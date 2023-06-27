美駐泰大使：加強美泰經貿關係未必會與中國競爭，並否認介入泰國選舉

（中央社）美國駐泰國大使葛德克今天表示，美泰貿易關係與中泰貿易關係不必然是競爭情況，大家都可以共享貿易帶來的繁榮。他也澄清，美國沒有介入泰國選舉，也沒有偏好人選或政黨。

美國駐泰國大使葛德克（Robert F. Godec）今天舉行媒體見面會，和泰國主要媒體及各國駐泰國記者分享美泰交流。葛德克表示，美國和泰國交流內容包括貿易、教育、疾病管控及人道救援演練等。

媒體關注美中關係及兩國在東南亞的交流與競爭，葛德克表示，泰國和中國有幾世紀的關係，經濟和政治上都有交流，而他的工作重點在於加強美國和泰國關係。

對於美中關係，葛德克表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）剛訪問北京，雙方舉行有建設性的討論對話，美國會保持和中國的開放對話管道，也會負責任處理好美中關係。

媒體詢問，面對泰國尋求更多的中國投資，以及擴大和中國產業界合作，美國是否會加強和泰國的貿易？葛德克表示，美國和泰國的經濟貿易投資關係非常強勁，美國是泰國出口的主要市場，加強美國和泰國的貿易關係對雙邊人民都有利，「這不一定是個競爭關係，大家都可以共享貿易帶來的繁榮」。

泰國在5月14日舉行國會大選，新興政黨前進黨意外拿下最多席次，成為國會最大黨而有望組閣。由於前進黨主張改革，對現在親軍方的政府不利，泰國輿論一直傳出美國在背後操控泰國選舉。

葛德克今天在見面會數度強調，美國支持自由公平的選舉。他要澄清謠言，美國沒有介入泰國選舉，沒有支持任何特定的政黨或人選，並期望和泰國民眾選出的新政府合作，包括製造業、農業和數位產業等，雙方有很多合作機會。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範