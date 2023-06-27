外媒專訪：帛琉總統惠恕仁坦言中國利誘壓力大，要求放棄承認台灣

我國太平洋友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr）日前接受印度媒體專訪，表明中國要求帛琉在外交上放棄台灣、轉而承認中國，並以包機航班、房地產利誘，惠恕仁坦言，在COVID-19之後帛琉急需外國投資，但在「日本慢、韓國慢、台灣也慢」的情況下，帛琉很難對中國說不。

印度《星期日衛報》（The Sunday Guardian）25日刊出報導，指出美國5月才與帛琉、馬紹爾群島、密克羅尼西亞3個太平洋島國續簽「自由聯合協定」（COFA），承諾要派駐美軍協助防禦、並在當地徵用土地作為軍事基地，報導指出，其中帛琉與馬紹爾群島在外交上承認台灣、領土上沒有中國大使館，近期卻成為北京的最大目標，中國正利用各種手段試圖讓承認台灣的2個國家改變立場，並削弱這3個國家對美國的支持。

報導指出，中國為讓帛琉放棄承認台灣， 首先增強帛琉對中國旅遊業的依賴，2008年， 到帛琉旅遊的中國遊客佔各國觀光客不到1%，但到了2015年，到訪的中國遊客佔所有遊客的54%；2017年，中國政府終止大量遊客到帛琉旅遊的計劃，並稱除非帛琉跟台灣斷交轉向承認中國，否則中國遊客不會回來，而這幾乎摧毀了帛琉的經濟，導致全國各地中國投資的房地產和開發項目空閒下來，並且搖搖欲墜。

報導稱， 中國現在正慢慢「捲土重來」，近日澳門包機航班再次開通， 之前閒置且破舊的中國投資房地產正得到修復， 或許是為了影響帛琉明年的選舉（ 帛琉將於2024年11月12日舉行總統和國會選舉）。

帛琉總統惠恕仁接受《星期日衛報》採訪時表示，目前在帛琉最大投資國仍是中國，他正努力尋求日本、韓國、美國、台灣等國家直接投資帛琉，但他也坦言，「 日本慢，韓國慢，台灣慢——而中國說要給我們更多的航班，很難說我們不會接受，因為酒店空了，船也空了。」 惠恕仁補充，帛琉 經濟被COVID-19疫情摧毀，旅遊業還未回溫，台灣雖然每週有2個航班到帛琉，目前看來已無法再增加班次 。

Palau under CCP pressure to switch recognition from Taiwan to China



The President of Palau, Surangel Whipps Jr., speaks to The Sunday Guardian on what his Pacific Island Country is facing. @CleoPaskal in @SundayGuardian: https://t.co/JxRxmtI85I — FDD (@FDD) June 26, 2023

這不是惠恕仁第一次公開警告中國的威脅，惠恕仁本月訪問日本時也提到，帛琉因為與台灣維持邦交關係而受到中國的懲罰，中國遊客從2010年代末約佔帛琉旅遊業的三分之二，急劇下降至接近於零，但惠恕仁強調，「只要我還是總統，就不會改變（現況）」，帛琉將繼續成為台灣強有力的盟友。

Palau Leader Stresses Need for US Help to Deter China in the Pacific Asia #Diplomat https://t.co/BF5aSaQvN9 — Eye on South Asia (@coi_southasia) June 15, 2023

根據我國交通部觀光局統計資料，國人赴帛琉人次在COVID-19疫情爆發前一度突破每年10萬人次，不過疫情之後人數驟減，2021年有2621名台灣旅客造訪帛琉，2022年僅1535名旅客前往帛琉，儘管我國政府2021年推動旅遊泡泡，效果仍不彰。

Photo Credit: 交通部觀光局

我外交部：小島國家面臨中國經濟霸凌的困境，台灣感同身受

我國外交部稍早也就此發表聲明，表示友邦遭受中國的施壓利誘和經濟脅迫，具體呈現小島國家面臨中國經濟霸凌的困境，台灣感同身受並持續提供帛琉具體援助，同時也與理念相近國家合作支持帛琉國家建設與發展。

外交部表示，台灣向來支持帛琉發展觀光，惠恕仁總統於去年10月來台國是訪問時，曾表示期盼在後疫情時代持續深化台灣與帛琉的觀光合作及各領域的交流；我國也迅速正面回應惠恕仁總統的期待，賴清德副總統即於去年11月1日至3日率團訪問帛琉，協助行銷帛琉海洋國家觀光，並正式宣布中華航空於去年11月16日恢復每週2日之定期航班，以「連結、觀光、合作」深化兩國關係。

此外，我國將研議與美國等理念相近國家共同合作，回應帛琉請援延長機場跑道。今年6月4日我國也協助帛琉舉辦第一屆「帛琉馬拉松」（Belau Omal Marathon），共有各國跑者約600人參加，籌辦過程由我國公、私部門與帛琉政府密切合作，以創意為帛琉行銷觀光產業。

外交部強調，中國不曾停止利用各種手段謀奪我邦交國，打壓台灣的生存空間與國際地位，也重申帛琉為我國在太平洋地區的重要友邦，兩國自1999年建交至今，邦誼穩固友好，帛琉總統惠恕仁自上任以來，多次在國際場域力挺台灣，支持台灣參與國際組織，並曾於接受「日經亞洲」及「澳洲廣播公司」等媒體採訪時明確表示帛琉與台灣邦誼堅定不移，是我國重要的堅實盟友。

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核稿編輯：楊士範