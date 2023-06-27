柯文哲：不可能退選擔任郭台銘副手；批民進黨每天放狗咬人，綠委要柯注意基本修養

郭台銘參選總統任副手？柯文哲：現階段不可能

（中央社）外界關注鴻海創辦人郭台銘是否獨立參選2024總統。台灣民眾黨總統參選人柯文哲26日表示，現階段不可能擔任郭台銘副手，之前稱「退選要有理由」是謙虛說法。

日前曾傳出下半年將訪問新加坡，他26日也證實，若訪問新加坡，會與政府高層晤談並赴李光耀學院演講；除了訪問新加坡，也會走訪越南、菲律賓，將此行定調為「新南向政策總檢討」。

柯文哲26日上午接受「POP撞新聞」節目專訪，主持人黃暐瀚詢問，郭台銘最近有跡象加入總統大選，是否評估過郭台銘可能成為第3位對手。柯文哲表示，郭台銘之前話講這麼滿，現在要怎麼轉彎。

至於若郭台銘參選總統，是否衝擊民調。柯文哲坦言，他與郭台銘的支持度有互相重疊，但所有總統參選人的民調都會掉，只是看誰掉得多、掉得少。

黃暐瀚追問，若郭台銘參選，是否可能擔任副手。柯文哲表示，現階段不可能。對於先前上節目稱「退選要有理由」，他說這是謙虛的說法，且民眾黨都已提名。

主持人黃暐瀚詢問，除了打算延攬前時力立委黃國昌出任法務部長，是否有其他人才準備納入聯合政府團隊。柯文哲表示，最近已在做部會首長的表格。黃暐瀚追問行政院長最優先要找誰。柯文哲笑說，晚點再說，他已經想好。

節目休息時間，柯文哲甚至直接問黃暐瀚是否要擔任新聞局長。黃暐瀚說，現在沒有行政院新聞局。柯文哲說，那還有國家通訊傳播委員會（NCC）委員；不過黃暐瀚沒有答覆。

對於近日引起交鋒的服貿議題，他強調，中國大陸是重要經濟體，台灣需要的是規範而不是不與中國大陸來往。民進黨總統參選人賴清德的戰略是脫鉤，但這是喊口號喊太多，像他醫生當比較久，會面對真實的世界，且常處理臨床問題，邏輯會不一樣。

立委選舉布局方面，柯文哲證實曾想過找黃國昌擔任民眾黨不分區立委，也提到黃國昌對司法改革有想法，當法務部長沒有問題，但個性太衝，有時候需要踩煞車。

柯文哲曾預估民眾黨將獲得8席不分區立委，他重申，8席是基礎線，會努力往上推；民眾黨不會提名很多區域立委參選人，因為打仗需要錢，且「一將難求」。

至於民眾黨是否在台北市提名區域立委，柯文哲表示，除了立委張其祿參選文山區比較確定，其他選區還沒有。

對於在萬華參選的于美人是否可能代表民眾黨，或是民眾黨給予支持。柯文哲表示，于美人要用無黨籍參選，民眾黨若派人將兩敗俱傷，會再思考提名規劃。

柯文哲批每天放狗咬人，綠委：要注意基本修養

重啟服貿談判議題引起交鋒，台灣民眾黨總統參選人柯文哲批評民進黨每天放狗咬人。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄26日說，不曉得柯文哲是不是特別討厭狗，希望柯文哲應該稍微注意一下基本修養。

民進黨立委連日抨擊柯文哲服貿議題，柯文哲近日受訪時批評，民進黨有立委、側翼，每天都放狗咬人，要求「狗主人自己回應」。此番話遭民進黨立委洪申翰反駁只有民眾黨養狗，民進黨發言人張志豪也批評柯文哲言行失格。

柯文哲26日上午受訪時回應，他很厭惡1450網軍和側翼，這次服貿事件，就是典型的一條龍做假新聞，遇到還想要裝可愛、裝得有風度，「早就想把他踹下去了」。

媒體詢問，是否需要修改「狗」的說法。柯文哲表示，講都講出去了，要怎麼修改，並指人在氣憤下就會講這種話。

民進黨團副書記長洪申翰26日上午在立法院黨團記者會中表示，中國不是正常的市場經濟，當國際在去風險及重新檢討對中關係之際，為何柯文哲要把台灣的外交及經貿關係，跟中國綁著更緊，也希望柯文哲不要動不動把意見不同的人當作是狗。

莊瑞雄表示，要柯文哲針對狗的議題道歉，這是緣木求魚，不曉得柯文哲是特別討厭狗還是怎樣，常常會有相關說法，希望柯文哲盛怒之餘，也應該對基本修養稍微注意一下。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航