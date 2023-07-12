社會往往將障礙者「無性化」，但他們也有權說出對性與愛的想望
我們想讓你知道的是
當談到障礙者性權，往往會發現存在許多社會對於障礙者的歧視，例如，把障礙者「無性化」、「幼稚化」及「受害化」，甚至為了「保護」智能障礙女性，不經她同意就將她的子宮摘除，或是把障礙者「過度性化」——例如對於帕運用掉多少保險套的獵奇報導。但障礙者與常人無異，都應該有機會說出自己對性與愛的想望。
文：楊佳羚（高師大性別教育研究副教授）
「當我想找到愛的人，我通常會先判斷他是不是gay，再想：他願意跟一個障礙者在一起嗎？但我不敢也不願意去找到這個答案。如果我們可以在一起，身為障礙者的我需要被照顧，那麼對方可能就會厭倦我。這個念頭出現後，就讓自己不敢再進一步。我不是自卑的人，但在愛情這方面，也許我真的是個自卑的人。但說不定最後會發現，我找不找得到另一半，跟我是障礙者無關，跟我是同志也無關。」
身心障礙者的性與愛
這段話是2022年12月手天使年度研討會時沅峻的分享。
身為男同志與障礙者，沅峻面臨了雙重的阻礙：一是社會大眾認為，女性在社會期待養成下較容易成為貼心的照顧者，因而覺得女性似乎比男性更願意接受障礙者，這讓沅峻不確定能否幸運地找到「願意成為照顧者」的男性戀人。
二是台灣雖有身心障礙權益保障法，卻仍視照顧為個別家庭的責任，讓障礙者常自覺是家裡的「負擔」，不敢再多要求或奢望自己能有性與親密關係的幸福可能。
而家幗雖在27歲時遇到非常珍惜他的對象，但女朋友的視障爸爸不接受他，還對女兒說：「至少我四肢健全。」無論家幗如何證明自己能開車、能工作及貢獻社會，仍然無法與女朋友繼續在一起。
手天使是提倡「障礙者的性權即人權、手護障礙者性福」的民間社團。
從2013年成立至今，他們服務46人次的障礙者，其中只有美女一位女性申請者。從美女的分享文可以看到，身為女性，更難以面對自己的身體與性。因為美貌迷思，讓開過刀的美女更難覺得自己是「好看」的。
這就像手天使年度研討會當天趴趴分享的，因為脊椎側彎，她都不敢展現身體。其實不只是身障女性，社會的美貌迷思，讓大部分的女性都覺得自己難以符合「標準」，永遠都不夠美。
此外，女性從小就被耳提面命要守貞、要說「不」，讓女性擔心是否自己有了性探索，就不再「純潔」或讓父母失望；再加上障礙者常被視為性的受害者，障礙女性更被要求要好好「保護自己」。
這也讓美女感嘆，為什麼自己到了45歲才第一次面對男性真實的身體，為什麼自己比其它女性朋友晚了25年才初次知道什麼是被擁抱、親吻、愛撫的經驗。
文章一開頭沅峻描述的「在愛情面前自卑」的心情，許多人也曾感同身受，卻是我們性教育很少觸及的議題。
我們社會總擔心「越教越鼓勵」，殊不知性與親密關係並非一得到性知識就可以立刻展開的。我們的性教育需要更貼近學生的經驗，才能讓學生得以說出自己在追尋性與愛的過程中的不安與擔心。
在手天使年度研討會當天，心路社工透過訪談的方式，讓琮壹分享交女朋友的經驗。
琮壹提到爸媽會擔心他被騙財騙色騙感情，別人不喜歡拿障礙手冊的人，但他想告訴大家，心智障礙者可以跟喜歡的人交往，但在交往過程會像上班一樣，需要同事與領班支持，也需要老師幫忙。
他喜歡心路有願意幫助他談戀愛的老師。當他被問及「好朋友跟女朋友有什麼不一樣」時，他說：「好朋友是好朋友，女朋友是女朋友；沒有女朋友會讓他覺得孤單、寂寞，覺得冷」。
這樣的對話令人動容，也讓人了解：只要老師用適合不同障別障礙者的方式，在教育過程中支持障礙者都可以探索自己的身體、性與愛，讓障礙者有機會說出自己對性與愛的想望；即便受傷，也能得到適合的支持。
讓障礙者成為社會的健檢師
性與愛是馬斯洛所提人的基本需求，但從上述的經驗分享中，會發現我們社會很少正視這些障礙者的基本需求。
有人會說，在台灣，連「無障礙空間」都不及格，讓障礙者出了台北市就寸步難行；許多身心障礙者無法自立生活、沒有基本工作保障與經濟安全，面對如此「百廢待舉」的社會，為何要談身心障礙者的性？
這樣的質疑正反映了我們社會缺乏「障礙者的性權即基本人權」的認知，才會將性權擺到後面。性別與障礙研究者陳伯偉提到，在談對身心障礙者的積極「性」支持時，往往發現，身心障礙者就是我們社會的健檢師，幫助我們發現社會還有哪些需要改進的地方。
例如，當手天使在訪談時，常發現障礙者諸多內心的擔心與焦慮，與社會的恐性、性道德、男女刻板印象、美貌迷思或健全主義中心有關──這讓我們反思要有怎樣的性教育與性別平等教育，來協助個人探索性與愛的過程。
在手天使提供服務前，會發現障礙者往往被過度保護，或在家中難以有獨立的空間──這讓我們思考親子關係與家中空間配置。在安排旅館時，手天使義工們發現難以找到無障礙的旅館或是無障礙只做「半套」──這讓我們更全面檢視道路、交通工具、各式店家的無障礙是否落實。
障礙者夥伴分享他們追尋性與愛的經驗
當我們開始談障礙者的性權，也才能讓社會大眾認知到自己還存在多少對障礙者的歧視：例如，把障礙者「無性化」、「幼稚化」及「受害化」，甚至為了「保護」智能障礙女性，不經她同意就將她的子宮摘除。
或是把障礙者「過度性化」，如對於帕運用掉多少保險套的獵奇報導，或嘲諷乙武洋匡「五體不滿足卻『下體大滿足』」。
當我們看到障礙者身邊有伴侶時，常認為該伴侶真是「心地善良」；或認為「他都『這樣』了，還想什麼性的事」──這些，都是表面上使用「身心障礙者」取代「殘廢」的歧視字眼，但實際上仍在有意無意間，流露出對障礙者的（微）歧視。
國家對身障者的積極「性」支持
趴趴在手天使年度研討會提到，由於換棉條會比換衛生棉少許多清潔時間，她希望能使用棉條。
但國家明令禁止居服員從事這類「侵入性的行為」，即便只是讓女性障礙者生活更方便的協助，也因為這樣的規定而讓居服員怯步。
趴趴的經驗，呈現了國家的法規規範限制了居服員，影響障礙者的被照顧方式，而難以有更好生活品質。
反觀丹麥，他們認為對身心障礙者的積極「性」支持，就是給障礙者的日常支持，並且強調「不做就錯」，制定對障礙者的性的國家指引（Guidelines about sexuality: regardless of handicap），積極思考如何由國家提供資源協助、環境打造並培養親密識能。
Tags：
台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮