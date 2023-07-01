《戒和同修》：人物雙寫的詩歌技藝，生命的遲疑與輕逸盤旋
我們想讓你知道的是
詩歌除了我們現在主流認為的個人抒情、私密性質，在《戒和同修》一書，也具有展示詩人與萬物建立的規範，並通過讀者閱讀詩歌，攜手與你我共同修行。這是屬於以往古典傳統詩學的企圖，由小我以至大我的美學理想。或許這種詩意、看似玄奧的說法太過神秘，但翻閱文字向來能夠接觸心靈。
香港詩人曾詠聰在2019年出版首本詩集《戒和同修》，書名出自佛家語的六和敬，意指共同建立某一規範，與眾人共同修行以達致和諧相處。詩人亦曾自解書名：「包含了規律、和諧，以及共同修行的意味。」
換言之，詩歌除了我們現在主流認為的個人抒情、私密性質，在《戒和同修》一書，也具有展示詩人與萬物建立的規範，並通過讀者閱讀詩歌，攜手與你我共同修行。這是屬於以往古典傳統詩學的企圖，由小我以至大我的美學理想。
或許這種詩意、看似玄奧的說法太過神秘，但翻閱文字向來能夠接觸心靈。You are what you read，我們的人生一直都有無數作者，從不同的時空和你我神交，是為建構精神成長史的過程。
白樺樹
我始終相信遲疑
不會使一棵樹無故枯萎
每一寸挨近，時間都好像會蹙眉
摺疊一場全新的風景
樹會失眠，特別在雨季後的緩衝
不知不覺間有些物象放棄談話
以褪皮來要脅畏光的秋天
那會是秋天的入口，如果
有人在造林焚起白樺樹的皮
風被熏黑。一群候鳥不知去向
一切都在比照，像昆蟲忽略了山
在別人的毛衣和髮髻蟄伏
刺傷一些可有可無的結語
曾聽過白樺樹通獸語，所以喜光
耗上最大的包容，淡薄山魅
雨下了一整夜，熱鬧，卻有一座孤島
瘦成一個沒有肖像的人
走到叢林深處，撕一頁樹皮
書寫無人讀誦的情書
有時我是一棵樹的遲疑
空氣暗藏我不說話的動機
——乾燥是理由，不想犧牲也可以
有些人注定對強光敏感，哪怕回去從前
我也不願學習，一節不辨音調的狼唪
二Ｏ一七年十一月廿二日
那麼，曾詠聰在《戒和同修》所欲建立的生命規範是什麼呢？詩歌立體，向來有多向詮釋，但無阻我們以生命嘗試解讀，揭示詩人面對世界萬物的態度。
整本詩集共分五輯，其中一個創作題材，是我以外的物，像〈金魚〉、〈餵貓人與貓〉、〈四月的鴉〉等多首作品。就像要了解自我的臉龐，必須透過他者鏡子的反映，這種寫物的專注，以至人物雙寫、合一，是觀照詩人的重要面向。
〈白樺樹〉的遲疑，是詩人賦予的情感，也倒映了其生命態度。白樺樹屬落葉喬木，白色紙狀樹皮，不論季節都會持續地分層脫落，擺脫蟲害的粘附。這種成長的摺紋，是否詩人在白樺樹物性看見的遲疑？
遲疑常是負面的形容語，但在詩人筆下，這反而形成「每一寸挨近，時間都好像會蹙眉／摺疊一場全新的風景」，讓遲疑重新注入了積極的意義，故此「我始終相信遲疑」。這些心境不見得快樂，會有失眠、放棄談話、要脅等，然而古人相信白樺樹是神木，燃燒樺樹脂可驅鬼魅，苦困是香氣之必要。
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
暑假期間，每週六晚上雲品溫泉酒店將舉辦「歐洲小鎮市集」，市集中將設有個童話故事主題遊戲、Live band演唱以及歐風主題美食攤位，更有童話故事角色不定期出場跟大家打招呼、合照互動，讓來訪的大小朋友都能感受到充滿歡樂的童話世界。
在泳池寶藏灣，「水上彼得潘」主題活動會為孩子們帶來全新的水上冒險。像是以「搶奪影子」故事情節打造的SUP跑板遊戲，以及彼得潘與夥伴們一起大戰海盜的水槍射擊遊戲，相信都能讓小朋友們一邊重溫故事情節，一邊體驗水上活動的樂趣。
此外，一直以來備受喜愛的生態導覽活動「綠廊散策」，也將在暑假全面升級為「綠野仙蹤探險趣」。不論是成年人或小朋友，出發之前都會獲得一套架式十足的工作圍裙與裝備，並搭配團隊訂製的「穿山甲足跡拓模」，豐富了導覽的深度與廣度，為入住雲品的旅人提供更多接觸大自然的機會，並演繹一場活潑有趣的探險故事。Playground for all全新遊戲室登場
除了住好吃好，到頂級飯店怎麼可以沒有好玩的設施呢？雲品溫泉酒店聽到貴賓們的許願，特別在暑假前夕推出全新的遊憩空間。舉凡飛鏢機、撞球台、桌球台、拍貼機、手足球、到桌遊空間，應有盡有。不怕你不玩，怕你玩不完！
SPA by VALMONT
全球最頂級的SPA品牌之一Valmont，即將於7/1進駐雲品溫泉酒店，並特別推出日月禮讚(Glory Nature)、山川薈萃(Glacier Revival)、雲朗舒靓新娘美妍(Bride to Be)等三種專屬療程。以獨創的蝴蝶手法隨著瑞士阿爾卑斯山林間的自然樂音，帶領貴賓進入近乎冥想的感官放鬆沉浸體驗，採用瑞士高效頂級保養品，瞬間注入能量喚醒肌膚自身防禦力、凝聚完整呵護與修養復甦，開啟身心靈的自我療癒旅程，從頭到腳奢寵呵護每一位旅人。
在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
許多朋友看到這裡，一定很想問，暑假入住會不會很貴呢？最近有甚麼優惠？
這邊編輯為大家準備好了親子出遊最優惠方案「Family Fun」。只要2位成人入住，雲品溫泉酒店就免費招待1位未滿12歲的小朋友同行！更多詳細介紹請見雲品官方網站
本文章內容由「雲品溫泉酒店」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。