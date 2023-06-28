德國極右翼另類選擇黨首次贏得區議會選舉，敲響民主警鐘
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德國民粹主義政黨另類選擇黨（AfD）首次贏得區議會選舉。在所有主流政黨都支持另外一位候選人的情況下，另類選擇黨候選人瑟塞爾曼（Robert Sesselmann）週日在索納貝格（Sonneberg）的選舉中獲勝。
文：德國之聲中文網（德新社、法新社、美聯社）
選舉管理機構的官員於週日（6月25日）宣佈，極右翼的另類選擇黨（AfD）在德國首次贏得區議會選舉。
位於前東德的中部城鎮索納貝格（Sonneberg）的選民，選出了另類選擇黨（AfD）候選人瑟賽爾曼（Robert Sesselmann），而放棄了中右翼基民盟（CDU）的現任地區長官科珀（Jürgen Köpper）。
據選舉官員稱，在圖林根州索納貝格區的決選中，瑟賽爾曼贏得了52.8％的選票，獲得了勝選所需的絕對多數。
該地區人口約為5萬7000人，是德國最小的地區之一。儘管如此，這場勝利對於該極右翼政黨來說是一個重大突破。
另類選擇黨圖林根分部已被德國國內情報部門列為極右極端分子。所有主流政黨都發誓絕不會與該黨組成聯合政府。
另類選擇黨圖林根分部領導人霍克（Björn Höcke）對此次勝利表示歡迎，並稱這表明了該黨最近風頭正健。
他說：「隨後我們將為東部的州選舉做準備，在那裡我們可以真正製造一場政治地震。」他指的是東部薩克森州、圖林根州和布蘭登堡州的州議會選舉。
其他黨派如何反應？
圖林根州內政部長、中左翼社民黨（SPD）成員邁爾（Georg Maier）將這一選舉結果描述為「對所有民主力量發出的警報訊號。」
他呼籲擱置政黨利益，共同捍衛民主。
德國猶太人中央委員會主席舒斯特爾（Josef Schuster）表示，雖然並非每個另類選擇黨選民都持有極右翼觀點，但該政黨本身卻是如此。
「這是這個國家的民主政治力量根本無法接受的分水嶺。」他對德國網路新聞媒體「編輯部網路」（RND）說。
國際奧斯威辛委員會也表示震驚。
該委員會執行副總裁休布納（Christoph Heubner）表示：「今天對於索納貝格、對於德國以及對於整個民主來說都是悲傷的一天。」
「大多數選民顯然已經告別了民主，並有意選擇了由納粹分子（霍克）主導的極右翼破壞性政黨。」
民主的警鐘長鳴
本月早些時候，在第一輪選舉的決賽中，瑟賽爾曼僅以幾個百分點的差距未能最終獲勝。
德國另類選擇黨候選人如此強勁的表現在全國範圍內敲響了警鐘，所有其他主要政黨——社民黨、綠黨、新自由主義自民黨和社會主義左翼黨——全都支持另類選擇黨的競爭對手現任候選人。
儘管是這個地區政治小舞台上的最高政治職位，但該職位本身的影響並不大，權力也相當有限。即便另類選擇黨的瑟賽爾曼當選，他的許多職責也只是在地方層面執行州或聯邦議會的法律。
然而，另類選擇黨以任何方式獲取政治權力都讓批評者擔心，他們認為該黨仇外且反民主。
德國國內情報部門將另類選擇黨圖林根分部及其備受爭議的強硬派領導人霍克列為極右翼極端分子。
德國工會聯合會（DGB）也敦促選民投票支持保守派候選人科珀。
基民盟聲稱競選活動粗暴且令人厭惡，社群網站上流傳著虛假訊息。
另類選擇黨的一個里程碑
德國另類選擇黨週日的勝利被廣泛視為極右翼政黨的一個里程碑，該黨目前在全國範圍內的民調在18％至20％之間。
隨著社民黨、環保主義者綠黨和新自由主義自民黨組成的中左翼聯邦聯合政府顯示出內訌跡象，另類選擇黨獲得了新一波支持。然而，即使如此，來自社民黨的總理蕭茲（Olaf Scholz）面臨的主要挑戰仍然了來自右翼基民盟。前總理梅克爾（Angela Merkel）領導的基民盟的民意支持率略低於30％。
2017年，德國另類選擇黨高舉反移民的大旗首次進入聯邦議會。最近，該黨一直批評德國支持烏克蘭抵抗俄羅斯入侵。
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原標題：德國極右翼選項黨首次贏得區議會選舉
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