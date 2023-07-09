《全方位圖解高齡貓照護》：何時開始終末照護，取決於貓咪的病情與狀態而不是年齡
我們想讓你知道的是
當帶貓咪去動物醫院看診，知道牠已經時日不多時，就可以開始「終末照護」了。終末照護是指讓迎接終末期的貓咪過得更加舒適的照顧方式，舒緩治療就是其中一種。
文：服部幸
即便到了終末期，也要盡量維持貓咪的生活品質。
重點在於讓貓和飼主過得幸福
為終末期的貓咪決定一個「幸福的」治療及照護方法是飼主的責任。貓咪病情若是嚴重，在治療的這段期間就必須要經常就診及投藥。但是這對貓咪與飼主來說心理負擔往往會愈來愈大，有時甚至會讓人猶豫是否該繼續治療下去。
話雖如此，飼主也不需要為此放棄所有的醫療行為，採取舒緩治療，減輕貓咪因為生病而引起的疼痛與不適也是一個選項。請大家參考主治獸醫建議，想想要如何維持貓咪生活品質（QOL），進而選擇較為妥當的照護方法。
開始「終末照護」的時期
當帶貓咪去動物醫院看診，知道牠已經時日不多時，就可以開始「終末照護」了。
一旦發現攸關性命的疾病就要開始好好照護
終末照護是指讓迎接終末期的貓咪過得更加舒適的照顧方式，舒緩治療就是其中一種。當家裡的貓咪升格成為高齡貓時，就要積極收集相關的治療方法以及終末照護的資訊。如果是攸關性命的疾病，那就要以完全康復為目標來治療。此外，在終末期照護貓咪時，飼主也要做好貓咪隨時會有個萬一的心理準備。只要貓咪慢慢接近生命的最後一刻，就代表終末照護的時期到了。
以「愛貓的真實需求」來判斷
1. 判斷時要根據貓的狀態而不是年齡：何時開始終末照護取決於貓咪的病情與狀態而不是年齡。因此當貓咪身體還很健康的時候，飼主就要開始收集有關治療和照護的資訊。
2. 終末照護側重妥善照顧，舒緩不適：貓咪身體因為病情每況愈下時，那就要採取舒緩治療，為牠們消除疼痛與不適。此時飼主要在家準備可以讓貓咪心情穩定的環境，並且妥善照顧。專注在舒緩治療以及布置環境。配合不會讓貓咪感到痛苦的舒緩治療方式，布置最能讓貓咪放鬆心情的環境，好讓牠們身心都能平靜。
3. 高齡貓身體不適時會有徵兆：貓的身心會隨著年齡增長而慢慢衰弱，生病的風險也會跟著增加，所以千萬不要忽視一些生病的徵兆，要養成從平常就注意小變化的習慣。
書籍介紹
本文摘錄自《全方位圖解高齡貓照護：日常照護×疾病知識×臨終準備，親手設計愛貓的優質老後生活》，台灣東販出版
作者：服部幸
譯者：何姵儀
家有高齡貓咪這樣做，用愛陪伴最後旅程。可愛插圖、精彩解說，一本瞭解愛貓的全貌！不管是終末期間涵蓋飲食、排泄、運動等日常照料，還是生病、臨終前後等事項，當愛貓最後只剩3個月的生命時，身為飼主的我們能為牠們做些什麼？
守護愛貓的最後旅程，做好準備、溫暖相伴。現今醫療技術發達、飼主的意識也提升，取得高品質的食品及知識也相對容易，也使得寵物貓咪的壽命相較從前延長了不少。然而，即使壽命延長了，生命終究有限。貓的衰老速度大約是人類的5倍，牠們不會說話，忍受病痛時人類無法馬上察覺，從日常生活及環境做好準備，才能讓愛貓生命最後過得舒適幸福。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。