重返職場的全職媽媽：45歲成為一道坎，重投履歷感受是「幾乎無人聞問」

文:104職場力

十年前,40歲的Mei(化名)懷著身孕,曾有流產經驗加上孕期出血,讓她更注意身體狀況,在家庭、工作種種考量之下,決定在手邊工作告一段落後離職。當時主管希望她申請育嬰留停,也有人勸她不要離職,在網路公司做到課長的她,仍然選擇暫時回歸家庭。

產後投入育兒生活幾年,Mei原先計劃在女兒2、3歲上幼兒園時重回職場,那時她想著或許能先找較有彈性或兼職的工作,例如:4點下班。

「我不知天高地厚的把想要的條件都寫上履歷,結果不只邀約比以前少,發現找我的好像都不是大公司了,主動應徵的都沒有消息。」

當求職平台的訊息通知一次次跳出,邀約面試的只剩過往不會想應徵的公司,Mei心裡隱約出現一點危機意識,隨即又因為公公發現罹癌,需要她幫忙照顧,這份感受被長照家人的忙碌給沖淡了。

待家事處理到一段落,Mei重新再投履歷、找工作時是45歲,她的感受是「幾乎無人聞問」。

即使獲得面試機會,也不像以往那麼順利。Mei曾到某間新創公司面試,面試官的年紀都比她小一輪,而在多次面談後,她收到年輕執行長的來信,用了很長的篇幅表示希望把機會讓給「比較年輕的人」;她也曾在一場基金會的面試中,被追問過往工作數據,這才發現,對方雖看中她的網路公司產品PM經歷,「但他們只是想知道資訊,不是真的想錄用我」。

幾場面試下來,Mei意識到自己過去的優勢已經沒有了。履歷空白期越長,以行銷、產品類工作來說就越不利,讓她更加焦慮憂鬱,不確定下一步該怎麼走。

為了穩定自己的心,她開始自主進修,讓自己保持學習動能。有一次搜尋「媽媽 找不到工作」,發現勞動部為了協助女性重回職場而舉辦的「婦出江湖」計畫,便報名成為了第一屆的學員。

課程內容幫助「老新鮮人」重新包裝,不僅有寫履歷、模擬面試、服裝穿搭,還包括下班後如何半小時快速煮晚餐,讓離開職場多年的媽媽們重建信心。來自全台的媽媽一起上課、分享自己的故事,也彼此勉勵尋求力量。然而課程結束後,媽媽們還是得面對現實問題──職場對中高齡不友善,對女性更不友善。課程單位協助媒合的工作機會多為短期、需要專業背景,不易媒合成功。

後來Mei找到一份小公司的兼職行銷工作,雖然公司規模只有兩人,工作內容包山包海,薪水更是不高,但好處是可以彈性遠端工作,也讓她方便接送小孩。「那個當下,我覺得有機會都可以試試看。」

抱持著有機會都先說好,把自己當成新鮮人的心情,她越做越上手,獲得主管肯定。雖然後續因家庭有長照需求再次離開職場,也接下其他單位的外包案子,逐漸找回自信心。

歷經了前面的磨練,累積了信心與勇氣,去年底談到老東家的工作機會,令Mei感到猶豫的卻是怎麼跟先生開口:「如果我想要做全職,他可以幫忙嗎?」在此之前,她總認為先生在外商的工作非常辛苦,未曾想過要先生支援。

「那時候想,如果不是老公司的話,可能也沒有這個機會,想要重回職場最好的時機就是現在。」轉個念,她決定推自己一把,向先生表達回歸職場的想法。令Mei意外的是,不只先生沒有意見,甚至當她懷著不安去問孩子意見時,女兒也只說:「你就去啊!」

如今回歸全職生活兩個月了,她坦言,久沒上全天班難免精神不濟,腦袋轉速不如以前的自己,一開始不上手的感覺會蠻挫折,另外工作上很多概念雖然相同,仍需要重新摸熟工具和流程,「畢竟十年是一個很大的Gap,一定需要同事的幫助,我也會想趕快熟悉。」

Mei坦言,自己不想成為「大家眼中的二度就業媽媽」,因此用了更嚴格的標準看待自己。直到妹妹問她:「你是不是用10年前的標準在要求自己?」她才意識到,即使是年輕人換工作也需要適應期,自己更應該學會放慢腳步,不和10年前的自己比、也不和同事比,不論是精神、體力或是專業方面,只要每天的自己都比前一天進步,就是值得肯定的小小成就。

Mei 回想當初的全職媽媽育兒生活,應該「沒有真正崩潰的那一天」,日常的崩潰是害怕小孩得流感、腸病毒,需要關在家近一週時間,有時先生需要到國外出差,她就更得一個人撐著家裡。她形容那種身心俱疲的感覺像被「困住」,會懷疑自己的選擇是不是正確的,看著別人事業上的成就也曾想過「如果當初……」,幸好女兒總能為她帶來正面能量,讓她不會被困太久。

那麼回到職場後,女兒有什麼轉變呢?Mei笑說,因為相處時間變少了,女兒馬上就傳訊息來「妳那麼晚回來,我好寂寞、好無聊」。當然女兒只是在撒嬌,實際上她發現女兒好像突然長大了,會主動關心媽媽上班累不累、有沒有被同事欺負,讓她感覺「回到職場」不只是給自己的機會,也是給孩子一個成長、不那麼受保護的機會。

工作和家庭難免失衡,但並不是只能二選一。面對生活型態的過度期,她允許自己這3個月對小孩的關愛少一點,先將重心放回自己身上,鞏固之後,自然就會有比較多的能量跟能力,再把時間放回到孩子身上,不然就會是兩敗俱傷。

離開職場的時間越久,媽媽二度就業的挑戰越高,過來人Mei綜合自己的經驗給出建議:

Mei認為,全職媽媽身分帶給她的是「應變能力」,因為小孩的需求是很多變的,很自然就會把時間分配到最好、提升工作效率。另外,對企業來說「媽媽」的穩定度也很高,只要公司願意給予友善的環境、彈性的工作時間,媽媽們都能有很好的工作表現。

“Start Where You Are. Use What You Have. Do What You Can.”