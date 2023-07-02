TNL+ 2023/07/02,
影劇

【影評】Netflix《驚天營救2》：劇情薄弱沒關係，克里斯漢斯沃頗有動作巨星的接班架式

【影評】Netflix《驚天營救2》：劇情薄弱沒關係，克里斯漢斯沃頗有動作巨星的接班架式
Photo Credit: 《驚天營救2》劇照

我們想讓你知道的是

繼《驚天營救》在Netflix推出的3年後，克里斯漢斯沃再度出演《驚天營救2》，鐵血柔情的設定，精心設計的武打橋段，再加上一張帥臉，頗有成為一代動作巨星的架式。至於《驚天營救2》有沒有劇情，情節合不合理，人物深度夠不夠，都並不是那麼重要。

就21世紀動作片的基準，大致兩個走向。一是以明星魅力為準，二是劇情至上。

明星魅力的部分，一來考慮票房與下片後的線上串流（或直接串流），明星就是傳統的票房保證。

劇情至上的部分，一來是在CG充斥的時代，動作畫面的設計已不能粗糙，否則觀眾根本不買單。但要求畫面與場面的規格，能用在明星酬勞的部分就少，就只能靠劇本取勝。

方向大致這兩條路線，編導製作也都懂，但電影最後還是要看成品。失敗作自也不少，拿到票房與口碑的作品當然不多。

如果要找兩類動作片的成功例子，以明星取勝的首推基努李維的《捍衛任務》系列，而以劇情取勝的自然是《全面攻佔》系列跟《白宮末日》（雖然也有明星，但不像基努李維跟湯姆克魯斯那樣，紅透半邊天）。

沒有到精彩的動作片，常是演員魅力不足，或敗在劇本，或動作設計與特效普通。失敗的各有原因。

而由克里斯漢斯沃主演的《驚天營救》，算是個異數

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Photo Credit: 《驚天營救2》劇照

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