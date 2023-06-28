2023/06/28,
商業

美電動皮卡車廠Lordstown破產控鴻海詐欺，凸顯下個特斯拉難尋

美電動皮卡車廠Lordstown破產控鴻海詐欺，凸顯下個特斯拉難尋
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

Lordstown並非近年唯一陷入困境的電動車新創公司。有亞馬遜（Amazon.com）撐腰的同業Rivian也苦於生產延宕，電動運動休旅車（SUV）與貨卡交車不如預期。Lucid、Nikola等曾被看好有能力挑戰特斯拉（Tesla）的電動車廠同病相憐，因難以投產或增產而股價直落。

美電動卡車商Lordstown遞交破產文件，控鴻海詐欺

（中央社）鴻海轉投資的美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors，27日提訟指控鴻海詐欺背棄履行承諾，Lordstown執行長海陶爾（Edward Hightower）指出，全力追究鴻海的詐欺作為。Lordstown同時也向破產法庭遞交破產相關文件，進行資產價值重估事宜。

Lordstown27日發布新聞稿指出，已經向美國德拉瓦州破產法庭提請對鴻海及部分關聯企業的訴訟，在訴狀中，Lordstown控告鴻海詐欺，認為鴻海存心且背棄履行對Lordstown的商務和財務承諾，強調鴻海上述作為，已對Lordstown公司本身和未來前景造成實質上的損失。

Lordstown執行長海陶爾透過新聞稿指出，鴻海刻意且背棄執行雙方一致同意的策略，Lordstown將會全力追究鴻海的詐欺作為。

此外，Lordstown也向德拉瓦州破產法庭遞交Chapter 11（美國破產法第11章）相關文件，進行資產價值重估相關事宜。

新聞稿中Lordstown指出，已提出策略重組措施，擴大包括Endurance電動皮卡、相關專利以及設計平台等資產價值。

外媒在5月上旬報導，Lordstown聲稱與鴻海之間的投資協議面臨危機，指控鴻海違約，Lordstown恐因此破產。

鴻海當時聲明指出，Lordstown違反先前雙方投資協議內容，強烈反對指控，後續仍願意與Lordstown協商，達成雙方接受且有利各自利害關係人的結果。

鴻海集團先前正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地。去年5月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始在俄亥俄州工廠展開電動車製造業務。

不過Lordstown在今年2月下旬曾宣布，暫時停止生產和交車Endurance電動皮卡，主要是部分零配件有性能和品質問題，到4月中旬恢復電動皮卡量產與交車。

Lordstown控詐欺，鴻海：保留法律權益暫緩善意協商

（中央社）鴻海轉投資美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors，27日向美國法院遞交破產文件，並提訟控鴻海詐欺。對此，鴻海傍晚發布聲明指出，針對Lordstown不斷試圖誤導大眾，並且不願依約履行雙方的投資協議條款一事，鴻海這段時間，一直持正面態度與Lordstown進行建設性協商，協助其解決因營運所造成的財務困境。

鴻海坦言，原先希望繼續進行相關討論，盼達成各方利益關係人均能滿意的解決方案，而不是採取毫無根據的法律行動，但截至目前，雙方尚未達成共識。

鴻海指出，對Lordstown27日宣布提告行為，以及對外聲明中關於鴻海的不實評論及惡意攻擊的言論，將保留法律權益，也將暫緩後續的善意協商行動。

鴻海在美電動車合作夥伴Lordstown破產，凸顯下個特斯拉難尋

（中央社）鴻海轉投資的美國電動車廠Lordstown曾發豪語要成為貨卡界特斯拉，卻不敵生產遇阻、投資人抽腿而聲請破產，其他電動車新創公司也流年不利，凸顯下個特斯拉難尋。

總部設在俄亥俄州的Lordstown Motors27日宣布向法院聲請破產保護，將尋找買家接手。這家曾被資本市場熱捧卻迅速隕落的車廠同時興訟，指控鴻海詐欺、違約，宣稱鴻海所作所為「達到摧毀一家美國新創公司事業的預期效果」。

鴻海聲明回應，一直與Lordstown進行建設性協商，協助解決因營運造成的財務困境。但Lordstown發表不實評論且惡意攻擊，不願依約履行雙方投資協議條款，鴻海保留法律權益，暫緩後續善意協商。

Lordstown成立於2018年，曾因買下通用汽車（GM）一間已關閉的工廠，而被前美國總統川普譽為保住就業機會的救星，且搭上特殊目的收購公司（SPAC）熱潮上市，受大批投資人追捧。但這家專攻貨卡的電動車廠開發遭遇連串挫折，生產與銷售遠不及預設目標，近年市值大幅縮水。

Lordstown於2020年10月上市，隔年2月股價衝破400美元，市值約50億美元。今年3月，Lordstown股價跌破那斯達克掛牌最低要求1美元，鴻海隨後通知Lordstown退出去年11月的投資協議，繼而引發糾紛。

27日Lordstown股價跌逾17%，收在2.29美元，公司市值不到4000萬美元。

Lordstown並非近年唯一陷入困境的電動車新創公司。有亞馬遜（Amazon.com）撐腰的同業Rivian也苦於生產延宕，電動運動休旅車（SUV）與貨卡交車不如預期。Lucid、Nikola等曾被看好有能力挑戰特斯拉（Tesla）的電動車廠同病相憐，因難以投產或增產而股價直落。

《華爾街日報》報導，特斯拉曾獨占電動車市場逾10年，其他新創公司如今卻要和不斷推出電動車型的全球頂尖車廠競爭，面臨特斯拉從未遇過的挑戰。此外，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行擾亂供應鏈，衝擊工廠剛上軌道的新創公司，以致量產受阻，難以達到預設目標。

就連特斯拉也是熬過新創痛楚才有現今傲視電動車界的地位。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾以「生產地獄」形容當年遭遇的難關，去年則以「巨大錢坑」稱呼車廠。


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