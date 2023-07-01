【專訪】《蘭嶼郵差：簽收我的愛》作者簡偉駿：使命必達！送件送到芋頭田

文：愛麗絲

「其實我從沒想過會當郵差，」簡偉駿為現任蘭嶼郵差，雖父母都曾從事郵務相關產業，但起初，他單純想陪女友返鄉。他先是結合大學打工習得技能，在當地創業開咖啡店，只是咖啡店經營半年後，便在現實殘酷洗禮中畫下句點。

什麼工作能讓自己留在蘭嶼呢？簡偉駿知道自己不愛被綁在辦公室，更喜歡和人交流，到處跑的郵差便成為求職首選，更於社群平台記錄離島郵差的工作日常與趣聞，久而久之，身邊朋友、當地族人都習慣問他「最近有什麼有趣的事嗎？」

寫著寫著，接到出版邀約時，可把簡偉駿嚇了一大跳。

「一開始我還以為遇到詐騙集團耶！」曾受邀雜誌專訪，但簡偉駿從沒想過出書，真正動筆寫書更是全然新鮮的體驗，「在這之前，我幾乎從來沒一口氣寫過一千字以上的文章啊，」簡偉駿前後花費約兩年，慢慢自工作日常搜集、歸納素材，撰寫成文。出版《蘭嶼郵差：簽收我的愛》除了記錄蘭嶼日常、工作趣聞，也希望透過文字傳達於此地生活的現實——在這座「人之島」上，人們長年面對交通不便、醫療資源匱乏等困境。

在蘭嶼生活肯定很浪漫吧？

Photo Credit：寶瓶文化提供

簡偉駿首次造訪蘭嶼，是和女友交往兩三年後，「在飛機上看到清澈的蘭嶼外海就好興奮，還有藏在角落、散布島上的六個部落，看起來好可愛。」當時簡偉駿心想，在蘭嶼生活肯定很浪漫吧？

想像中的浪漫是一回事，現實裡的生活是另一回事。

得看天氣送件的航班，讓信件、物資運送都變得不可預期，連帶使生活裡食衣住行都得做取捨，不可能期待和本島同樣充沛的物資，「要買菜一定要仰賴農會或超商，沒有準時去搶很可能買不到呢！」簡偉駿指出，高昂的交通成本也反映於蘭嶼物價，使得他回到本島購買早餐時，都會再一次詢問店家是否算錯錢？怎麼這麼便宜啊？

蘭嶼居民若有用藥需求，多至衛生所領取，但特殊用藥就得將健保卡寄至本島，由親友代領再寄回，而若要就醫，則須搭機至台東，蘭嶼也未設立任何一家獸醫院。此外，離島終年吹拂的海風，更使當地建築材料、車輛容易鏽蝕。

「在蘭嶼生活，我學會對目前擁有的事物更加珍惜。」在蘭嶼的每一天，絕非外人想像的閒適浪漫，但在有限資源的框架中，卻有最珍貴的善意。

那些都是很美的文化底蘊

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在蘭嶼，一草一木，山海土地都是有靈性的，人類生活是和自然、神靈共存共榮。於是，每年飛魚季，人們只能捕撈飛魚、不可捕殺其他底棲魚種，並非族群祭典考量，而是順應自然，讓各類魚種都有足夠的復育時間。

蘭嶼人身體力行，將永續共生變成世代相傳的傳統，而當地的傳統，還不只這些。 「剛到蘭嶼時，太太就交代我，有很多話不能亂講喔。」簡偉駿笑著回憶，身為排灣族的他學會許多話是得放在心底的。

譬如，簡偉駿舉最常犯的錯誤為例，可別在部落裡見人就想打聲招呼、開啟話題閒聊；如見族人正準備捕魚器具時直問對方「你是要去海邊抓魚嗎？」對方有可能會因此生氣——這樣的言語，容易被族人稱之看不見的東西（惡靈）所聽見，招來不好的運氣。

又譬如，簡偉駿笑談自己有次挨了長輩的罵——「岳母朋友找我一起爬山，起初我答應了，後來又因其他考量推辭，對方罵我這樣閃避，像預言他們爬山會出什麼壞事一樣。」

在蘭嶼生活近六年，簡偉駿雖謙稱自己還算不上蘭嶼人，但學會將蘭嶼所見以獨樹一格的方式轉化、解釋。譬如，在蘭嶼，處理飛魚是男女分工、各司其職的，掛曬飛魚、將飛魚放入鍋內，是男性的工作，女性則負責清洗魚體、塗抹鹽巴和綁繩。「這可能跟真實文化有出入，但我想，會不會這也是蘭嶼男人對女人貼心的表現呢？」簡偉駿的解釋，雖被岳母笑稱「又在亂講話」，但仔細想想或許不無可能。

Photo Credit：寶瓶文化提供 在蘭嶼，處理飛魚是男女分工、各司其職的，掛曬飛魚、將飛魚放入鍋內，是男性的工作，女性則負責清洗魚體、塗抹鹽巴和綁繩。

畢竟，蘭嶼人的心思細膩，是將生活與自然的一切都放在心上斟酌，「這是很美的文化底蘊啊。」簡偉駿笑著說道。

蘭嶼郵差很閒嗎？

在蘭嶼，事情得慢慢做，不要趕，「該休息就要休息，一直趕工，難道你沒有明天了、是要走了嗎？」簡偉駿第一次聽到這個說法，是他剛考上郵務士、自願分發至蘭嶼的前半年過渡時期。

離島郵差，乍聽之下似乎是個閒差事——這麼想可錯得離譜了。

蘭嶼整座島上僅配有兩位郵差，全島物流幾乎全靠他們，而郵差的工作不僅是四處送信，還得事先將混雜成堆的信件依部落、區塊安排路線，蘭嶼共有六個部落，每個部落約分成三個區塊，要排出最有效率的路線，其實是十分細膩，且須對地理位置、居民習性瞭若指掌的。此外，蘭嶼郵差還得至港口接貨、接手處理居民各類郵務問題，簡偉駿剛到蘭嶼任職時，幾乎天天加班，還不一定能如期完成龐雜工作。

幸好，他在妻子協助下一一登門拜訪居民、熟記地理路線，甚至將季風方向也納入考量，工作步調才逐漸上了軌道。

而簡偉駿的工作還不只這些——送郵件期間順道探視獨居長者、發放物資等業務，這些事也落在郵差肩上，「從前實在太忙，沒辦法兼顧，但有了時間我就希望能幫助更多人。」簡偉駿坦言，這些事若沒人做、沒人替長輩申請，物資便無法送達需要的人手中，但只要他能擠出一點時間探視、填申請文件，生活困窘的長者們便有了機會。

一次，簡偉駿帶著發放給長輩的棉被等物資前往探視，正巧望見那位「馬然（maran，蘭嶼話，意為男性長輩）」搬著破舊的棉被出外，「他見到我好開心，說他正想著要再清洗舊棉被，沒想到我替他送來新的了！」