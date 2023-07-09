《全方位無瑕美肌養護小百科》：血液循環一旦變差，代謝就會下降使肌膚失去光澤

文：豐田雅彥

血液循環一旦變差，代謝就會下降使肌膚失去光澤！

血流液循環不佳會使皮膚受到各種不同的影響。首先，營養會無法送達皮膚。體溫也會因而下降讓臉色變差，有時嘴唇或指甲的顏色還會變成紫色。再者，皮膚的新陳代謝也會變慢，造成老舊細胞的堆積，使得角質層變厚、肌膚變硬。增厚的角質層會遮擋住光線，讓肌膚的透明感降低，最終造成肌膚看起來變得黯淡無光。因為黑色素也會變得很難排出，所以有時斑點也會增加。

為了防止因血液循環不良所造成的肌膚問題，請多多攝取有益血液循環的食物或保健食品，而按摩之類的保養也非常具有效果。

皮膚裡面分布著許多微血管，血管會延伸到表皮的正下方。微血管的血液供給來源是位於皮下組織的動脈，血液會從這裡一路經由位於真皮的小動脈到達微血管。將營養運送到皮膚之後，血液最終會流回到皮下靜脈。

除此之外，血管還帶有「血管球裝置」的功能，可以改變流向真皮特定部分的血流量，進而調節體溫。當這個裝置運作時，除了可以充分地輸送營養，在寒冷的時候，還能執行「減少血流量以免失去熱能等」這類的工作。

如此一來，流過皮膚的血液擔負著輸送營養、調節並維持體溫的職務。

Photo Credit: 台灣東販

書籍介紹

本文摘錄自《全方位無瑕美肌養護小百科：從皮膚基礎知識、疑難雜症剖析到凍齡保養一本搞定！》，台灣東販出版

作者：豐田雅彥

譯者：安珀

皮膚的老化有8成是光老化造成的？活性氧、碳水化合物、發炎都是讓皮膚老化的凶手？腸道內產生的腐敗物質會造成肌膚乾燥？雌激素會增加肝斑、引起搔癢？汗液會增加壞菌？壓力、疲勞、感冒、曬傷等都是誘發皰疹發作的原因？脂漏性皮膚炎是因為是皮脂分泌機能的異常？含矽靈的洗髮精真的會阻塞毛孔嗎？異位性皮膚炎會造成色素沉澱、皮膚又厚又硬？膽鹼型蕁麻疹好發於10～30歲的年輕人身上？

只要有明確科學實證的皮膚問題，都能透過本書找到原因以及相對應的科學應對方法，從皮膚基礎知識、問題剖析到凍齡保養一本搞定！

日本皮膚科權威醫師以0歲～100歲的普羅大眾為對象，將每年約3萬名患者的診療經驗去蕪存菁，彙整出以「8項皮膚構造基礎知識×9項肌膚老化、失調原因×23項日常肌膚保養×17項惱人皮膚問題」為主要內容的科學護膚指南。

Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航