【劇評】莎士比亞的妹妹們的劇團《泰特斯》：成功改寫莎劇給人艱澀不容易咀嚼消化的印象
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莎士比亞的妹妹們的劇團，復刻重現20年前的《泰特斯》劇作，王嘉明導演獨有的劇場簽名，滿滿的韻腳押好押滿，穿插數首流行樂曲，成功改寫莎劇給人艱澀不容易咀嚼消化的印象。
文：劇場狂粉的日常／鳳君
《泰特斯》是大文豪莎士比亞（William Shakespeare）第一個也是最受爭議的悲劇作品，劇情描述羅馬將軍「泰特斯」征戰回國，在交錯複雜的政治鬥爭中拚搏生存，與原先為俘虜的哥爾特女王「塔摩拉」，雙雙引發出波紋效應般的連續殺戮事件；整部復仇劇擺盪在黑色喜劇和極端殘暴之間，甚至令讀者不安與惶恐，但其剖析人性深沉慾望的細膩描述，仍有一定的藝術成就。
挖掘人類動物的原始慾望，舞臺上拆解真實的血腥暴力
莎士比亞的妹妹們的劇團，復刻重現20年前的《泰特斯》劇作，王嘉明導演獨有的劇場簽名，滿滿的韻腳押好押滿，穿插數首流行樂曲，成功改寫莎劇給人艱澀不容易咀嚼消化的印象。
《泰特斯》的暴虐與殘酷冷血的情節十分厚重，包含火燒活人祭品、女兒被姦辱割舌並砍斷四肢、料理人肉且宴請仇家啖食等等，光是想像就令人不適的畫面，該如何真實地搬上舞台且不會讓人想逃離現場，就是劇場的手法與魅力所在。
演員們集體帶上沒有表情顯露的面具，身穿古典的異國服飾，全身被白色、灰色、黑色或咖啡色的肉胎衣覆蓋，沒有露出一絲皮膚。忘卻演員的外貌氣質，避免套入被限縮的刻板印象；透過服飾的主調色紅黑與象牙白，可以輕易區分劇中兩大對立陣營。長型舞台有如服裝伸展T台，描繪出一個時間與現實世界不同流速的線性意象。
演員的每一個動作和擺位都是精心構思，彷若魁儡的停頓與定格，機械舞般的節奏與質地，角色的塑造完全仰賴聲音表情；偶爾浮誇不自然的跑動，滯留不前的軀幹和腳步，舞台上的角色儼然變成一尊一尊的「木偶」，企圖不讓觀眾沉浸在過多的暴力氛圍中。
這份唯妙且有趣的疏離，運用在有大量獨白的莎劇裡，反而成了最適切的「合理邏輯」；原先冗贅容易令人心生不耐的咬文嚼字，轉化為觀眾得以深入探看且推敲角色內心世界的地圖。
一時之選的演員群，並沒有因為身體和聲音明顯各自作業的的表演方式而有所阻礙。配合明確的走位和動線，偶爾時空倒帶退回的敘事橋段，完整鋪陳出人物之間的關係和來龍去脈，不僅相當流暢，也加深角色個性的層次。
非常有趣的是，劇中打造了一個沒有半句台詞，全身穿著紅色紗裝，手持紅色雨傘的死神，雖然紅色是代表殺戮的顏色，在作品中卻是引渡亡者離開舞台的「嚮導」，當象徵死神的人物每一次帶著亡者的肉體離開兩側舞台時，劇中角色彷彿脫離了《泰特斯》，回歸正常的行走步態，緩慢優雅的追隨死神告別眾人，僅存的人性猶如又回到身軀裡。
潛意識催化出的暴力，來自於另一種情感的偽裝
莎妹的《泰特斯》分別選擇四位人物的視角來觀看整個事件，分歧的立場及不同的認知，細膩地拋出各種思考角度。Titus身為大將軍的榮耀地位，在政治操弄下是禁錮和無可奈何的犧牲；喪子的Tamora，將強烈執著的母愛化作濃烈憎恨與復仇行動，是Titus的鏡相和因果；Aaron看似是純粹的反派，但也打破二元對立的觀點，模糊黑白善惡的界線，玩弄人心或許只是對階級地位的反抗；單純美好的Lavinia，在悲劇洪流中逐漸放棄自我，最終重複自問自答關於生死的價值跟意義。
語言紀錄不一定是真相，重複的場景故事在每個人口中皆是完全不一樣的版本，誰是誰非，難以斷定；甚至連劇中看似旁觀者的說書人（The Clown），也是唯一露臉的流浪漢，也沒料想到自己竟亦是劇中角色之一，逃脫不了被賜死的命運，但，一位過場的小丑又有誰（或劇中其他角色）會在意？
暴虐可以用數字量化嗎？悲慘是可以比較排名的嗎？理應是待客禮儀的宴席，卻被包裝成殺戮的工具和手段，長久以來演化出的文明，在瞬間變得汙穢不堪，人類到底還是有著牲畜的野性，令人感慨。
幸而結尾時，Lucius二世抱著Aaron的孩子，對話透露出對長大後會遭遇的險惡之擔憂，也流洩一點點對未來的想望和掙扎，揀拾回一些正向撫慰和生命力。
不用為了誰是好人還是壞人煩惱；不用為了悲哀眼中虛偽的影子，而留下真實的淚水。
塔摩拉的姘夫黑奴Aaron說：「在生命的最後，我只後悔沒有時間幹更多壞事。若我這一生有做過任何一件善事，我才會慚愧不已。」
這是一個純然邪惡的發言嗎？還是人性本就存在著如此荒謬？缺乏對他人遭受苦難的憐憫心，才是這個暴力輪迴的源頭，也是導致哥爾特人或羅馬人，無論如何都無法跳脫出的悲情循環。
刻意讓演員蒙住面孔，抹去一切視覺上可判斷的喜怒哀樂，加上機械人偶般的肢體動作，蓄意營造出觀眾對台上人物的思緒隔閡，似乎觀望著與自己毫不相干的故事，強烈的距離感剝奪，搭配每幅空洞的一號表情，讓我們不攙雜任何投射情感，甚至能夠漠視這份「他人」的痛苦，直面那毫無理性可言的唯惡。
最終，演員脫下戲服，提著自己的角色服裝一一謝幕，這時候觀眾能夠看清楚剛剛演繹莎翁筆下人物的「替身」，如雷的掌聲與歡呼，恰好詼諧地調和了方才充斥血腥味的暴戾之氣，未嘗不是一種嘲諷並淡化的黑色幽默；走出劇場的觀眾臉上洋溢的是愉悅還是哀憐呢，說到底，善與惡、權力與文明、野蠻與族群、理性與殘虐等二元對立的辯證，是否也不過是大家在扮演當下自己的角色罷了。
唯一倖存的人物Lucius以新國王的身分繼續統治著羅馬帝國，能否把持住善良來打破悲劇的循環，還是會因為過度傷痛依舊拖負著仇恨迎來死亡，觀眾永遠無法推測。
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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