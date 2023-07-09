2023/07/09,
動物

《全方位圖解高齡貓照護》：何時開始終末照護，取決於貓咪的病情與狀態而不是年齡

《全方位圖解高齡貓照護》：何時開始終末照護，取決於貓咪的病情與狀態而不是年齡
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

當帶貓咪去動物醫院看診，知道牠已經時日不多時，就可以開始「終末照護」了。終末照護是指讓迎接終末期的貓咪過得更加舒適的照顧方式，舒緩治療就是其中一種。

文：服部幸

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Photo Credit: 台灣東販

即便到了終末期，也要盡量維持貓咪的生活品質。

重點在於讓貓和飼主過得幸福

為終末期的貓咪決定一個「幸福的」治療及照護方法是飼主的責任。貓咪病情若是嚴重，在治療的這段期間就必須要經常就診及投藥。但是這對貓咪與飼主來說心理負擔往往會愈來愈大，有時甚至會讓人猶豫是否該繼續治療下去。

話雖如此，飼主也不需要為此放棄所有的醫療行為，採取舒緩治療，減輕貓咪因為生病而引起的疼痛與不適也是一個選項。請大家參考主治獸醫建議，想想要如何維持貓咪生活品質（QOL），進而選擇較為妥當的照護方法。

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Photo Credit: 台灣東販

開始「終末照護」的時期

當帶貓咪去動物醫院看診，知道牠已經時日不多時，就可以開始「終末照護」了。

一旦發現攸關性命的疾病就要開始好好照護

終末照護是指讓迎接終末期的貓咪過得更加舒適的照顧方式，舒緩治療就是其中一種。當家裡的貓咪升格成為高齡貓時，就要積極收集相關的治療方法以及終末照護的資訊。如果是攸關性命的疾病，那就要以完全康復為目標來治療。此外，在終末期照護貓咪時，飼主也要做好貓咪隨時會有個萬一的心理準備。只要貓咪慢慢接近生命的最後一刻，就代表終末照護的時期到了。

以「愛貓的真實需求」來判斷

1. 判斷時要根據貓的狀態而不是年齡：何時開始終末照護取決於貓咪的病情與狀態而不是年齡。因此當貓咪身體還很健康的時候，飼主就要開始收集有關治療和照護的資訊。

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Photo Credit: 台灣東販

2. 終末照護側重妥善照顧，舒緩不適：貓咪身體因為病情每況愈下時，那就要採取舒緩治療，為牠們消除疼痛與不適。此時飼主要在家準備可以讓貓咪心情穩定的環境，並且妥善照顧。專注在舒緩治療以及布置環境配合不會讓貓咪感到痛苦的舒緩治療方式，布置最能讓貓咪放鬆心情的環境，好讓牠們身心都能平靜。

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Photo Credit: 台灣東販

3. 高齡貓身體不適時會有徵兆：貓的身心會隨著年齡增長而慢慢衰弱，生病的風險也會跟著增加，所以千萬不要忽視一些生病的徵兆，要養成從平常就注意小變化的習慣。

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Photo Credit: 台灣東販

書籍介紹

本文摘錄自《全方位圖解高齡貓照護：日常照護×疾病知識×臨終準備，親手設計愛貓的優質老後生活》，台灣東販出版

作者：服部幸
譯者：何姵儀

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家有高齡貓咪這樣做，用愛陪伴最後旅程。可愛插圖、精彩解說，一本瞭解愛貓的全貌！不管是終末期間涵蓋飲食、排泄、運動等日常照料，還是生病、臨終前後等事項，當愛貓最後只剩3個月的生命時，身為飼主的我們能為牠們做些什麼？

守護愛貓的最後旅程，做好準備、溫暖相伴。現今醫療技術發達、飼主的意識也提升，取得高品質的食品及知識也相對容易，也使得寵物貓咪的壽命相較從前延長了不少。然而，即使壽命延長了，生命終究有限。貓的衰老速度大約是人類的5倍，牠們不會說話，忍受病痛時人類無法馬上察覺，從日常生活及環境做好準備，才能讓愛貓生命最後過得舒適幸福。

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Photo Credit: 台灣東販

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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