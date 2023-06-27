打炒房新制、300億元擴大租金補貼，內政部6項新制7月上路
我們想讓你知道的是
內政部昨天公布民國112年7月將實施的6項攸關民眾權益的重大政策或措施。「平均地權條例」打擊投機炒作措施7月1日施行，重點包括限制換約轉售、管制私法人買受住宅、建立檢舉獎金制度、預售屋解約申報登錄、地價評議委員會專業化，以打擊投機、保障正常交易，引導房市穩健發展。
（中央社）內政部昨（26）日公布7月起將實施的6項重大政策、惠民措施，包括「平均地權條例」打擊投機炒作、警勤加給調高15％，從7月1日起實施；300億元中央擴大租金補貼專案，則從7月3日起受理申請。
- 打炒房新制實施
內政部昨天公布民國112年7月將實施的6項攸關民眾權益的重大政策或措施。「平均地權條例」打擊投機炒作措施7月1日施行，重點包括限制換約轉售、管制私法人買受住宅、建立檢舉獎金制度、預售屋解約申報登錄、地價評議委員會專業化，以打擊投機、保障正常交易，引導房市穩健發展。
- 基層員警加薪，警勤加給調高15％
內政部指出，修正警察人員警勤加給表從7月1日生效，警勤加給各級別支給數額調高15％，第一級由新台幣8435元修正為9700元、第二級由7590元修正為8730元、第三級由6745元修正為7760元。警察直接受惠加薪，也為社會各界對警察辛勞付出表達肯定，對鼓舞警察工作士氣有正面效益。
- 租金補貼隨到隨辦，無須填房東身分證
內政部說，「300億元中央擴大租金補貼專案」7月3日起受理申請，預計減輕50萬戶租屋家庭負擔，補貼金額依地區、家庭成員人數及身分等條件分級，每月2000元到8000元不等；針對單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭、經濟或社會弱勢家庭，另外加碼1.2倍到1.8倍。
內政部表示，這次擴大租金補貼採隨到隨辦，可就近到地方政府辦理及諮詢；持續舊戶帶入機制，讓正在領取租金補貼的民眾免再申請。民眾申請時不強制填寫房東身分證字號，減少租屋糾紛；納入18歲以上民眾，嘉惠學生租屋族。
- 社會住宅包租代管4.0陸續開辦
內政部指出，「社會住宅包租代管4.0」部分，7月3日起由國家住都中心及地方政府陸續開辦，開發期2年、後續管理3年，提供房東修繕費、保險費、公證費補助，房客可申請租金補貼，雙方都有包租代管業者免費專業服務，房東、房客都可受惠。
- 曝險少年行政輔導先行
另外，警政署推動曝險少年行政輔導先行，從7月1日起實施，是落實行政先行、司法後盾原則，避免少年過早進入司法體系。
- 推動建築能效評估及標示制度
內政部說，建築研究所推動「建築能效評估及標示制度」，由公有建築帶頭做起，公有辦公、服務類建築在申請綠建築標章時，需同時申請建築能效評估，以引導民間建築跟進，從7月1日起採分年分階段實施。
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延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！