《全方位圖解高齡貓照護》：何時開始終末照護，取決於貓咪的病情與狀態而不是年齡

文：服部幸

Photo Credit: 台灣東販

即便到了終末期，也要盡量維持貓咪的生活品質。

重點在於讓貓和飼主過得幸福

為終末期的貓咪決定一個「幸福的」治療及照護方法是飼主的責任。貓咪病情若是嚴重，在治療的這段期間就必須要經常就診及投藥。但是這對貓咪與飼主來說心理負擔往往會愈來愈大，有時甚至會讓人猶豫是否該繼續治療下去。

話雖如此，飼主也不需要為此放棄所有的醫療行為，採取舒緩治療，減輕貓咪因為生病而引起的疼痛與不適也是一個選項。請大家參考主治獸醫建議，想想要如何維持貓咪生活品質（QOL），進而選擇較為妥當的照護方法。

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開始「終末照護」的時期

當帶貓咪去動物醫院看診，知道牠已經時日不多時，就可以開始「終末照護」了。

一旦發現攸關性命的疾病就要開始好好照護

終末照護是指讓迎接終末期的貓咪過得更加舒適的照顧方式，舒緩治療就是其中一種。當家裡的貓咪升格成為高齡貓時，就要積極收集相關的治療方法以及終末照護的資訊。如果是攸關性命的疾病，那就要以完全康復為目標來治療。此外，在終末期照護貓咪時，飼主也要做好貓咪隨時會有個萬一的心理準備。只要貓咪慢慢接近生命的最後一刻，就代表終末照護的時期到了。

以「愛貓的真實需求」來判斷

1. 判斷時要根據貓的狀態而不是年齡：何時開始終末照護取決於貓咪的病情與狀態而不是年齡。因此當貓咪身體還很健康的時候，飼主就要開始收集有關治療和照護的資訊。

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2. 終末照護側重妥善照顧，舒緩不適：貓咪身體因為病情每況愈下時，那就要採取舒緩治療，為牠們消除疼痛與不適。此時飼主要在家準備可以讓貓咪心情穩定的環境，並且妥善照顧。專注在舒緩治療以及布置環境。配合不會讓貓咪感到痛苦的舒緩治療方式，布置最能讓貓咪放鬆心情的環境，好讓牠們身心都能平靜。

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3. 高齡貓身體不適時會有徵兆：貓的身心會隨著年齡增長而慢慢衰弱，生病的風險也會跟著增加，所以千萬不要忽視一些生病的徵兆，要養成從平常就注意小變化的習慣。

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書籍介紹

本文摘錄自《全方位圖解高齡貓照護：日常照護×疾病知識×臨終準備，親手設計愛貓的優質老後生活》，台灣東販出版

作者：服部幸

譯者：何姵儀

家有高齡貓咪這樣做，用愛陪伴最後旅程。可愛插圖、精彩解說，一本瞭解愛貓的全貌！不管是終末期間涵蓋飲食、排泄、運動等日常照料，還是生病、臨終前後等事項，當愛貓最後只剩3個月的生命時，身為飼主的我們能為牠們做些什麼？

守護愛貓的最後旅程，做好準備、溫暖相伴。現今醫療技術發達、飼主的意識也提升，取得高品質的食品及知識也相對容易，也使得寵物貓咪的壽命相較從前延長了不少。然而，即使壽命延長了，生命終究有限。貓的衰老速度大約是人類的5倍，牠們不會說話，忍受病痛時人類無法馬上察覺，從日常生活及環境做好準備，才能讓愛貓生命最後過得舒適幸福。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航