柯文哲重申自己「不是反服貿只是反黑箱」，苗博雅：請大方承認、解開9年來柯從素人變市長的美麗誤會

台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前傳出擬推出納入重啟貨貿、服貿談判的國政白皮書。雖然柯文哲競選辦公室回應，這份國政白皮書目前尚未正式提出，柯文哲也表示這僅是內部討論時寫的一份文件，不過柯文哲也藉機再度重申通過「兩岸協議監督條例」的重要性，並強調自己在2013年立法院的公聽會時就已經講很清楚：「我們不是反對服貿，我們是反對黑箱」。

但柯文哲的言論仍令許多當年曾參與太陽花學運的人士無法接受，台灣教授協會會長陳俐甫表示，柯文哲日前的主張等於宣示他要繼推兩岸服貿協定，而他在太陽花學運是穿著寫著反服貿的抗議T恤參加靜坐，並在民進黨的禮讓下，才擊敗支持與中國合作的連勝文當選台北市長。9年後柯文哲為參選總統時卻放棄當年主張，改口自己只「反黑箱」，還加碼可以先簽貨貿再簽服貿，陳俐甫對此表示不能接受。

台灣基進黨黨主席王興煥也表示，柯文哲是為了與國民黨競爭中國的善意與資源，才會喊出「重啟服貿」。王興煥認為柯文哲敢違背10年前的主張重啟服貿，是因為現在的社會氛圍，尤其是對年輕社群而言，服貿不再是票房毒藥。

台灣團結聯盟秘書長、前立法委員周倪安也對柯文哲提出質疑，如果從2013年就主張「反黑箱服貿」，而不是「反服貿」，且應立法以「兩岸協議監督條例」規範兩岸經貿往來，何以民眾黨立法院黨團至今沒有提出「兩岸協議監督條例」草案？周倪安進一步強調，如果民眾黨立法院黨團沒有提出「兩岸協議監督條例」草案，就無法證明身為民眾黨黨主席的柯文哲當初所謂的「反黑箱服貿」，等於「兩岸協議監督條例」先立法。

台北市議員苗博雅說明，318運動距今9年，但反服貿運動在2013年時任總統馬英九延續ECFA架構跟中共談妥服貿協議後就已開始，318運動僅是整個反服貿運動中規模最大的群眾運動。在這樣的歷史脈絡下，反服貿運動的核心訴求就是「反服貿」是不爭的事實，而「反黑箱」是在後續為動員更多民眾願意來了解「反服貿」才附加上來的議題。苗博雅表示，她以一個318運動實際參與者的立場，尊重所有參加「反服貿」的人可以有各自不同想法，但她也強調，這場運動所有發起的團體、攻入立法院的學生，一致認同的都是「反服貿」這個訴求。

苗博雅也表示，如果如果有人說9年前的運動核心是「反黑箱」而不是「反服貿」，就是主客對調。苗博雅尊重柯文哲「反黑箱不反服貿」，但苗博雅也希望柯文哲可以的大聲承認，若他當選總統，他會重啟服貿協議，解開民眾過去9年對柯文哲靠「反服貿」風潮從素人醫生變台北市長的美麗誤會。

重啟服貿就是重啟混亂

苗博雅強調，重啟服貿就是重啟混亂，中國在談任何協議時都會附加「九二共識」、「一個中國」等政治前提，若在此前提下與中國續談經濟協議，其實是緣木求魚，且服貿協議牽涉到的行業非常廣泛，更不應該冒著任何政治風險去與中國談判。

苗博雅表示，10年前馬英九告訴台灣社會「中國是台灣前進世界的跳版」，因為台灣被世界其他經濟體排斥，台灣必須透過中國才能把台灣的服務推向全世界，但2023年的現在，中國已受到世界各國的經濟圍堵，若在此時台灣還要與中國綁在一起，就是捨近求遠。苗博雅也提醒，台灣跟世界進行經貿談判的資源跟時間是有限的，應該把這樣的資源跟時間放在對的位置，去拓展跟美國、日本、澳洲等所有友好台灣的國家之間的經貿談判，讓台灣經濟可以走入世界。

台灣教授協會理事鄭睦群則表示，中國始終不把台灣或中華民國當成國家，而是視為一個其日後終將併吞的「地區」，加上中國政權獨裁與人治的本質，因此經常會發生片面惡意改變現況的狀況，如突然禁止台灣農產品出口，或是禁止觀光客來台等。鄭睦群說明，任何國家簽訂經濟協議，都是以本國利益為最大優先考量，因此就正常的情況來說，對方讓利再多，也會盤算可以從何處討回來，倘若重啟服貿，未來只是給中國更多霸凌台灣的空間，以達到其政治目的。

苗博雅也強調，所有總統候選人都有義務告訴台灣社會：「如果當選總統會不會重新推動服貿協議」，把這件事講清楚，不容模糊空間，是現代公民社會對所有總統候選人一個最基本且毫不過分的要求。

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核稿編輯：楊士範