柯文哲主張通過兩岸協議監督條例、貨貿先於服貿，邱顯智：應唾棄提倡的政客

柯文哲：通過兩岸協議監督條例，貨貿先於服貿

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲昨（26）日上午接受專訪，針對兩岸經貿議題表示，不論是服貿、貨貿，台灣應思考在無法脫鉤情況下降低風險，而他主張要先通過兩岸協議監督條例，然後貨貿比服貿先。

柯文哲昨天上午接受《POP撞新聞》節目專訪，針對近來引起爭議的重啟海峽兩岸服務貿易協議談判議題，做上述表示。

柯文哲說，中國大陸是重要經濟體，台灣需要的是規範，而不是不與中國大陸來往；滿清末年面對西方列強挑戰，義和團雖對清朝效忠，但這是對的嗎？

柯文哲也說，美國的國家戰略從與中國脫鉤變成降低風險，不論是服貿或海峽兩岸貨品貿易協議，台灣應思考在無法脫鉤情況下降低風險，而他主張要先通過兩岸協議監督條例，然後貨貿比服貿先。

柯文哲也再次質疑對手、民進黨總統參選人賴清德，「ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）要不要停掉？」，又問是否要把大陸委員會資料撤下來。

民眾黨內部討論重啟服貿，邱顯智：應唾棄提倡的政客

（中央社）台灣民眾黨總統參選人柯文哲擬推出國政白皮書，內部討論傳出納入重啟貨貿、服貿談判。時代力量立委邱顯智昨天指出，把318反黑箱服貿運動訴求，簡化為追求程序正義的「反黑箱」是扭曲歷史，並指台灣人民應唾棄提倡重啟服貿的政客。

媒體日前報導，柯文哲競選總統的國政白皮書，內部討論主張納入重啟貨貿、服貿談判。不過，這份國政白皮書目前尚未正式提出。相關言論近來遭到民進黨立委連日抨擊，柯文哲也反批民進黨沒通過兩岸監督條例，並強調自己一開始就是反黑箱不是反服貿。

邱顯智昨天在臉書表示，把318反黑箱服貿運動訴求簡化為追求程序正義的「反黑箱」，這是扭曲歷史。

邱顯智指出，只強調「反黑箱」，完全丟棄反對中國以經促統、反對金權財團兩岸買辦的精神，這是背叛對國家前途、個人未來感到深刻憂慮才走上街頭的世代。

邱顯智指出，把318運動為了擋下服貿的「反黑箱」、「逐條審查」運動策略拿來背書「不反服貿」，把「反黑箱以反服貿」偷換成「反黑箱不反服貿」，甚至提倡重啟服貿的政客，台灣人民都應該唾棄他們。

時代力量昨天也透過新聞稿指出，近來國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲為爭取「能和中國談」的第一品牌，竟再度把服貿這張早被時代淘汰的卡牌召喚出來。

時力指出，10 年前反服貿是許多時力成員共同主張，10 年後時力依然反服貿，反對兩岸經濟一體化。

時力指出，敬告侯友宜、柯文哲，別為爭奪親中第一品牌，把重啟服貿當作對中示好的「通關密碼」，搶當馬英九2.0。

重啟服貿，蘇貞昌：罔顧台灣400萬從業人口生計

（中央社）兩岸服貿議題近期引發討論，前行政院長蘇貞昌昨天說，重啟服貿恐讓中國企業來台掌握經營權、取代台灣勞工，罔顧台灣400萬從業人口生計，呼籲不要投票給支持重啟服貿的總統候選人。

蘇貞昌下午在臉書發文表示，10年前他在臉書列舉兩岸服務貿易協定影響的台灣業種，指出兩岸服貿將直接影響400萬的台灣就業人口；當年在全民合作下，一起中止了馬政府推動服貿的進程。

蘇貞昌說，總統蔡英文上任後，將兩岸協議監督機制回歸兩岸人民關係條例，修正兩岸人民關係條例第五之三條，未來只要是牽涉重大政治影響的兩岸協議，都必須有3/4立委出席、3/4同意才能通過。

蘇貞昌指出，這幾天聽聞國民黨與民眾黨的總統參選人主張「重啟服貿」，這可能會讓商業服務業、通訊服務業、營造工程業、批發零售業、觀光旅遊業、醫療社服業、環保廢棄物處理業、運輸倉儲業、洗衣美髮業、殯葬火化業等中國企業和從業人員，都進到台灣掌握經營權與取代台灣勞工，罔顧台灣400萬從業人口的生計。

蘇貞昌說，過去幾年，台灣在全球疫情下衝擊最小，經濟成長在同級國家間表現最好，政府在育兒津貼、長輩照顧、租金補貼、對弱勢的補助等福利預算都是史上投注最高。且疫情期間，發放三倍券、五倍券，以及全民共享新台幣6000元，近4年稅收超乎預期1兆172億元。

蘇貞昌指出，蔡政府執政7年多，已經證明台灣可以抬頭挺胸拚出亮麗的經濟成績，不需要把雞蛋全部放在中國這個籃子裡。再次呼籲民眾，「為了台灣的未來，不要投票給支持重啟服貿的總統候選人」。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航