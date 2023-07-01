【專訪】《蘭嶼郵差：簽收我的愛》作者簡偉駿：使命必達！送件送到芋頭田
我們想讓你知道的是
在蘭嶼，事情得慢慢做，不要趕，「該休息就要休息，一直趕工，難道你沒有明天了、是要走了嗎？」簡偉駿第一次聽到這個說法，是他剛考上郵務士、自願分發至蘭嶼的前半年過渡時期。離島郵差，乍聽之下似乎是個閒差事——這麼想可錯得離譜了。
文：愛麗絲
「其實我從沒想過會當郵差，」簡偉駿為現任蘭嶼郵差，雖父母都曾從事郵務相關產業，但起初，他單純想陪女友返鄉。他先是結合大學打工習得技能，在當地創業開咖啡店，只是咖啡店經營半年後，便在現實殘酷洗禮中畫下句點。
什麼工作能讓自己留在蘭嶼呢？簡偉駿知道自己不愛被綁在辦公室，更喜歡和人交流，到處跑的郵差便成為求職首選，更於社群平台記錄離島郵差的工作日常與趣聞，久而久之，身邊朋友、當地族人都習慣問他「最近有什麼有趣的事嗎？」
寫著寫著，接到出版邀約時，可把簡偉駿嚇了一大跳。
「一開始我還以為遇到詐騙集團耶！」曾受邀雜誌專訪，但簡偉駿從沒想過出書，真正動筆寫書更是全然新鮮的體驗，「在這之前，我幾乎從來沒一口氣寫過一千字以上的文章啊，」簡偉駿前後花費約兩年，慢慢自工作日常搜集、歸納素材，撰寫成文。出版《蘭嶼郵差：簽收我的愛》除了記錄蘭嶼日常、工作趣聞，也希望透過文字傳達於此地生活的現實——在這座「人之島」上，人們長年面對交通不便、醫療資源匱乏等困境。
在蘭嶼生活肯定很浪漫吧？
簡偉駿首次造訪蘭嶼，是和女友交往兩三年後，「在飛機上看到清澈的蘭嶼外海就好興奮，還有藏在角落、散布島上的六個部落，看起來好可愛。」當時簡偉駿心想，在蘭嶼生活肯定很浪漫吧？
想像中的浪漫是一回事，現實裡的生活是另一回事。
得看天氣送件的航班，讓信件、物資運送都變得不可預期，連帶使生活裡食衣住行都得做取捨，不可能期待和本島同樣充沛的物資，「要買菜一定要仰賴農會或超商，沒有準時去搶很可能買不到呢！」簡偉駿指出，高昂的交通成本也反映於蘭嶼物價，使得他回到本島購買早餐時，都會再一次詢問店家是否算錯錢？怎麼這麼便宜啊？
蘭嶼居民若有用藥需求，多至衛生所領取，但特殊用藥就得將健保卡寄至本島，由親友代領再寄回，而若要就醫，則須搭機至台東，蘭嶼也未設立任何一家獸醫院。此外，離島終年吹拂的海風，更使當地建築材料、車輛容易鏽蝕。
「在蘭嶼生活，我學會對目前擁有的事物更加珍惜。」在蘭嶼的每一天，絕非外人想像的閒適浪漫，但在有限資源的框架中，卻有最珍貴的善意。
那些都是很美的文化底蘊
在蘭嶼，一草一木，山海土地都是有靈性的，人類生活是和自然、神靈共存共榮。於是，每年飛魚季，人們只能捕撈飛魚、不可捕殺其他底棲魚種，並非族群祭典考量，而是順應自然，讓各類魚種都有足夠的復育時間。
蘭嶼人身體力行，將永續共生變成世代相傳的傳統，而當地的傳統，還不只這些。 「剛到蘭嶼時，太太就交代我，有很多話不能亂講喔。」簡偉駿笑著回憶，身為排灣族的他學會許多話是得放在心底的。
譬如，簡偉駿舉最常犯的錯誤為例，可別在部落裡見人就想打聲招呼、開啟話題閒聊；如見族人正準備捕魚器具時直問對方「你是要去海邊抓魚嗎？」對方有可能會因此生氣——這樣的言語，容易被族人稱之看不見的東西（惡靈）所聽見，招來不好的運氣。
又譬如，簡偉駿笑談自己有次挨了長輩的罵——「岳母朋友找我一起爬山，起初我答應了，後來又因其他考量推辭，對方罵我這樣閃避，像預言他們爬山會出什麼壞事一樣。」
在蘭嶼生活近六年，簡偉駿雖謙稱自己還算不上蘭嶼人，但學會將蘭嶼所見以獨樹一格的方式轉化、解釋。譬如，在蘭嶼，處理飛魚是男女分工、各司其職的，掛曬飛魚、將飛魚放入鍋內，是男性的工作，女性則負責清洗魚體、塗抹鹽巴和綁繩。「這可能跟真實文化有出入，但我想，會不會這也是蘭嶼男人對女人貼心的表現呢？」簡偉駿的解釋，雖被岳母笑稱「又在亂講話」，但仔細想想或許不無可能。
畢竟，蘭嶼人的心思細膩，是將生活與自然的一切都放在心上斟酌，「這是很美的文化底蘊啊。」簡偉駿笑著說道。
蘭嶼郵差很閒嗎？
在蘭嶼，事情得慢慢做，不要趕，「該休息就要休息，一直趕工，難道你沒有明天了、是要走了嗎？」簡偉駿第一次聽到這個說法，是他剛考上郵務士、自願分發至蘭嶼的前半年過渡時期。
離島郵差，乍聽之下似乎是個閒差事——這麼想可錯得離譜了。
蘭嶼整座島上僅配有兩位郵差，全島物流幾乎全靠他們，而郵差的工作不僅是四處送信，還得事先將混雜成堆的信件依部落、區塊安排路線，蘭嶼共有六個部落，每個部落約分成三個區塊，要排出最有效率的路線，其實是十分細膩，且須對地理位置、居民習性瞭若指掌的。此外，蘭嶼郵差還得至港口接貨、接手處理居民各類郵務問題，簡偉駿剛到蘭嶼任職時，幾乎天天加班，還不一定能如期完成龐雜工作。
幸好，他在妻子協助下一一登門拜訪居民、熟記地理路線，甚至將季風方向也納入考量，工作步調才逐漸上了軌道。
而簡偉駿的工作還不只這些——送郵件期間順道探視獨居長者、發放物資等業務，這些事也落在郵差肩上，「從前實在太忙，沒辦法兼顧，但有了時間我就希望能幫助更多人。」簡偉駿坦言，這些事若沒人做、沒人替長輩申請，物資便無法送達需要的人手中，但只要他能擠出一點時間探視、填申請文件，生活困窘的長者們便有了機會。
一次，簡偉駿帶著發放給長輩的棉被等物資前往探視，正巧望見那位「馬然（maran，蘭嶼話，意為男性長輩）」搬著破舊的棉被出外，「他見到我好開心，說他正想著要再清洗舊棉被，沒想到我替他送來新的了！」
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
我們想讓你知道的是
Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
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> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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