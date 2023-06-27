應援大未來！中職最強啦啦隊「樂天女孩」現身「達麗未來市」

中職啦啦隊女神魅力無法擋，強大粉絲號召力也成為最吸睛活動代言，位在高雄橋頭新市鎮新建案「達麗未來市」就趁著端午連假，舉辦「樂天女孩粉絲見面會」，也吸引賞屋客與粉絲預約，建案品牌力與吸睛力強勁。

端午連假，正值夏日出遊旺季，建案也舉辦各式活動吸引人潮帶動買氣，高雄新市鎮的達麗未來市6月23日下午邀請到中職啦啦隊史上最強外援由李多慧領軍的「樂天女孩」在接待中心進行粉絲見面會，上百位粉絲與賞屋客擠滿接待中心，爭相搶先一睹女神們的風采，還有20名幸運粉絲獲得與女神李多慧合照機會，女神們天使臉孔搭配甜美笑容，與粉絲熱情互動，現場氣氛嗨到最高點！

Photo Credit：達麗建設 現場活動氣氛熱絡，吸引賞屋客與粉絲預約。

達麗建設全新建案「達麗未來市」座落橋頭新市鎮核心，與橋頭科學園區為鄰，橋科引領城市未來發展為概念，隨著橋頭科技產業園區已進入實質開發階段，未來上看1800億元，預計釋出1萬多個職缺，串連北高雄各大產業，將帶動區域發展大未來！

鎖定科技菁英、應援首購成家，達麗建設以國際住宅視野打造「達麗未來市」2-4房、多元公設規劃，滿足現代人居住需求。「達麗未來市」坐擁全台第二大近百頃的都會森林公園，與捷運紅線青埔站僅約650公尺距離，同時緊鄰台一線等便利交通機能，未來周邊還有捷運紫線計畫，通勤、出遊聯外交通都相當方便。日常生活機能就近享受橋頭市場、老街生活圈、捷運3站串連岡山樂購廣場、秀泰影城，產業、綠地、交通、生活機能到位，結合品牌力與優質規劃，讓「達麗未來市」成為區域話題新建案。

建案詳情：https://bit.ly/3PtFYOM

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