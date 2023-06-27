2023/06/27,
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大牙控曾遭「黑人」陳建州性騷擾，陳發出律師聲明：「不容許發生藉著MeToo而抹黑、虛偽的行為」

大牙控曾遭「黑人」陳建州性騷擾，陳發出律師聲明：「不容許發生藉著MeToo而抹黑、虛偽的行為」
Photo Credit: 中央社

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「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」P. LEAGUE+職籃執行長「黑人」陳建州，在今日爆出性醜聞，曾以《我愛黑澀會》走紅的「大牙」周宜霈，在臉書粉專指出2012年曾遭到陳建州性騷擾，引發網友熱議，而陳建州也迅速發出律師聲明，表示「全然不實，且將追究法律責任」。

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而目前遭爆性騷擾的知名藝人就包含許傑輝、宥勝、邱晨、黃連煜、黃子佼、炎亞綸、NONO等人。

至於今（27）日，P. LEAGUE+職籃執行長「黑人」陳建州也爆出性醜聞，昔日綜藝節目《我愛黑澀會》固定班底「大牙」，在臉書粉專指出曾在2012年遭黑人性騷擾，而陳建州本人也在今日透過律師發布聲明稿，指出：「內容全然不實。」

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Photo Credit: 截圖自陳建州IG

在2005年開播，主打青少年女孩的綜藝節目《我愛黑澀會》，由陳建州擔任主持人，並且也在此節目中，透過選拔等方式，選出9位女孩成為出道藝人——組成女子團體黑澀會美眉（九妞妞，黑Girl前身），成員包含大牙 （團長）、MeiMei（副團長）、Apple、丫頭、小薰、小蠻、彤彤、筱婕以及鬼鬼。

而《我愛黑澀會》在2009年正式結束播映，至於黑澀會美眉的成員，多數也持續留在演藝圈打拼，例如小薰就朝往電影圈以及電視圈深耕表演，入圍、甚至獲得電視金鐘獎、台北電影獎等獎項。

至於本名周宜霈的大牙，則是在2010年退出團體黑Girl，並加入由張世明、陳建州等人創辦的傳奇星娛樂；而後到了2014年，大牙在傳奇星娛樂的合約期滿之後，則加入新公司重感情創意工作室。

大牙除了持續在綜藝圈發展也有多個表演作品，包含《金家好媳婦》、《天之蕉子》、《天之驕女》等電視劇，而根據大牙本人今日的「MeToo」事件，遭到陳建州的性騷擾，就是發生在2012年7月18日凌晨，且這也造成大牙退出傳奇星娛樂的原因之一。

在大牙的發文中，能夠知道，大牙與陳建州當時前往香港錄製節目《18/22》，而陳建州就以「鬆一下」暗示大牙，而後兩人到了下塌飯店旅館，陳建州便進入大牙房間，「他一把從背後環抱，我第一時間護住胸部，死命掙扎但就是抵不過他人高馬大的力氣」，接著大牙也表示，陳建州回覆大牙：「『怎麼樣？壯吧！』」並且將大牙推倒在床上。

大牙也指出，「我很認真的告訴他，我是把你當哥哥，所以你開開玩笑我並沒有放在心上，你已經結婚了，你的婚禮我也有去參加，你這樣真的不對，也很奇怪」！而陳建州則是回應：「沒辦法，妳范范姐就很不愛這種事啊！」

此文一出，也引起眾網友熱議，紛紛要求陳建州出面回應。

而陳建州也在稍早透過律師聲明指出，「關於周宜霈女士今日之貼文，內容全然不實，當事人將委請本律師追究法律責任。」

此聲明也指出：「2012年7月香港錄製節目形成，當事人均為團體行動，絕無周宜霈女士指稱私人獨處之事實，周宜霈女士之指控毫無根據、全屬虛偽不實。」最後聲明表示：「本律師將依當事人委託，依法追究相關法律責任。」

目前陳建州深陷「MeToo」風波，對照此前P. LEAGUE+職籃球星楊敬敏爆出婚外情，且表示「離開球場」並卸下球員工會理事長職務，各界目前都在觀望，正在前期發展階段的P. LEAGUE+、陳建州或是大牙本人，後續會受到何種影響。

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核稿編輯：楊士範


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