瓦格納集團短暫兵變是巨變的前奏，俄軍對普亭幾乎沒有忠誠度可言

文：王臻明（關心國防與地緣戰略議題，軍事專欄作家）

在俄烏戰爭陷入膠著之際，俄羅斯的精銳部隊瓦格納集團（Wagner Group）卻驚傳兵變。這支傭兵部隊在撤出烏克蘭戰場整補時，竟回過頭來占領南方軍區總部所在地的頓河畔羅斯托夫市（Rostov-on-Don），並沿途北上，打算直接攻入莫斯科。

瓦格納集團的領導人葉夫根尼．普里戈任（Yevgeniy Prigozhin）指控俄軍先攻擊瓦格納集團的基地，造成嚴重死傷，才被迫發動兵諫。不只讓俄軍高層與瓦格納集團的往日宿怨浮上檯面，也使俄羅斯陷入國家危機，瓦格納集團的先鋒部隊，還一度逼近莫斯科南方的外圍城鎮，差點爆發內戰。

與普里戈任有多年私交的白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）介入斡旋，保證普里戈任的人身安全。俄羅斯政府也承諾取消對普里戈任的所有刑事指控，不追究參與兵變的瓦格納集團士兵責任，並同意讓普里戈任前往白羅斯，而未參與兵變的傭兵則能加入俄軍。以換取普里戈任宣布撤兵，停止在俄羅斯境內的所有軍事行動，暫時解除了莫斯科的危機。

這場只有短短一日的兵變雖然很快落幕，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）僥倖保住政權，但對俄羅斯的國內情勢與俄烏戰爭的走向，已產生極為長遠的影響。

瓦格納集團如入無人之境

首先最令人訝異的一點，是俄軍對普亭幾乎沒有忠誠度可言。

瓦格納集團發動兵變，佔領南方軍區總部時，幾乎不費吹灰之力，沒有遇到任何抵抗。沿途北上的過程中，俄軍的反擊也十分薄弱，只有少數幾架直升機仍服從命令，前往阻止瓦格納集團的車隊前進，還被擊落。這說明俄軍基層極度厭戰，不願意與瓦格納集團爆發衝突，戰力堪慮。特別是普亭執政後，整合內衛部隊與警方特種部隊，成立俄羅斯近衛軍（National Guard of the Russian Federation），負責國內安全，是俄軍精銳，此次卻幾乎沒有發揮任何功用。

俄羅斯近衛軍沒能阻止瓦格納集團進軍莫斯科的另一個可能原因，是大批部隊早已被抽調到烏克蘭戰場。這場持續了一年多的戰爭，讓俄軍損失慘重，因為前線人力非常吃緊，讓俄羅斯不得不投入戰略預備隊，也導致俄羅斯的內部防務空虛。俄羅斯國防部之前宣布未來幾年要組建更多的部隊，就說明情況可能不太樂觀，但在瓦格納集團的車隊不斷逼近首都時，普亭竟然只能派出警察單位設置路障，完全曝露了此時俄羅斯外強中乾的嚴重問題。

瓦格納集團雖然已宣布撤軍，但難保俄軍之中不會有別的將領，趁機起事。

普亭是否抽掉在烏克蘭的部隊回防，左右為難

所以這場不成功的兵變，一定會讓普亭抽調在烏克蘭戰場上的部隊回防，以鞏固莫斯科的安全。只是目前烏克蘭正在發動大規模反攻，俄羅斯若從前線撤回部隊，很可能會讓防線出現漏洞，重演去年在烏東的大潰敗。

當時俄軍抽調在哈爾科夫州（Kharkiv）戰線上的部隊，到烏南的赫爾松（Kherson）支援，結果烏軍趁機進攻，導致俄軍措手不及，丟掉包括戰略要地伊久姆（Izium）與庫皮揚斯克（Kupiansk）在內的大片占領區。如果此事重演，對俄軍來說，將是非常致命的打擊，甚至可能導致全線潰敗。

畢竟瓦格納集團是俄軍戰力最強的精銳部隊，在巴赫姆特（Bakhmut）與烏軍血戰數個月，才成功占領整座城市。未來瓦格納集團如果解散，原本的傭兵被打散並編入俄軍之中，恐怕很難再有過去的戰力。

而且經歷過這次兵變，在前線的俄軍士氣肯定更為低落，俄羅斯國防部高層也勢必要進行全面改組，甚至，普亭有可能會整肅在這場兵變中，態度游移曖昧，沒有在第一時間支持自己的軍方將領。這將造成俄軍指揮系統的紊亂，讓原本就效率不彰的俄軍指揮系統變的更糟糕，對俄軍來說絕對是很大的傷害。

普亭不信任俄軍，但倚賴傭兵更危險

普亭一方面不完全信任俄軍，又失去了瓦格納集團的傭兵，勢必會更為依賴外援部隊。如這次被派往頓河畔羅斯托夫市，準備與瓦格納集團交戰的，竟然不是俄軍，而是車臣部隊。

車臣總統拉姆贊．卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）是普亭的重要政治盟友，一直支持俄羅斯發動烏克蘭戰爭，也派兵助戰。普亭常派遣瓦格納集團與車臣部隊，處理最為艱難的戰事，但過度仰賴這些外援，卻也釀成了此次兵變，再次證明使用傭兵部隊的危險性。接下來那些曾參與兵變的瓦格納集團傭兵要如何處理，也是棘手難題。

就以世界上最知名的法國外籍兵團為例，這支傭兵部隊也曾發動兵變。最為精銳的第一外籍傘兵團，因不滿當時法國總統戴高樂，對阿爾及利亞獨立問題的立場，密謀發動兵變，想要刺殺戴高樂，最後失敗，第一外籍傘兵團也因此被解散。

傭兵往往只忠於部隊，而不是國家，是最大的問題，特別是使用傭兵的原因，就是需要可消耗的人力，所以多數被派往最危險的戰地，常導致傭兵心懷怨恨。瓦格納集團的傭兵在敘利亞與巴赫姆特，都曾為俄軍執行骯髒的秘密任務或擔任攻擊先鋒，承受極大的傷亡，讓雙方的恩怨難解。

特別是普里戈任在發動兵變前，還透過媒體指控俄羅斯發動俄烏戰爭的理由全是謊言，痛批俄羅斯國防部高層蒙蔽了普亭與全國民眾。

普里戈任強調在戰爭爆發之前，烏克蘭根本沒有在集結部隊，準備攻擊俄羅斯，國家並沒有受到入侵的威脅。同時還指出俄軍在戰場上的死傷，遠遠超過俄羅斯國防部所承認的數字。普里戈任更點名俄羅斯國防部長謝爾蓋．紹依古（Sergei Shoigu）與總參謀長瓦列里．格拉西莫夫（Valery Gerasimov），要為這場災難負責，而這些批評都在第一時間透過較敢言的媒體，傳播給了俄羅斯民眾。

Photo Credit: 截圖自普里戈任發布之影片

普亭神話是否破滅值得觀察