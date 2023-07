《戒和同修》：人物雙寫的詩歌技藝，生命的遲疑與輕逸盤旋

香港詩人曾詠聰在2019年出版首本詩集《戒和同修》,書名出自佛家語的六和敬,意指共同建立某一規範,與眾人共同修行以達致和諧相處。詩人亦曾自解書名:「包含了規律、和諧,以及共同修行的意味。」

換言之,詩歌除了我們現在主流認為的個人抒情、私密性質,在《戒和同修》一書,也具有展示詩人與萬物建立的規範,並通過讀者閱讀詩歌,攜手與你我共同修行。這是屬於以往古典傳統詩學的企圖,由小我以至大我的美學理想。

或許這種詩意、看似玄奧的說法太過神秘,但翻閱文字向來能夠接觸心靈。You are what you read,我們的人生一直都有無數作者,從不同的時空和你我神交,是為建構精神成長史的過程。

白樺樹 我始終相信遲疑

不會使一棵樹無故枯萎

每一寸挨近,時間都好像會蹙眉

摺疊一場全新的風景

樹會失眠,特別在雨季後的緩衝

不知不覺間有些物象放棄談話

以褪皮來要脅畏光的秋天

那會是秋天的入口,如果

有人在造林焚起白樺樹的皮

風被熏黑。一群候鳥不知去向 一切都在比照,像昆蟲忽略了山

在別人的毛衣和髮髻蟄伏

刺傷一些可有可無的結語 曾聽過白樺樹通獸語,所以喜光

耗上最大的包容,淡薄山魅

雨下了一整夜,熱鬧,卻有一座孤島

瘦成一個沒有肖像的人

走到叢林深處,撕一頁樹皮

書寫無人讀誦的情書 有時我是一棵樹的遲疑

空氣暗藏我不說話的動機

——乾燥是理由,不想犧牲也可以

有些人注定對強光敏感,哪怕回去從前

我也不願學習,一節不辨音調的狼唪 二O一七年十一月廿二日

那麼,曾詠聰在《戒和同修》所欲建立的生命規範是什麼呢?詩歌立體,向來有多向詮釋,但無阻我們以生命嘗試解讀,揭示詩人面對世界萬物的態度。

整本詩集共分五輯,其中一個創作題材,是我以外的物,像〈金魚〉、〈餵貓人與貓〉、〈四月的鴉〉等多首作品。就像要了解自我的臉龐,必須透過他者鏡子的反映,這種寫物的專注,以至人物雙寫、合一,是觀照詩人的重要面向。

〈白樺樹〉的遲疑,是詩人賦予的情感,也倒映了其生命態度。白樺樹屬落葉喬木,白色紙狀樹皮,不論季節都會持續地分層脫落,擺脫蟲害的粘附。這種成長的摺紋,是否詩人在白樺樹物性看見的遲疑?

遲疑常是負面的形容語,但在詩人筆下,這反而形成「每一寸挨近,時間都好像會蹙眉/摺疊一場全新的風景」,讓遲疑重新注入了積極的意義,故此「我始終相信遲疑」。這些心境不見得快樂,會有失眠、放棄談話、要脅等,然而古人相信白樺樹是神木,燃燒樺樹脂可驅鬼魅,苦困是香氣之必要。