《立場》案結案陳述，控方引1952年《大公報》案指毋須證明被告有煽動意圖

（中央社）香港《立場新聞》及前高層被控「串謀發布煽動刊物」罪26日開始結案陳詞。控方表示，法庭需要平衡新聞自由及維護國安的權利，媒體有能力影響甚至塑造公眾輿論，「沒有媒介比像《立場新聞》般的網媒有效」。

《立場新聞》母公司、時任總編輯鍾沛權、時任代總編輯林紹桐被控自2020年7月7日至2021年12月29日，在香港串謀其他人發布或複製煽動刊物，具有引起憎恨或藐視中央或香港特區政府等意圖，涉及17篇文章。

涉案的17篇文章包括部落格文章、人物專訪及報導，涉及6大範疇，包括民主派初選案、12港人潛逃案、境外勢力倡議國際制裁、國安法相關執法行動和司法程序、中大暴動案，及攻擊中央和政權。

全案由2022年10月31日開始審訊，迄今接近8個月。26日開始控辯雙方進行結案陳詞。

綜合《明報》等港媒報導，控方代表律師26日在法庭上，引述多宗案例，包括1868年的愛爾蘭案例，提到傳媒是最有效的媒介，使煽動意念「猶如毒藥般擴散」，政府有責任盡早辨別出煽動刊物以保護社會。

控方也引用1952年香港《大公報》被控發布煽動刊物案作為案例，指毋須證明被告本身有煽動意圖，僅需證明他知悉自己正在發布煽動刊物便可。

控方又提到，媒體有能力影響甚至塑造公眾輿論，形容在現今社會「沒有媒介比像《立場新聞》般的網媒有效」，並重申法庭需要平衡新聞自由及國家維護國安的權利，基於案發時香港特殊的政治環境，法庭有正當理由限制媒體。

新聞來源：《立場新聞》案結案陳述 控方指其煽動性無人可比

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin