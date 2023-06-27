台中6所實驗教育機構僅「星光」沒通過評鑑、不可續辦，師生至中市府抗議

台中市星光實驗教育機構（下稱「星光」）日前未通過評鑑，遭台中市政府駁回續辦申請，師生因此在26日至中市府抗議。台中市教育局表示，該機構未依照計畫中的主題式教學進行，且有財務狀況的問題，在評鑑、申復過後仍不可續辦，現有學生可以選擇戶籍學區學校就讀。

星光的師生26日在中市府前，就地上一堂「民主政治與社會契約」的課程。星光委任律師莊婷聿表示，評鑑的審議委員有8名是體制內教育人員、5名與星光利益衝突，因此主張評鑑結果不具合法性。

台中市教育局主任秘書郭明洲代表接下訴願書和陳情信件，表示機構依法可以提出行政救濟，在原處分繼續執行的前提下，學生可以返回原戶籍所在地的學校就讀，或是選擇其他實驗教育機構團體。

6所實驗教育機構，僅星光評鑑不通過

星光在2022年1月就曾因多名家長陳情，對該校招生資訊、收退費、課程教學產生疑義，因此遭台中市政府教育局要求暫緩辦理招生。台中市政府今（2023）年6月20日發出新聞稿，表示星光實驗教育機構的機構辦學成效評鑑結果為「不通過」，申復後結果仍為不通過，因此不得續辦，教育局會預備配套安置學生。

台中市教育局表示，市府依照《非學校型態機構實驗教育評鑑辦法》對實驗教育機構進行辦學成效評鑑，評鑑內容包含實驗教育計畫執行、學生權益維護、學生學習發展、財務透明健全、相關法規依循、師資專業培訓、機構收費基準及教學場地合法性等面向，並依法聘任各界專業人士組成評鑑小組，審議機構所送自我評鑑報告書，依評鑑結果作為未來申請續辦的參據。

今年台中市共有6所機構的實驗教育計畫實行期程到期，依法辦理實驗教育成效評鑑，包含海聲、善美真華德福、道禾、楓樹腳、澴宇蒙特梭利等5所實驗教育機構的評鑑結果都為「通過」，可以依照實驗教育計畫續辦，唯有星光被評鑑為「待改善」。教育局給予1個月改善期間後再審，星光仍未完成改善，所以評鑑結果為不通過，雖然星光提請申復，申復結果也為不通過，因此教育局駁回續辦申請。現有國小61人、國中19人可選擇戶籍學區學校、私立學校或選擇非學校型態入學實驗教育機構、團體或辦理個人實驗教育。

教育局提課程、財務疑慮

台中市教育局指出，星光於109到111學年執行實驗教育計畫期間，課程主張主題式教學，但評鑑小組實地查核後，發現該機構仍採一般學校分科教學的方式進行，也沒有教師實質教學討論等教師專業成長的資料，損及學生學習目的與品質。

另外，台中市教育局表示，星光還有學費超收應退款項未退清、負債金額大於現有資產、收支不平衡及內部機制不良等情形。

星光由律師林柏劭代為發表聲明，針對台中市教育局稱該機構採一般分科教學，聲明指出，星光採取「芬蘭現象式探究學習」，以7大核心素養為主軸進行主題式（不分科）教學，並有辦理課程發展、教學觀議討論，星光對此都有提出大量佐證資料，卻遭教育局無視。

對於台中市教育局提及「學費超收應退款項未退清」，星光指出，該機構在家長知悉的前提下收取「教育局核定以外」的費用，經教育局要求退款後，已經依照會計準則及法定給付方式完成退款，尚未退款完成的部分已表明全數由教育局託管。

星光表示，創校3年還有許多成本未回收，但該機構歷來流動資金都足以支應到期的應付款項，並無收支失衡、內控機制不良的情形，財務狀況也都由會計師出具報告、公開透明。

星光認為，教育局的處分恐有違誤，因此希望教育局能撤回原處分，准予續辦，以維護師生權益。

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核稿編輯：楊士範