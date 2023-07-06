【專訪】建築師林柏陽：蓋房子是關於「整合」的工作，不是切成方形豆腐就好
我們想讓你知道的是
當談到在台灣當建築師要具備的條件，林柏陽思索片刻後，這樣回答：「要有愛，還要有很多包容，對任何事情要樂觀。因為只有你樂觀，你才有辦法跟這些環境交朋友，可以跟不同顧問好好合作，跟不同的業主好好確認。」
文：許容榕
林柏陽是台灣長期關注「公眾性」的建築師，經手打造許多公共空間。身為境衍設計室內裝修有限公司的負責人，林柏陽並非留洋的海歸派，而是科班出身，從技職體系到交大研究所，他都是從做中學，先務實、再務虛。
他說，所謂「虛」是指理論流派，然而，建築師其實是關於「整合」的工作，不只要做設計，還要整合所有人和事，「建築師需要整理的事情超級多！例如要整合機電技師、結構技師、水土保持技師，還有各個顧問群，還要負責和業主應對。如果這些沒有整合好，建築就會變成不完美的作品」。
追求公眾性，打造幼兒園、里民集會所
2011年，林柏陽與黃聖軒、何岳璟兩位同學成立境衍設計事務所，至今11年，回首事務所的發展，有幾個重要里程碑，首先是2014年小琉球的「山邑家」，他們放棄鋼筋混凝土結構，將主軸以C型鋼為骨料，在高雄港事先把構建加工完成後，再運送到小琉球組合，克服當地缺工缺料的挑戰，也讓事務所第一件建築作品就入圍ADA新銳建築獎，成功被業界看見。
2017年，由修行者委託的「進之宅」，讓他們重新定義了住宅，林柏陽說：「蓋房子不是切豆腐，切成方形就好。我問他，你為什麼要離開山上？為什麼你要來這邊住？這才是最重要的。」
他們歷經四年討論辯證後才開始施工，將居住和修行合一，以清水混擬土打造出一個沒有客廳、沒有沙發的空間，極富精神性的空間規劃，也讓「進之宅」獲得第六屆TRAA台灣住宅建築獎首獎。
林柏陽表示，他們想參與設計的建築，大部分具備公眾性，「我們希望空間可以給更多人使用，公眾性越大，就越能討論不一樣的事情，所以我們才會做越來越多的公共建築，參與公共空間的討論，這是最好參與的方式」。他強調公眾性，2016年的台中花博遊客中心，就是一例，但他真正開始打造公共空間的契機，和女兒有關。
他回憶：「那時候她念幼兒園，我突然意識到，幼兒園的建築是否有更多可能性？那我來設計幼兒園。」於是在2018年，林柏陽以「新竹市三民國小附設幼兒園」正式跨足公共建築領域。
幼兒園在2020年完工，他長期關注美感教育，撇開設計理念不說，建築本身就是美學教育的一環， 「美學教育從小就要開始，絕對不是長大才讓他看這些，只要公共空間一直改善，美學應該就會增加，就像我們的幼兒園幫助孩子們，美學就會改善啊」。
新竹市「那魯灣文化里民集會所」，是林柏陽在2022年落成的作品。設計中結合里民集會的需求，更打破地景的邊界，讓建築有更多不同的使用方法，使得里民、孩子共享上下空間，建立起彼此的關係連結。
「我們有想像力，它（建築）就能有意識地演化出不同的狀態。例如，為什麼集會所的斜屋頂，會變成一個溜滑梯的平台？如果它只是斜屋頂，它就只是排水的屋頂構造物，如果把小孩的滑梯、攀岩放進來討論，就可以做連結，其實會變得很有趣」。
透過這樣的創新設計，林柏陽不僅滿足里民的需求，也為孩子們提供一個充滿樂趣和互動的空間。更證明了，建築不只是功能性的，也能成為社區互動和豐富生活的重要元素。
建築要融入環境，不做設計最好？
林柏陽為人低調，講話溫和，這樣的風格也反映在作品上。綜觀他的建築設計，講究與環境融為一體，「我們能不做設計最好，或者說在環境裡適度介入就好」。
不做設計是什麼意思？林柏陽妙喻，「你去爬山時，眼睛看到最舒服最漂亮的地方，是不是前方的綠，或外面的山？可是你腳踩的那座山，也不知道長什麼樣，對吧！」
他認為，這和建築是一樣的道理，建築物不一定要多張揚多厲害，「人進去建築之後，他想要感受什麼、看到什麼？這才是最重要的事」。經由大量討論，由環境衍生出設計概念，或反過來衍生至環境，進而與環境建立起密切的關聯，這也是事務所名稱「境衍」的由來。
談到建築的創意，他認為釐清站在什麼立基點來討論很重要，「它是站在一根針上跳舞，或是在一個很大的平台跳舞？這完全不一樣」。
所謂立基點，他進一步解釋，就是在開始發揮創意、畫設計圖之前，要找到自己的題目，「蓋一個房子不叫題目，而是你蓋這個房子，對它有什麼想法和意圖，這個題目是設計者自己創造出來的，釐清這點很重要，不然創意就會沒有框架，什麼都可以」。
因此，他在面對每一個案子，都試圖尋找自己的題目，這也是和同事、業主討論的起點，「是一根針或是一個平台？那條線在哪裡？邏輯是在這一條線上，大家就盡量靠在這條線討論」。
人會來來去去，建築師依舊佇立
不過，打造公共建築，除了整合各類技師及業主的建議，還要面臨包括居民、里長、議員等各方聲音，「有些是善意提醒，有些提醒過頭，就變成個人喜好。」
比如一條欄杆，有人說要粉紅色，有人說要水藍色，然而作為建築師，林柏陽強調，他必須對環境負責，因此不會只聽從個人喜好而下決定，「里長任期過了就不是里長，但我永遠是房子的建築師，只要它有問題，不論是美學上或價值論述上，都跟我有關，我的名字一直都在」。
林柏陽進一步談到常發生於建築師的窘境，他說：「一個案子，科長換過很多次，處長也換過，連首長都換過了，最後到底要聽誰的？」無止盡地修改與變更，讓建築師處於相當辛苦的境地。林柏陽認為，就是因為環境惡劣且複雜，導致年輕建築師不願涉獵其中。
Tags：
沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
我們想讓你知道的是
LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，幫助您預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃，預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
沒有子女後事怎麼辦？人生設計所保單健檢服務，協助你規劃未來每一步
擔心另一半年老時沒有子女後事怎麼辦？或是沒有生育計畫，想透過提前保險和財富規劃，與另一半安心度過兩人退休生活嗎？LIFE Lab.人生設計所提供全方位的免費預約諮詢保單健診服務，將有專人根據您提供的資料，提供客觀、專業的分析建議，協助您規劃未來的每一步，包含：夫妻財產保障與資產分配規劃、保單內容健診／需求釐清及商品諮詢等一系列貼心服務。
歡迎預約諮詢，我們提供實體門店及線上諮詢服務，親手掌握自己及另一半的幸福生活。
延伸閱讀：
本文章內容由「新光人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。