重返職場的全職媽媽：45歲成為一道坎，重投履歷感受是「幾乎無人聞問」

文：104職場力

十年前，40歲的Ｍei（化名）懷著身孕，曾有流產經驗加上孕期出血，讓她更注意身體狀況，在家庭、工作種種考量之下，決定在手邊工作告一段落後離職。當時主管希望她申請育嬰留停，也有人勸她不要離職，在網路公司做到課長的她，仍然選擇暫時回歸家庭。

「那時候人家都說45歲後很難找工作，我總覺得不可能發生在我身上。感覺那是別人的故事，不會是我的故事。」

45歲成為一道坎，面試官告知：想把機會留給更年輕的人

產後投入育兒生活幾年，Ｍei原先計劃在女兒2、3歲上幼兒園時重回職場，那時她想著或許能先找較有彈性或兼職的工作，例如：4點下班。

「我不知天高地厚的把想要的條件都寫上履歷，結果不只邀約比以前少，發現找我的好像都不是大公司了，主動應徵的都沒有消息。」

當求職平台的訊息通知一次次跳出，邀約面試的只剩過往不會想應徵的公司，Ｍei心裡隱約出現一點危機意識，隨即又因為公公發現罹癌，需要她幫忙照顧，這份感受被長照家人的忙碌給沖淡了。

待家事處理到一段落，Ｍei重新再投履歷、找工作時是45歲，她的感受是「幾乎無人聞問」。

即使獲得面試機會，也不像以往那麼順利。Ｍei曾到某間新創公司面試，面試官的年紀都比她小一輪，而在多次面談後，她收到年輕執行長的來信，用了很長的篇幅表示希望把機會讓給「比較年輕的人」；她也曾在一場基金會的面試中，被追問過往工作數據，這才發現，對方雖看中她的網路公司產品PM經歷，「但他們只是想知道資訊，不是真的想錄用我」。

幾場面試下來，Ｍei意識到自己過去的優勢已經沒有了。履歷空白期越長，以行銷、產品類工作來說就越不利，讓她更加焦慮憂鬱，不確定下一步該怎麼走。

保持學習動能，從兼職找回自信心

為了穩定自己的心，她開始自主進修，讓自己保持學習動能。有一次搜尋「媽媽 找不到工作」，發現勞動部為了協助女性重回職場而舉辦的「婦出江湖」計畫，便報名成為了第一屆的學員。

課程內容幫助「老新鮮人」重新包裝，不僅有寫履歷、模擬面試、服裝穿搭，還包括下班後如何半小時快速煮晚餐，讓離開職場多年的媽媽們重建信心。來自全台的媽媽一起上課、分享自己的故事，也彼此勉勵尋求力量。然而課程結束後，媽媽們還是得面對現實問題──職場對中高齡不友善，對女性更不友善。課程單位協助媒合的工作機會多為短期、需要專業背景，不易媒合成功。

後來Ｍei找到一份小公司的兼職行銷工作，雖然公司規模只有兩人，工作內容包山包海，薪水更是不高，但好處是可以彈性遠端工作，也讓她方便接送小孩。「那個當下，我覺得有機會都可以試試看。」

抱持著有機會都先說好，把自己當成新鮮人的心情，她越做越上手，獲得主管肯定。雖然後續因家庭有長照需求再次離開職場，也接下其他單位的外包案子，逐漸找回自信心。

不想成為大家眼中的「二度就業媽媽」

歷經了前面的磨練，累積了信心與勇氣，去年底談到老東家的工作機會，令Ｍei感到猶豫的卻是怎麼跟先生開口：「如果我想要做全職，他可以幫忙嗎？」在此之前，她總認為先生在外商的工作非常辛苦，未曾想過要先生支援。

「那時候想，如果不是老公司的話，可能也沒有這個機會，想要重回職場最好的時機就是現在。」轉個念，她決定推自己一把，向先生表達回歸職場的想法。令Ｍei意外的是，不只先生沒有意見，甚至當她懷著不安去問孩子意見時，女兒也只說：「你就去啊！」

如今回歸全職生活兩個月了，她坦言，久沒上全天班難免精神不濟，腦袋轉速不如以前的自己，一開始不上手的感覺會蠻挫折，另外工作上很多概念雖然相同，仍需要重新摸熟工具和流程，「畢竟十年是一個很大的Gap，一定需要同事的幫助，我也會想趕快熟悉。」

Ｍei坦言，自己不想成為「大家眼中的二度就業媽媽」，因此用了更嚴格的標準看待自己。直到妹妹問她：「你是不是用10年前的標準在要求自己？」她才意識到，即使是年輕人換工作也需要適應期，自己更應該學會放慢腳步，不和10年前的自己比、也不和同事比，不論是精神、體力或是專業方面，只要每天的自己都比前一天進步，就是值得肯定的小小成就。

不只給自己機會，也是給女兒的機會

Ｍei 回想當初的全職媽媽育兒生活，應該「沒有真正崩潰的那一天」，日常的崩潰是害怕小孩得流感、腸病毒，需要關在家近一週時間，有時先生需要到國外出差，她就更得一個人撐著家裡。她形容那種身心俱疲的感覺像被「困住」，會懷疑自己的選擇是不是正確的，看著別人事業上的成就也曾想過「如果當初……」，幸好女兒總能為她帶來正面能量，讓她不會被困太久。

那麼回到職場後，女兒有什麼轉變呢？Ｍei笑說，因為相處時間變少了，女兒馬上就傳訊息來「妳那麼晚回來，我好寂寞、好無聊」。當然女兒只是在撒嬌，實際上她發現女兒好像突然長大了，會主動關心媽媽上班累不累、有沒有被同事欺負，讓她感覺「回到職場」不只是給自己的機會，也是給孩子一個成長、不那麼受保護的機會。

工作和家庭難免失衡，但並不是只能二選一。面對生活型態的過度期，她允許自己這3個月對小孩的關愛少一點，先將重心放回自己身上，鞏固之後，自然就會有比較多的能量跟能力，再把時間放回到孩子身上，不然就會是兩敗俱傷。

「也許別人可能會做得很好，但是我不是『別人』，我有我的限制。我覺得承認跟接受自己沒有辦法像別的媽媽做到那麼好是很重要的。」

給想重返職場的全職媽媽的建議

離開職場的時間越久，媽媽二度就業的挑戰越高，過來人Ｍei綜合自己的經驗給出建議：

可以先從兼職做起： 雖然制度不完善，但相對壓力沒那麼大，工作比較有彈性，可以重拾信心，也能幫助適應、訓練手感。

雖然制度不完善，但相對壓力沒那麼大，工作比較有彈性，可以重拾信心，也能幫助適應、訓練手感。 優先考慮小型企業： 在選擇公司的時候，可以先不要投競爭激烈的大企業，找與自己專業相關的小企業會比較有機會。

在選擇公司的時候，可以先不要投競爭激烈的大企業，找與自己專業相關的小企業會比較有機會。 保持學習交流熱情： 可以是專業或是興趣的課程，降低求職的焦慮感。也可以透過與人群的接觸，打開自己比較封閉的世界。

可以是專業或是興趣的課程，降低求職的焦慮感。也可以透過與人群的接觸，打開自己比較封閉的世界。 不用馬上找到最好的工作：把自己當作「老新鮮人」，先把空白的履歷填起來，累積經驗，就有信心去面對其他的機會。

Ｍei認為，全職媽媽身分帶給她的是「應變能力」，因為小孩的需求是很多變的，很自然就會把時間分配到最好、提升工作效率。另外，對企業來說「媽媽」的穩定度也很高，只要公司願意給予友善的環境、彈性的工作時間，媽媽們都能有很好的工作表現。