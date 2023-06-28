瓦格納兵變後普亭依然大權在握，對世界各國或許是最好的結局？

俄羅斯的政變傳統與此次的不合常理

俄國並不是一個對「革命」陌生的國家。1917年的二月革命推翻了沙俄王朝，組成了新臨時政府；同年的十月革命，原本就是稱為十月政變，當時就是由莫斯科衛戍部隊響應，接著波羅的海艦隊水兵也譁變，不再遵守中央指令，領導人就是大名鼎鼎的列寧（Vladimir Lenin），之後也成立了蘇聯的前身布爾什維克政府。

到了蘇聯時期，最出名的就是蘇聯解體前的1993年十月政變，蘇聯安全部隊跟軍隊支持改革的葉爾欽（Boris Yeltsin），成功推翻了蘇聯體制。葉爾欽在1998年開始重用普亭（Vladimir Putin），我相信依照普亭在聯邦安全局工作多年的經驗，可想而知對於政變是什麼，絕對了然於胸。

一個在百年內頻繁政變的超級大國，不可能對政變沒有防範，所以才讓這次瓦格納集團（Wagner Group）的兵諫顯得如此讓人困惑，第一時間歐美中各大國都保持了沉默，就連烏克蘭也摸不著頭緒，其實並不讓人意外，光是24小時內的變化，瓦格納軍團的動向，先包圍南方司令部再揮軍莫斯科，都讓人不解。

不過肯定的是，這起事件要用政變來形容絕對太過誇張。

就連包圍俄軍的瓦格納軍團坦克都沒有把炮管的防水布套拿下，要說這是場真正的政變，還是由身經百戰的瓦格納軍團執行，距離專業的水準也差得太多。與其說是政變，不如說是兩邊在演戲，至於演戲的高潮就是普亭的電視演說。從事件的定調，解除到善後，從頭到尾都不是瓦格納軍團的指揮普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在做主，而是普亭在決定這起事件的定義。

或許會有人覺得說這樣未免高估了普亭，應該是說如果這起政變真的如此嚴重，那普亭的反應怎麼可能只有上上電視，在莫斯科周邊堆堆沙包而已，就算俄羅斯再不濟，一點戰機、坦克跟遠程飛彈不能用嗎？如果對烏克蘭的作戰可以持續，那俄羅斯會對瓦格納兵團的政變束手投降，就更不合理。

誰最不樂意見到俄羅斯政變？

俄羅斯政變如果是真，對誰最不利呢？可想而知是歐美國家，烏克蘭戰爭已經導致百萬難民出逃到歐洲，俄羅斯身為國土面積最大的國家，一旦出現政變，可想而知各地軍閥自立為王的亂象，除了車臣這個抗俄老牌地區之外，亞美尼亞跟亞塞拜然兩國一直都處於衝突的狀態，是靠著俄羅斯派兵防止兩邊繼續衝突才勉強維持的和平。