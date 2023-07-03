重返職場的全職媽媽：45歲成為一道坎，重投履歷感受是「幾乎無人聞問」
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「人家都說45歲後很難找工作，我總覺得不可能發生在我身上。」40歲時為了待產育兒而離職，Ｍei原先計畫3年後重回職場，卻沒想過這條路走了十年。媽媽二度就業會遇到的困難，她都遇到了，當工作與家庭照顧責任難以平衡，Mei以過來人的經驗分享，如何找回自己的答案。
文：104職場力
十年前，40歲的Ｍei（化名）懷著身孕，曾有流產經驗加上孕期出血，讓她更注意身體狀況，在家庭、工作種種考量之下，決定在手邊工作告一段落後離職。當時主管希望她申請育嬰留停，也有人勸她不要離職，在網路公司做到課長的她，仍然選擇暫時回歸家庭。
「那時候人家都說45歲後很難找工作，我總覺得不可能發生在我身上。感覺那是別人的故事，不會是我的故事。」
45歲成為一道坎，面試官告知：想把機會留給更年輕的人
產後投入育兒生活幾年，Ｍei原先計劃在女兒2、3歲上幼兒園時重回職場，那時她想著或許能先找較有彈性或兼職的工作，例如：4點下班。
「我不知天高地厚的把想要的條件都寫上履歷，結果不只邀約比以前少，發現找我的好像都不是大公司了，主動應徵的都沒有消息。」
當求職平台的訊息通知一次次跳出，邀約面試的只剩過往不會想應徵的公司，Ｍei心裡隱約出現一點危機意識，隨即又因為公公發現罹癌，需要她幫忙照顧，這份感受被長照家人的忙碌給沖淡了。
待家事處理到一段落，Ｍei重新再投履歷、找工作時是45歲，她的感受是「幾乎無人聞問」。
即使獲得面試機會，也不像以往那麼順利。Ｍei曾到某間新創公司面試，面試官的年紀都比她小一輪，而在多次面談後，她收到年輕執行長的來信，用了很長的篇幅表示希望把機會讓給「比較年輕的人」；她也曾在一場基金會的面試中，被追問過往工作數據，這才發現，對方雖看中她的網路公司產品PM經歷，「但他們只是想知道資訊，不是真的想錄用我」。
幾場面試下來，Ｍei意識到自己過去的優勢已經沒有了。履歷空白期越長，以行銷、產品類工作來說就越不利，讓她更加焦慮憂鬱，不確定下一步該怎麼走。
保持學習動能，從兼職找回自信心
為了穩定自己的心，她開始自主進修，讓自己保持學習動能。有一次搜尋「媽媽 找不到工作」，發現勞動部為了協助女性重回職場而舉辦的「婦出江湖」計畫，便報名成為了第一屆的學員。
課程內容幫助「老新鮮人」重新包裝，不僅有寫履歷、模擬面試、服裝穿搭，還包括下班後如何半小時快速煮晚餐，讓離開職場多年的媽媽們重建信心。來自全台的媽媽一起上課、分享自己的故事，也彼此勉勵尋求力量。然而課程結束後，媽媽們還是得面對現實問題──職場對中高齡不友善，對女性更不友善。課程單位協助媒合的工作機會多為短期、需要專業背景，不易媒合成功。
後來Ｍei找到一份小公司的兼職行銷工作，雖然公司規模只有兩人，工作內容包山包海，薪水更是不高，但好處是可以彈性遠端工作，也讓她方便接送小孩。「那個當下，我覺得有機會都可以試試看。」
抱持著有機會都先說好，把自己當成新鮮人的心情，她越做越上手，獲得主管肯定。雖然後續因家庭有長照需求再次離開職場，也接下其他單位的外包案子，逐漸找回自信心。
不想成為大家眼中的「二度就業媽媽」
歷經了前面的磨練，累積了信心與勇氣，去年底談到老東家的工作機會，令Ｍei感到猶豫的卻是怎麼跟先生開口：「如果我想要做全職，他可以幫忙嗎？」在此之前，她總認為先生在外商的工作非常辛苦，未曾想過要先生支援。
「那時候想，如果不是老公司的話，可能也沒有這個機會，想要重回職場最好的時機就是現在。」轉個念，她決定推自己一把，向先生表達回歸職場的想法。令Ｍei意外的是，不只先生沒有意見，甚至當她懷著不安去問孩子意見時，女兒也只說：「你就去啊！」
如今回歸全職生活兩個月了，她坦言，久沒上全天班難免精神不濟，腦袋轉速不如以前的自己，一開始不上手的感覺會蠻挫折，另外工作上很多概念雖然相同，仍需要重新摸熟工具和流程，「畢竟十年是一個很大的Gap，一定需要同事的幫助，我也會想趕快熟悉。」
Ｍei坦言，自己不想成為「大家眼中的二度就業媽媽」，因此用了更嚴格的標準看待自己。直到妹妹問她：「你是不是用10年前的標準在要求自己？」她才意識到，即使是年輕人換工作也需要適應期，自己更應該學會放慢腳步，不和10年前的自己比、也不和同事比，不論是精神、體力或是專業方面，只要每天的自己都比前一天進步，就是值得肯定的小小成就。
不只給自己機會，也是給女兒的機會
Ｍei 回想當初的全職媽媽育兒生活，應該「沒有真正崩潰的那一天」，日常的崩潰是害怕小孩得流感、腸病毒，需要關在家近一週時間，有時先生需要到國外出差，她就更得一個人撐著家裡。她形容那種身心俱疲的感覺像被「困住」，會懷疑自己的選擇是不是正確的，看著別人事業上的成就也曾想過「如果當初……」，幸好女兒總能為她帶來正面能量，讓她不會被困太久。
那麼回到職場後，女兒有什麼轉變呢？Ｍei笑說，因為相處時間變少了，女兒馬上就傳訊息來「妳那麼晚回來，我好寂寞、好無聊」。當然女兒只是在撒嬌，實際上她發現女兒好像突然長大了，會主動關心媽媽上班累不累、有沒有被同事欺負，讓她感覺「回到職場」不只是給自己的機會，也是給孩子一個成長、不那麼受保護的機會。
工作和家庭難免失衡，但並不是只能二選一。面對生活型態的過度期，她允許自己這3個月對小孩的關愛少一點，先將重心放回自己身上，鞏固之後，自然就會有比較多的能量跟能力，再把時間放回到孩子身上，不然就會是兩敗俱傷。
「也許別人可能會做得很好，但是我不是『別人』，我有我的限制。我覺得承認跟接受自己沒有辦法像別的媽媽做到那麼好是很重要的。」
給想重返職場的全職媽媽的建議
離開職場的時間越久，媽媽二度就業的挑戰越高，過來人Ｍei綜合自己的經驗給出建議：
- 可以先從兼職做起：雖然制度不完善，但相對壓力沒那麼大，工作比較有彈性，可以重拾信心，也能幫助適應、訓練手感。
- 優先考慮小型企業：在選擇公司的時候，可以先不要投競爭激烈的大企業，找與自己專業相關的小企業會比較有機會。
- 保持學習交流熱情：可以是專業或是興趣的課程，降低求職的焦慮感。也可以透過與人群的接觸，打開自己比較封閉的世界。
- 不用馬上找到最好的工作：把自己當作「老新鮮人」，先把空白的履歷填起來，累積經驗，就有信心去面對其他的機會。
Ｍei認為，全職媽媽身分帶給她的是「應變能力」，因為小孩的需求是很多變的，很自然就會把時間分配到最好、提升工作效率。另外，對企業來說「媽媽」的穩定度也很高，只要公司願意給予友善的環境、彈性的工作時間，媽媽們都能有很好的工作表現。
“Start Where You Are. Use What You Have. Do What You Can.”Arthur Ashe
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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