TNL+ 2023/06/30,
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【紀錄片】Netfilx《複製天王》：偽造數據的韓國科學家黃禹錫，身敗名裂後卻活得比批評者還要豁達

【紀錄片】Netfilx《複製天王》：偽造數據的韓國科學家黃禹錫，身敗名裂後卻活得比批評者還要豁達
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

Netflix推出的紀錄片《複製天王》，講的是首爾大學獸醫系的首席教授黃禹錫，他鑽研細胞移植的技術，曾成功複製牛與狗，但最後因為偽造研究成果而身敗名裂，淡出韓國學術界。但本片值得談的不止於此，「片中引用許多倫理學家用宗教的觀點，但許多都從西方世界的價值出發，這也讓許多東方菁英份子批判其偽善。」

（本文涉及劇情討論，請斟酌閱讀）

6月底，網飛推出韓國紀錄片《複製天王》（King of Clones），雖預計播映時間是7月1日，不知為何提早一周台灣就看得到。

本片在講韓國生物科學家黃禹錫的故事。描述黃禹錫如何因為生物複製的科學突破，享譽世界，又如何因為數據造假而跌落神壇，以及他對整件事的反應，還有近況。

黃禹錫的背景簡單，他曾任首爾大學獸醫系首席教授。1995年，他成功複製牛。2005年，他宣稱成功把人類的體細胞移植到卵細胞，並成功把細胞培養成為胚胎。並於同年8月3日，成功完成了狗的複製技術。

因為這些事蹟，他成了韓國的民族英雄，被韓國科技部授予「最高科學家」的稱號。也被韓國人視為得諾貝爾獎的希望。

但也就於2005年的12月，黃禹錫偽造多項研究成果，並用公款洗錢。行徑被媒體揭發，韓國舉國為之嘩然。黃承認其事並道歉，歷經法律程序，他於2010年被首爾高等法院二審判有期徒刑18個月，緩刑兩年。並自此從韓國淡出，銷聲匿跡。

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Photo Credit: GettyImages

黃禹錫的故事簡單，過程也不複雜。《複製天王》大約只用了一半篇幅交代黃禹錫的事蹟，與他的訪談。另一半的篇幅，找來科學界人士、事件相關人士，還有倫理學家，來討論黃禹錫的功過。

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