始嘗試自助」。
如此快速的發展，很大一部分要歸功於韓國政府的大力推動，「氫能車仍不普遍，創造收入說實在很困難」，鄭顯山坦言，初期要推氫能產業，不靠政府補助很難做起來，但不止中央政府，地方政府也躍躍欲試，爭相搶做「氫能都市」，仁川機場所在的仁川市市長劉正福就喊出要做「氫能領頭都市」，率先在公車總站的加氫站設置氫氣生產基地。
加氫站就是氫彈？氫氣外洩危險性比加油站更低
截至今年1月底，韓國國內登記氫能車數近3萬輛，加氫站則有230站，僅42座為民間業者出資興建，其他都是由環境部、國土交通部及地方政府出資建設，其中約2成都是由HyNet負責營運。雖然官方積極推動，加氫站設置過程中仍難免遭遇許多民怨反彈，鄭顯山苦笑，「大家都想使用，但是設在我家旁邊不行」。
其中最常見的質疑就是「會爆炸！」業者表示，除了盡量選在遠離住宅區的地點設站，解決民怨的唯一方式只有不斷地解釋與溝通。「甚至有人會說加氫站就是個氫彈，我還特別去查氫彈是什麼？」
鄭顯山說明，氫彈屬核武器的一種，是利用氫的同位素氘、氚的核融合反應產生能量進行破壞，「但溫度必須達到攝氏1000度以上，在整個加氫站系統上是不可能發生的事」。
鄭顯山也說，就算是擔心具有可燃性的氫氣外洩引發爆炸，「氫氣外洩的危險性其實比一般加油站更低」，因為氫氣密度小，比一般空氣輕、容易飄散，在室外加氫站的開放環境下其實很難達成爆炸的條件。
仁川將蓋第3座加氫站，液化氫技術成飛機燃料突破點
繼2021年落成的2座加氫站，仁川機場正在籌劃建設第3座加氫站，但與現有加氫站不同，是採「液化氫」方式儲存。液化氫必須維持在極低溫下高壓保存，條件較嚴苛，韓國國內先前設置的加氫站多是以高壓氣體的方式儲藏運送，但氣態與液態氫體積相差10倍以上，為因應未來需求成長及更多元應用，氣態氫在儲藏量上的限制勢必得突破。
「仁川機場的氫能接駁車現在約有10多台，至2025年預計增至百台以上，屆時加氫站需求將大幅增長，只使用氣體儲藏的方式容量有限」，仁川國際機場公社綠能組科長全亨求說明，若未來氫能要用在飛機上，必須使用液化氫才有辦法裝載足夠量的氫氣，屆時也會應用到相關技術。
根據仁川機場公社初步統計，截至2025年為止，已確定要改用氫能車的機場巴士共298輛，往來免稅店、航空公司等的通勤接駁車則有70台，另外可能還得加上未來擴大及仁川市內公車使用氫能車的需求。
第3座液化加氫站建設主要將與SK E&S仁川液化廠合作，主攻能源及石化產業的SK集團旗下這座液化廠預計2023年10月完工投入生產，一年將可生產3萬公噸液化氫。
另一個可能為仁川加氫站提供液化氫的業者則是擁有液化氫生產、儲存、運送與安全管理獨家技術的HYLIUM產業公司。
HYLIUM產業作為韓國國內的氫能專門企業，擁有在江原道液化氫管制自由特區（類似監管沙盒）設置氫氣液化系統及液化加氫站、液化氫罐等相關技術開發、驗證經驗，去年起至今年陸續投入150億韓元（約新台幣3.5億元）在位於自由經濟區內的平澤浦升（BIX）地區建設液化氫罐車製造工廠，進一步發展韓國液化氫產業鏈。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！