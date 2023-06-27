三星Q2獲利暴跌99％，晶片、記憶體和手機事業全面重挫，韓國GDP受拖累下修
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研究調查機構集邦科技（TrendForce）指出，自2022下半年起晶圓代工產業下行，二、三線晶圓代工業者受限於製程技術、產品重疊性較高，導致競爭激烈而缺乏議價能力，因此營運表現在需求反轉向下的情境中變化更為劇烈，未來韓國三星（Samsung）的營運狀況更顯艱難。
過去，韓國受惠包含晶片、記憶體等，一條龍生產的智慧型手機產業，取得成功的經濟成果；但近年卻因為中國崛起、消費性電子產品衰退，以及疫情後升息後的需求驟降，韓國電子產業巨擘——三星（Samsung）第2季獲利恐暴減99%，經濟成長受到重擊。
三星集團財報大幅衰退
6月23日，韓國無法說服國際三大指數編制機構——摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International，MSCI）將韓國股市重新歸類為發達市場，而非新興市場。
MSCI的作法突顯了，韓國經濟上的隱憂，一方面全球經濟持續不振，供應鏈庫存消化不如預期，且適逢傳統淡季，二來受到中國產也崛起影響，市場瓜分情況嚴重。
總體而言，全球的需求清淡。研究調查機構集邦科技（TrendForce）調查指出，終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響，首季全球前10大晶圓代工業者營收季跌幅達18.6%，約273億美元。
其中，三星的八吋與十二吋產能利用率均下滑，第一季營收僅34.5億美元，季減36.1%，是第一季跌幅最高的業者。日前他們評估，三星有零星零組件訂單回流，但多半來自短期庫存回補而非終端需求轉強訊號，值得注意的是，第二季將有部分3nm新品產出正式貢獻營收，預期季跌幅將放緩。
三星營業利益暴跌99.3%
而近日三星公布的財報卻令人相當吃驚。《韓聯社》報導，韓國券商分析師平均預期，2023年第二季，整體營業利益估為約1003億韓圜，相較去（2022）年同期的14.09兆韓圜暴減99.3%。
TrendForce進一步指出，自2022下半年起晶圓代工產業下行，二、三線晶圓代工業者受限於製程技術、產品重疊性較高，導致競爭激烈而缺乏議價能力，因此營運表現在需求反轉向下的情境中變化更為劇烈。
TrendForce預期，第二季前十大晶圓代工業者產值將持續下跌，季跌幅會較第一季收斂。儘管因應下半年旺季需求，供應鏈多半應在第二季陸續開始備貨。
TrendForce強調，不過，市況反轉後供應鏈庫存堆積且目前去化緩慢，多數客戶備貨態度仍謹慎，使第二季晶圓代工生產週期較以往緩和，整體產能利用率成長受限。
韓國經濟遭三星、海力士拖累，恐下調至1.4%至1.5%
此外，2023年第一季全球智慧型手機產量僅2.5億支，相較2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產量也創下自2014年以來的歷史新低。
這也宣示了，韓國的巨擘三星除了在晶片製造上遇到困境以外，旗下手機品牌也遇到劇烈打擊，更令人感到擔憂的是，三星旗艦機Galaxy S23系列上市，第一季智慧型手機產量達6150萬支，季增5.5%，但是第二季由於新機上市的熱度減退，預估第二季產量季衰退近10%。
至於記憶體方面，也受到全球經濟低迷影響，三星持續藉由促銷高容量產品以增加位元出貨量，平均銷售（ASP）季跌18.3%，第一季NAND Flash營收約29.3億元，季減15.8%。
還有SK海力士（SK hynix）已經啟動DRAM減產，相較第一季DRAM均價跌幅近20%，預估第二季跌幅會收斂至10~15%。不過，由於2023下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM均價下行週期尚不見終止，在目前原廠庫存水位仍高的情況下，除非有更大規模的減產發生，後續合約價才有可能反轉。
自2022年7月到2023年6月，標普全球（S&P Global）韓國製造業PMI就一直在擴張與收縮分界線50以下，若按出口目的地來看，對中國大陸減少20.8%，已經連續12個月都是年減現象。
最後，根據《韓聯社》引述韓國官員說法，受到大環境不佳影響，包含三星在內等業者，出貨不佳，因此正在考慮下調2023年經濟增長預測，今年GDP成長可能從之前預測的1.6%下調至1.4%至1.5%。
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核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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