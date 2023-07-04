粉絲嗨翻！「達麗未來市」舉重女神郭婞淳現身代言見面會

達麗未來市於7月1日星期六下午盛大舉辦「Future Market × 郭婞淳公益音樂會」代言記者會，不僅女神代言人郭婞淳親臨接待中心與廣大支持粉絲相見歡，同時舉行公益記者會，在郭婞淳見證下捐贈20萬元新台幣，並邀請路竹高中校長盧正川，以及勇奪青少年舉重世錦賽三面金牌的明日之星潘幸甄同學蒞臨現場，代表路竹高中舉重隊接受善款。

Photo Credit：達麗建設 「達麗未來市」於7/1舉行公益記者會，捐贈路竹高中舉重隊20萬元，延續過去國家強棒贊助地方少棒隊的佳話。

現場也邀請到星光實力派歌手盧學叡暖心獻唱，以及獨立樂團南西肯恩、靈魂沙發、HUE精彩演出等，星光閃閃！戶外也同步舉辦「Future Market」特色市集，打造網美景點、貼拍胖卡、特色餐車、文創設計小物⋯等活動，民眾共襄盛欣賞精彩表演、逛市集大飽口福，活動人潮滿滿。

Photo Credit：達麗建設 「達麗未來市」記者會當日也舉辦音樂活動，民眾參與熱烈。

台灣之光舉重女神郭婞淳獲得2020年東京奧運舉重女子金牌，更是抓舉、挺舉、總和三項世界紀錄保持者人。達麗建設此次特別重金邀請到舉重女神郭婞淳作為全新建案「達麗未來市」代言人，郭婞淳勇敢迎接賽事挑戰、不斷突破自我紀錄、專注信念以及親民、正面的形象，淬煉力與美的展現，鼓舞著許多人，也深獲大家喜愛，與達麗建設品牌想傳遞的理念相同。

Photo Credit：達麗建設 活動當日邀請「達麗未來市」代言人郭婞淳到接待中心與粉絲見面。

達麗建設在台上市品牌實力、業績遍佈全台北中南，更跨國至美國拓展地產開發事業，更榮獲華盛頓州年度最佳建築獎肯定，專注建築、累積豐富精品住宅、商場營造經驗，繼「全民萬歲」口碑個案後，這一回以國際開發經驗，強勢回歸高雄新市鎮，再次啟動橋科造鎮計畫！

國際級新市鎮特區配合橋科發展，政府領銜主導，匯集交通、學區、綠地、文創⋯⋯等前瞻都市計畫，全力打造高雄新市鎮成為宜居的模範住宅區，而橋科已進入實質開發，未來預估上看1800億元產值，預計1.5萬就業機會，吸引全台科技人才移居，剛性需求帶動周邊機能發展，更是扮演著舉起高雄產業轉型的關鍵力量。

「達麗未來市」座落新市鎮特區核心，3千多坪基地壯闊開發，2-4房、20-40坪規劃，鄰近捷運紅線青埔站，擁近百頃都會森林公園綠意，掌握橋頭火車站，橋頭在地生活核心，串連「岡山樂購廣場」，同步北高達麗品牌生活圈，食衣住行育樂一次滿足，以頂尖的品牌實力，具備城市發展力於美的地段，也成為區域口碑好評的話題新建案。

建案連結：https://bit.ly/44xbXSB

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