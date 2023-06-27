美無償提供JUMP 20無人機支援台海偵巡，學者：強化台灣海上監控能力
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美方同意以無償方式，提供具垂直起降能力的美國軍規JUMP 20無人機給海巡單位；專家表示，滯空久且低噪音可有效監控地面及水面目標，不仰賴跑道特色符合台灣作戰需求；學者指出，透過海巡取得無人機，實際為間接強化台灣對周邊海域的監控能力。
美無償提供JUMP 20無人機，海巡署：支援台海偵巡
（中央社）媒體報導稱美方同意以無償方式，提供具垂直起降能力的美國軍規JUMP 20無人機給海巡單位。海巡署26日證實，美方去（2022）年底同意提供無人機及操作訓練，以提升台海區域安全能力。
《上報》報導，海巡署長周美伍曾任國安局駐美特派員，與美軍方關係良好，他去年底和美軍方協調，爭取以無償方式，取得一組具垂直起降能力美軍規JUMP 20「跳躍20」無人機系統運到台灣，並派員協助訓練海巡署相關人員，並不時支援海上特定偵巡任務。
對此，海巡署26日表示，為提升應處各項海事能力，美方去年底同意提供海巡署無人機及相關操作訓練，以應處非法駁油、武器擴散、打擊非法漁業、打擊跨境毒品走私、跨境犯罪及人道救援、救生救難等海事問題，提升台灣與周邊國家共同維護區域安全的能力。
海巡署指出，針對報載內容提及海巡署引進無人機時發生進口管制問題，以及協請國防部支援及中科院提供技術服務等情形，都和事實不符。
據了解，海巡署原本就有建置無人機區隊，並配屬在全國各地執行任務，在無償取得具垂直起降能力美軍規JUMP 20無人機後，也已安排具有無人機證照的海巡人員學習操作。
海巡署說，將持續強化各項裝備及人員訓練，以捍衛台灣海域安全。
美無償供海巡JUMP 20無人機，學者：強化台灣海上監控能力
美方同意以無償方式，提供具垂直起降能力的美國軍規JUMP 20無人機給海巡單位；專家表示，滯空久且低噪音可有效監控地面及水面目標，不仰賴跑道特色符合台灣作戰需求；學者指出，透過海巡取得無人機，實際為間接強化台灣對周邊海域的監控能力。
JUMP 20為具垂直起降功能的固定翼無人機，前空軍副司令張延廷告訴《中央社》記者，JUMP 20可更換電子光學相機、熱顯像儀等裝備，得以根據任務需求的環境變化進行整備。
JUMP 20主要執行情監偵任務，以4具向上的小螺旋槳提供升力，由安裝於機鼻的螺旋槳供推進力，最高時速約為92公里，可飛行長達14小時；張延廷表示，滯空時間久、發出聲響小是其優勢，可於夜間監控海上漁撈、走私等行為，有效追蹤地面、水面移動或靜止的目標。
張延廷說，JUMP 20可在短時間內快速組裝起飛，具備美軍「不仰賴跑道、低噪音」的新型戰術無人機特色，亦符合台灣作戰需求。
張延廷指出，美方以無償方式提供JUMP 20給海巡，意在情資共享的思維，「由於海巡並非傳統軍隊，美方先藉此和台灣從簡單領域合作，再逐步朝向複雜的軍事領域合作。」
國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，近年海巡與海軍平戰轉換的互通性越來越高，承平時期，海巡有助海軍擴大搜索範圍，海巡獲得狀況及資訊可在短時間內通報海軍，因此透過海巡取得無人機，得以在政治敏感度較低情況下，間接強化台灣對周邊海域的監控能力，有利反制中共帶來的灰色地帶威脅。
揭仲指出，台灣目前無人機進程以國造為主，但這次美方提供一組JUMP 20，可能為後續採購無人機案試水溫，若海巡運用這款無人機效果佳，不排除引起軍方注意，此舉也代表台美在安全層級的交流更進一步。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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