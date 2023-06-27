柯文哲重申自己「不是反服貿只是反黑箱」，苗博雅：請大方承認、解開9年來柯從素人變市長的美麗誤會
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柯文哲日前傳出擬推出納入重啟服貿談判的國政白皮書，雖柯辦回應白皮書未正式提出，柯文哲也表示自己在2013年時就已講很清楚：「我不是反服貿，我是反黑箱」，仍令許多當年參與太陽花的人士無法接受，認為柯文哲利用「反服貿」議題收割政治紅利，現在為選總統爭取中國資源，才會變卦喊出「重啟服貿」。
台灣民眾黨總統參選人柯文哲日前傳出擬推出納入重啟貨貿、服貿談判的國政白皮書。雖然柯文哲競選辦公室回應，這份國政白皮書目前尚未正式提出，柯文哲也表示這僅是內部討論時寫的一份文件，不過柯文哲也藉機再度重申通過「兩岸協議監督條例」的重要性，並強調自己在2013年立法院的公聽會時就已經講很清楚：「我們不是反對服貿，我們是反對黑箱」。
但柯文哲的言論仍令許多當年曾參與太陽花學運的人士無法接受，台灣教授協會會長陳俐甫表示，柯文哲日前的主張等於宣示他要繼推兩岸服貿協定，而他在太陽花學運是穿著寫著反服貿的抗議T恤參加靜坐，並在民進黨的禮讓下，才擊敗支持與中國合作的連勝文當選台北市長。9年後柯文哲為參選總統時卻放棄當年主張，改口自己只「反黑箱」，還加碼可以先簽貨貿再簽服貿，陳俐甫對此表示不能接受。
台灣基進黨黨主席王興煥也表示，柯文哲是為了與國民黨競爭中國的善意與資源，才會喊出「重啟服貿」。王興煥認為柯文哲敢違背10年前的主張重啟服貿，是因為現在的社會氛圍，尤其是對年輕社群而言，服貿不再是票房毒藥。
台灣團結聯盟秘書長、前立法委員周倪安也對柯文哲提出質疑，如果從2013年就主張「反黑箱服貿」，而不是「反服貿」，且應立法以「兩岸協議監督條例」規範兩岸經貿往來，何以民眾黨立法院黨團至今沒有提出「兩岸協議監督條例」草案？周倪安進一步強調，如果民眾黨立法院黨團沒有提出「兩岸協議監督條例」草案，就無法證明身為民眾黨黨主席的柯文哲當初所謂的「反黑箱服貿」，等於「兩岸協議監督條例」先立法。
台北市議員苗博雅說明，318運動距今9年，但反服貿運動在2013年時任總統馬英九延續ECFA架構跟中共談妥服貿協議後就已開始，318運動僅是整個反服貿運動中規模最大的群眾運動。在這樣的歷史脈絡下，反服貿運動的核心訴求就是「反服貿」是不爭的事實，而「反黑箱」是在後續為動員更多民眾願意來了解「反服貿」才附加上來的議題。苗博雅表示，她以一個318運動實際參與者的立場，尊重所有參加「反服貿」的人可以有各自不同想法，但她也強調，這場運動所有發起的團體、攻入立法院的學生，一致認同的都是「反服貿」這個訴求。
苗博雅也表示，如果如果有人說9年前的運動核心是「反黑箱」而不是「反服貿」，就是主客對調。苗博雅尊重柯文哲「反黑箱不反服貿」，但苗博雅也希望柯文哲可以的大聲承認，若他當選總統，他會重啟服貿協議，解開民眾過去9年對柯文哲靠「反服貿」風潮從素人醫生變台北市長的美麗誤會。
重啟服貿就是重啟混亂
苗博雅強調，重啟服貿就是重啟混亂，中國在談任何協議時都會附加「九二共識」、「一個中國」等政治前提，若在此前提下與中國續談經濟協議，其實是緣木求魚，且服貿協議牽涉到的行業非常廣泛，更不應該冒著任何政治風險去與中國談判。
苗博雅表示，10年前馬英九告訴台灣社會「中國是台灣前進世界的跳版」，因為台灣被世界其他經濟體排斥，台灣必須透過中國才能把台灣的服務推向全世界，但2023年的現在，中國已受到世界各國的經濟圍堵，若在此時台灣還要與中國綁在一起，就是捨近求遠。苗博雅也提醒，台灣跟世界進行經貿談判的資源跟時間是有限的，應該把這樣的資源跟時間放在對的位置，去拓展跟美國、日本、澳洲等所有友好台灣的國家之間的經貿談判，讓台灣經濟可以走入世界。
台灣教授協會理事鄭睦群則表示，中國始終不把台灣或中華民國當成國家，而是視為一個其日後終將併吞的「地區」，加上中國政權獨裁與人治的本質，因此經常會發生片面惡意改變現況的狀況，如突然禁止台灣農產品出口，或是禁止觀光客來台等。鄭睦群說明，任何國家簽訂經濟協議，都是以本國利益為最大優先考量，因此就正常的情況來說，對方讓利再多，也會盤算可以從何處討回來，倘若重啟服貿，未來只是給中國更多霸凌台灣的空間，以達到其政治目的。
苗博雅也強調，所有總統候選人都有義務告訴台灣社會：「如果當選總統會不會重新推動服貿協議」，把這件事講清楚，不容模糊空間，是現代公民社會對所有總統候選人一個最基本且毫不過分的要求。
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核稿編輯：楊士範
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。