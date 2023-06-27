2023/06/27,
印太

美駐泰大使：加強美泰經貿關係未必會與中國競爭，並否認介入泰國選舉

美駐泰大使：加強美泰經貿關係未必會與中國競爭，並否認介入泰國選舉
美國駐泰國大使葛德克 | Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

美國駐泰國大使葛德克表示，美國作為泰國的主要出口市場，美泰關係的強化對雙邊都有利，而即使深化美泰雙邊的經濟、政治交流，也未必會與中國形成競爭關係，而是美中泰能共享貿易帶來的成果。同時，葛德克也闢謠，強調美國並未介入泰國選舉。

（中央社）美國駐泰國大使葛德克今天表示，美泰貿易關係與中泰貿易關係不必然是競爭情況，大家都可以共享貿易帶來的繁榮。他也澄清，美國沒有介入泰國選舉，也沒有偏好人選或政黨。

美國駐泰國大使葛德克（Robert F. Godec）今天舉行媒體見面會，和泰國主要媒體及各國駐泰國記者分享美泰交流。葛德克表示，美國和泰國交流內容包括貿易、教育、疾病管控及人道救援演練等。

媒體關注美中關係及兩國在東南亞的交流與競爭，葛德克表示，泰國和中國有幾世紀的關係，經濟和政治上都有交流，而他的工作重點在於加強美國和泰國關係。

對於美中關係，葛德克表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）剛訪問北京，雙方舉行有建設性的討論對話，美國會保持和中國的開放對話管道，也會負責任處理好美中關係。

媒體詢問，面對泰國尋求更多的中國投資，以及擴大和中國產業界合作，美國是否會加強和泰國的貿易？葛德克表示，美國和泰國的經濟貿易投資關係非常強勁，美國是泰國出口的主要市場，加強美國和泰國的貿易關係對雙邊人民都有利，「這不一定是個競爭關係，大家都可以共享貿易帶來的繁榮」。

泰國在5月14日舉行國會大選，新興政黨前進黨意外拿下最多席次，成為國會最大黨而有望組閣。由於前進黨主張改革，對現在親軍方的政府不利，泰國輿論一直傳出美國在背後操控泰國選舉。

葛德克今天在見面會數度強調，美國支持自由公平的選舉。他要澄清謠言，美國沒有介入泰國選舉，沒有支持任何特定的政黨或人選，並期望和泰國民眾選出的新政府合作，包括製造業、農業和數位產業等，雙方有很多合作機會。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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