2023/06/28,
醫療

美藥廠開發新藥有成，過重族群用藥減肥效果顯著

美藥廠開發新藥有成，過重族群用藥減肥效果顯著
藥物示意圖。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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國際權威期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）刊登一則減肥新藥「3G」二期臨床試驗報告，該藥物由美國藥廠禮來公司（Eli Lilly & Co.）負責開發的。此研究發現，「3G」的減肥消果顯著，肥胖及過重族群在服用藥物48週過後，成功減掉24.2%體重。驚人的結果重燃外界對減重治療市場的興趣，且未來的三期試驗，將聚焦全面性的治療肥胖及肥胖相關併發症。

（中央社）美國藥廠禮來公司（Eli Lilly & Co.）當地時間26日公布減肥新藥「3G」二期臨床試驗結果，肥胖及過重族群在48週過後成功減掉24.2%體重，減肥效果超越其他減肥藥物。

《路透社》報導，禮來減肥新藥的二期臨床試驗結果當地時間26日在聖地亞哥舉行的美國糖尿病學會（American Diabetes Association）會議上公布，並登上國際權威期刊《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）。

禮來旗下減肥新藥Retatrutide屬於「腸泌素」（incretins）的一種，目的是模仿「類升糖素胜肽-1」（GLP-1）激素機轉，有助於調節血糖、減緩胃部排空速度並降低食慾。

由於這款藥物主要針對GLP-1、胃抑素（GIP）和人體第3類激素受體升糖素（glucagon）作用，因此在禮來內部又被稱為「3G」。

一系列減肥新藥重燃外界對減重治療市場的興趣，預估減肥藥市場在本世紀末將達到1000億美元規模。

禮來公司表示，Retatrutide二期臨床試驗共針對338名受試者進行研究，結果顯示這款藥物有助於改善血壓及血糖，副作用則與其他以腸泌素為作用機轉的療法相似，可能出現輕度至中度的噁心嘔吐症狀。

禮來公司正在針對Retatrutide進行為期更長的三期臨床試驗，看看是否有機會進一步改善減重效果。這些研究將評估這款藥物對於長期體重管理、阻塞型睡眠呼吸中止症以及膝蓋骨關節炎的安全性及有效性。

禮來首席科學家兼醫療長斯可夫隆斯基（Daniel Skovronsky）在聲明中指出：「此次二期臨床試驗數據，讓我們有信心在三期試驗中進一步探索Retatrutide潛能。三期試驗將不只著重在減重，而是聚焦全面性的治療肥胖及肥胖相關併發症。」

新聞來源

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責任編輯：洪瑩霏
核稿編輯：楊士範


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