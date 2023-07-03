2023/07/03,
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尋找自己的椅子

尋找自己的椅子

我們想讓你知道的是

二十年前，當我成為總編輯時，商業模式並不是大家關心的問題。然而，如今這句話成為所有媒體人的靈魂拷問。數位科技改變了音樂、電影、零售市場，同樣也顛覆了新聞媒體。在這個訊息過載、數位廣告壟斷的時代，新聞業最缺乏的是找到自己的位置。

文：黃哲斌

英國《衛報》傳奇編輯人Alan Rusbridger，擔任總編輯長達20年，2015年卸任時，發表一篇兼具機智與歷史感的「畢業感言」，文中最讓人警醒的一句話是：

20年前，當他接任總編輯，沒有人會問：「你們的商業模式是什麼？」如今，這句話變成所有媒體人被反覆鞭打的靈魂拷問。

數位科技永恆改變了音樂產業、電影工業、零售市場，同等公平地顛覆新聞媒體。在一個資訊選擇過多、Meta與Google寡占數位廣告、Netflix等娛樂平台瓜分訂閱預算的時代，新聞業最欠缺的不是好內容，而是在大風吹的音樂聲中，找到屬於自己的椅子。

在台灣，《關鍵評論網》是個特別的例子，上線於百花齊放的部落格世代，成長於臉書崛起的社群紀元，看著Huffington Post、BuzzFeed起起落落，他們仍然堅持步伐，以「外部併購」與「內部創業」作為快速成長策略，從一個車庫型的小網站，變成9個垂直媒體品牌的城邦式聯盟，如今，又與日本數位媒體集團Mediagene合併，即將進軍那斯達克。

10年來，《關鍵評論網》摸索「策展式新聞」、「解釋性新聞」的文體形式，也敏銳投入Podcast與影音報導等多媒體敘事；或在採訪資源匱乏中，嘗試開拓重大新聞的另類角度。

當前，新聞產業最困難的突破點，就是在流量成長、營運成本與廣告底線之間，找出三角平衡技巧，這是所有媒體的高級體操動作；然而，對於純數位、沒有財團支持、高度依賴創投興趣的《關鍵評論網》集團，這條路幾乎是唯一生存之道。

歷經十載努力，《關鍵評論網》終於望見上市敲鐘那一刻，這是值得慶賀的里程碑，但不代表「從此過著幸福快樂日子」，未來，公開市場的股價壓力，將是另一種現實考驗。

不過，在我眼中，《關鍵評論網》集團有兩項珍貴無形資產，一是過去10年的經驗值。歷經臉書變心、廣告市場洗牌、行動瀏覽獨大等上沖下洗，他們累積了痛苦與衝突，也累積了組織的彈性與韌性，我相信，這些經驗值，有助於他們應對未知的洋流與風浪。

二是高度分工的垂直內容，不管是無心或刻意，《關鍵評論網》集團創造一個各具利基的內容主體，這些遍佈政經社會、科技、商管、理財、運動、影視、生活的網站聯盟，由具備專業的編輯人負責經營，有潛力打造不同的深度社群，彼此支援又各自獨立，發展出兼具內容與商業影響力的有機生態圈。

再加上他們對數據技術的投入、對人工智慧等趨勢的熱情，期待過去10年，將是他們下一個10年的墊腳石；更祝福當大風吹的哨音停止，《關鍵評論網》找到屬於自己的那把椅子。

責任編輯：Joanna
核稿編輯：楊士範


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