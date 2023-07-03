中國商業氣氛降至低點，習近平主導的中國市場「不再需要外國人了」

文：Thomas Kohlmann

德國在華商會和中國歐盟商會今（2023）年6月做的調查均顯示，在結束了清零政策之後，中國經濟強勁反彈的希望已經破滅。超過一半的德國企業預計，今年的行業發展與去（2022）年持平甚至低於去年的水準。

儘管商業預期顯得暗淡，但是仍有超過一半的德國公司（55％）打算在未來幾年繼續在中國投資。不過2020年和2021年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，表示願意繼續在中國投資的德國受訪公司超過70％。

在表示不考慮所有問題而仍堅持進行投資的企業中，62％表示這樣做主要是為了保持在中國市場上的競爭力。然而，幾乎每四家企業中就有一家表示希望減少投資，這一比例明顯高於疫情期間。

60％的受訪企業預計市場環境會惡化，超過40％的公司擔心地緣政治緊張局勢會導致制裁或出口管制等形式的後果。對烏克蘭戰爭和潛在的台灣衝突帶來的不確定性壓低行業情緒。幾乎四分之一的企業都認為，北京努力變得更加獨立於國外市場，而這也是減少投資的一個原因。

另外也有五分之一的公司希望在中國以外的國家進行更多投資。而超過16％的公司已經制定計劃，在最壞的情況下甚至可以完全撤出中國。

商業環境負面紀錄

針對570家企業做出的調查顯示，絕大部分歐洲公司認為中國已經失去了作為一個商業地點的光彩。中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）說，中國的商業氣氛「是我們所感受到的最低的階段」。

儘管清零政策已經結束，但外資對中國經濟前景的信心正在消退。與此同時利潤也在下降。面對日益增長的風險和不可預測的環境，64％的受訪歐洲企業表示，在中國做生意變得更加困難。這一比例創下紀錄。市場準入受限是在華外資企業遇到的一大問題。政府部分設定的限制也是企業抱怨的另一個困難。

此外，中國本土企業和外國公司之間往往缺少公平競爭。四分之一的歐洲企業抱怨遭遇強迫技術轉讓。

曾在巴斯夫長期擔任高管、德國和歐盟商會前主席武特克（Jörg Wuttke）在接受《德國之聲》採訪時證實，可以清楚地感受到中國黨和國家領導人習近平推行的日益激烈民族主義路線。

他說，「在一些領域中國出現有強烈的民族主義化：我們不再需要外國人了，所以我們不會讓他們進入市場。」

中國失去原有的光彩

中國歐盟商會現任會長彥辭說，沒有人期望監管環境在未來5年內真正得到改善，而且這種信心危機還沒有結束。

武特克在接受《德國之聲》採訪時說，同以前的開放政策相比，中國現在更強調閉關自守。但是習近平想執行的與世隔絕的政策存在一個根本性的問題——「中國要盡可能地獨立於世界，但同時又希望世界依賴於中國。這當然與全球化完全不相稱。」

但是，歐洲人和西方夥伴在貿易和工業政策方面還能發揮什麼作用？

武特克說：「當然，中國人將繼續培植那些給他們帶來技術和就業機會的大公司。在汽車、化工、機械工程領域情況都是如此。」

他強調說：「2022年，歐盟企業對中國的出口比對瑞士的出口高出23％。超過640萬個貨櫃從中國運往歐洲，但只有160萬個貨櫃從歐洲運回中國。這也就是說，從很多意義上來看，中國對我們市場的依賴性要遠高於我們對中國市場的依賴。這是一件讓人很郁悶的事，因為市場本來足夠大。」

近年來中國一直在拉著手剎前行，這不僅僅是清零政策的影響。武特克表示：「還有很多市場準入限制的問題也讓西方企業經營起來困難重重。」

批評意見聲浪漸漲

著名對沖基金經理、億萬富翁投資者德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller），此前曾因為對中國經濟增長保持堅定信念而聞名。但是今年6月初，他將中國從投資目的地的名單上劃掉。

德魯肯米勒相信，循著習近平的政治路線，中國可能會錯失在經濟上追趕並超越世界最大經濟體美國的崇高目標。在彭博投資會議上，德魯肯米勒對中國的未來描繪了一幅暗淡的畫面。

他說：「如果（中國）不出現高層權力更迭，那麼經濟就會變得喪失活力。」他說，即便今年中國出現任何明顯的好轉，那也只是突然的、短暫的能量爆發，就像你食用高糖分的東西一樣。「我們預計在未來6到9個月內會出現糖分高漲和某種強勁增長。但從長遠來看，我不認為他們（中國人）在經濟實力和增長方面是對美國的主要挑戰。」德魯肯米勒說。

而武特克則對中國的經濟政策困境進行了更為外交化的描述。他說，在一個努力克服嚴重老齡化問題的經濟中，在房地產行業存在重大問題的情況下，在地方政府負債纍纍、小型銀行可能面臨破產威脅的情況下，中國也許可以嘗試恢復其以前的開放性，然後重新執行「經濟優先於意識形態」的思路。他說，對於歐洲的公司來說，這並不是所有選項中最糟糕的。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：中國幻想的破滅

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九