美國胡佛研究所報告：習近平痴迷蒐集數據，欲實現支配全球野心

（中央社）《美國之音》報導，美國胡佛研究所近日發表報告指出，中共總書記習近平對網路大數據的經濟和社會影響力「近乎痴迷」，造就了他試圖蒐集全球的海量數據，以此實現支配全球的野心。

《美國之音》（VOA）中文網27日報導指出，美國聯邦調查局（FBI）探員2021年在搜查一艘向巴爾的摩（Baltimore）港運送上海振華重工起重機的貨船時，在船上發現了情報蒐集設備；消息今年3月5日被《華爾街日報》披露，並未獲得太多關注。

但胡佛研究所客座研究員強生（Matthew Johnson）表示，中國銷往世界各地的貨櫃起重機系統，正是習近平布下天羅地網，掌控全球數據野心的一部分。而美國一些國安和軍事部門官員，將中國製造的船岸起重機看作「新的華為」，因為這些機具設有複雜的傳感設備，可記錄和跟蹤貨櫃的來源和目的地。

強生透過習近平的講話、中國政府文件及官媒報導的研究，最近發表題為「中國的數據主導大戰略」（China's Grand Strategy for Data Dominance）的報告指出，仔細分析習近平的演講可表明，他專注於控制數據，以及存儲、處理和利用數據所需的「關鍵核心技術」。

強生認為，在中國的數據管理官僚體系下，所有的中企都被整合到一個由中共集中控制的國家數據基礎設施內，目的是在與西方的戰略競爭中為黨的目標服務。這基於一個完全單一的前提：讓中國最大限度地吸收全球數據，且盡可能不要讓中國的數據被外界獲取。

他指出，習近平的世界觀是「控制論」（cybernetic）的願景。中國在這個相互關聯且可控的世界中，擁有的控制槓桿越多，對中國就越有利，且運用這些控制槓桿推動中國在海外的利益。而由中國生產或控制的美國基礎設施關鍵部分，可能會受到影響，在中國與美國發生衝突時可能會被關閉。

強生的報告指出，中國的黨國體系利用企業在商業活動中的數據徵集，已被用於建立人類個體基因組的數據庫、尋找外國經濟的薄弱環節、挖掘電信網路的商業秘密和情報、操縱網路訊息環境、透過社群媒體掌握外國公民的特徵，並攻擊那些以批判方式報導中國和中企的記者。

強生認為，從中共的權力組織運作角度來看，中國在黨國體系下推行的全球數據戰略，根植於國內對政府機構、企業和軍方的統籌和配合。

他分析，西方國家在與中國科技企業交手時，往往因為對中共黨國體系下的運作機制一無所知，忽略了雙方供應鏈融合和數據交換中的安全風險。而中共的組織結構具備列寧主義色彩，這意味著公共和私人、國家和企業之間的區別，在中共眼中並不存在。

強生直指，習近平曾經誇口說，中共的特點是它的組織優勢，他們一直非常善於聯繫不同部分，使其能謹慎、緩慢且經常以非常不透明的方式，實現政治目標。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀