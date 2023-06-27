2023/06/27,
美加

美最高法院拒絕上訴，北卡羅來納特許學校「女生需穿裙子」服儀規定違法

美最高法院拒絕上訴，北卡羅來納特許學校「女生需穿裙子」服儀規定違法
美國最高法院｜Photo Credit: GettyImages

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學生家長對女學生須著裙裝的服儀規定不滿，因此對特許學校提起訴訟。法官認為該服裝規定違法，且會「延續對年輕女性有害的性別刻板印象」。學校創辦人米歇爾則表示，服儀規定是為了維持「騎士精神」，並確保女學生受到「比男學生更禮貌、更溫和」的待遇。

綜合《CNN》《BBC》《Politico》《NPR》《紐約郵報》的報導，美國最高法院於昨（26）日拒絕受理北卡羅萊納州特許學校Charter Day School的上訴，維持下級法院的判決。代表該特許學校不得以服儀規定，要求女學生穿著裙裝。

根據美國教育委員會（Education Commission of the States），美國的特許學校是接受政府公共資金的半自治公立學校。與公立學校不同，特許學校可以按照自己的方式辦學，可以只招收符合學校特定條件的學生。

該所特許學校的服儀規定，要求所有學生穿著白色或海軍藍色的上衣，女學生下半身需穿著裙子或褲裙，男學生則須穿著繫有腰帶的短褲或長褲。男學生不得配戴任何飾品，且必須留短髮，而女學生則沒有飾品與髮型的限制。

3名學生家長對女學生須著裙裝的服儀規定不滿，因此對特許學校提起訴訟。第四巡迴上訴法院（4th US Circuit Court of Appeals）於去（2022）年6月作出判決，認定特許學校的服儀規定違反了美國憲法第14修正案中的平等保護條款，該條款禁止頒布歧視性法律。巡迴上訴法院的法官基南（Barbara Milano Keenan）在多數意見書中表示，特許學校的服裝規定，「會延續對年輕女性有害的性別刻板印象」。

該所特許學校表示，之所以會制定這樣的服儀規定，是為了建立班級秩序，並且讓男學生跟女學生學會尊重彼此。學校創辦人米歇爾（Baker Mitchell）也指出，要求「女學生穿著裙子」的規定，是為了維持所謂的「騎士精神」（chivalry），而這樣的規定，也能夠確保女學生受到「比男學生更禮貌、更溫和」的待遇。特許學校創辦人認為，女性是「需要被男性照顧且榮耀的脆弱容器（fragile vessel）」。

該所特許學校對法院的判決有異議，因此向最高法院提起上訴，不過大法官們昨日拒絕受理上訴，維持下級法院的判決，該服儀規定違反憲法第14修正案。

協助學生家長提起訴訟的美國公民自由聯盟（ACLU）專案主任馬爾（Ria Tabacco Mar）昨日表示，特許學校的女學生與其他學校的學生一樣，享有相同的憲法權力—穿褲子的自由。而美國最高法院拒絕接受學校上訴一事，是北卡羅來納州特許學校學生，以及全國360萬名學生的勝利。

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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範


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