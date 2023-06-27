2023/06/27,
房市

打炒房新制、300億元擴大租金補貼，內政部6項新制7月上路

打炒房新制、300億元擴大租金補貼，內政部6項新制7月上路
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

內政部昨天公布民國112年7月將實施的6項攸關民眾權益的重大政策或措施。「平均地權條例」打擊投機炒作措施7月1日施行，重點包括限制換約轉售、管制私法人買受住宅、建立檢舉獎金制度、預售屋解約申報登錄、地價評議委員會專業化，以打擊投機、保障正常交易，引導房市穩健發展。

（中央社）內政部昨（26）日公布7月起將實施的6項重大政策、惠民措施，包括「平均地權條例」打擊投機炒作、警勤加給調高15％，從7月1日起實施；300億元中央擴大租金補貼專案，則從7月3日起受理申請。

  • 打炒房新制實施

內政部昨天公布民國112年7月將實施的6項攸關民眾權益的重大政策或措施。「平均地權條例」打擊投機炒作措施7月1日施行，重點包括限制換約轉售、管制私法人買受住宅、建立檢舉獎金制度、預售屋解約申報登錄、地價評議委員會專業化，以打擊投機、保障正常交易，引導房市穩健發展。

  • 基層員警加薪，警勤加給調高15％

內政部指出，修正警察人員警勤加給表從7月1日生效，警勤加給各級別支給數額調高15％，第一級由新台幣8435元修正為9700元、第二級由7590元修正為8730元、第三級由6745元修正為7760元。警察直接受惠加薪，也為社會各界對警察辛勞付出表達肯定，對鼓舞警察工作士氣有正面效益。

  • 租金補貼隨到隨辦，無須填房東身分證

內政部說，「300億元中央擴大租金補貼專案」7月3日起受理申請，預計減輕50萬戶租屋家庭負擔，補貼金額依地區、家庭成員人數及身分等條件分級，每月2000元到8000元不等；針對單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭、經濟或社會弱勢家庭，另外加碼1.2倍到1.8倍。

內政部表示，這次擴大租金補貼採隨到隨辦，可就近到地方政府辦理及諮詢；持續舊戶帶入機制，讓正在領取租金補貼的民眾免再申請。民眾申請時不強制填寫房東身分證字號，減少租屋糾紛；納入18歲以上民眾，嘉惠學生租屋族。

  • 社會住宅包租代管4.0陸續開辦

內政部指出，「社會住宅包租代管4.0」部分，7月3日起由國家住都中心及地方政府陸續開辦，開發期2年、後續管理3年，提供房東修繕費、保險費、公證費補助，房客可申請租金補貼，雙方都有包租代管業者免費專業服務，房東、房客都可受惠。

  • 曝險少年行政輔導先行

另外，警政署推動曝險少年行政輔導先行，從7月1日起實施，是落實行政先行、司法後盾原則，避免少年過早進入司法體系。

  • 推動建築能效評估及標示制度

內政部說，建築研究所推動「建築能效評估及標示制度」，由公有建築帶頭做起，公有辦公、服務類建築在申請綠建築標章時，需同時申請建築能效評估，以引導民間建築跟進，從7月1日起採分年分階段實施。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。