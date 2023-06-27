三星Q2獲利暴跌99％，晶片、記憶體和手機事業全面重挫，韓國GDP受拖累下修

過去，韓國受惠包含晶片、記憶體等，一條龍生產的智慧型手機產業，取得成功的經濟成果；但近年卻因為中國崛起、消費性電子產品衰退，以及疫情後升息後的需求驟降，韓國電子產業巨擘——三星（Samsung）第2季獲利恐暴減99%，經濟成長受到重擊。

三星集團財報大幅衰退

6月23日，韓國無法說服國際三大指數編制機構——摩根士丹利資本國際公司（Morgan Stanley Capital International，MSCI）將韓國股市重新歸類為發達市場，而非新興市場。

MSCI的作法突顯了，韓國經濟上的隱憂，一方面全球經濟持續不振，供應鏈庫存消化不如預期，且適逢傳統淡季，二來受到中國產也崛起影響，市場瓜分情況嚴重。

總體而言，全球的需求清淡。研究調查機構集邦科技（TrendForce）調查指出，終端需求持續疲弱以及淡季效應加乘影響，首季全球前10大晶圓代工業者營收季跌幅達18.6%，約273億美元。

集邦科技（TrendForce）

其中，三星的八吋與十二吋產能利用率均下滑，第一季營收僅34.5億美元，季減36.1%，是第一季跌幅最高的業者。日前他們評估，三星有零星零組件訂單回流，但多半來自短期庫存回補而非終端需求轉強訊號，值得注意的是，第二季將有部分3nm新品產出正式貢獻營收，預期季跌幅將放緩。

三星營業利益暴跌99.3%

而近日三星公布的財報卻令人相當吃驚。《韓聯社》報導，韓國券商分析師平均預期，2023年第二季，整體營業利益估為約1003億韓圜，相較去（2022）年同期的14.09兆韓圜暴減99.3%。

TrendForce進一步指出，自2022下半年起晶圓代工產業下行，二、三線晶圓代工業者受限於製程技術、產品重疊性較高，導致競爭激烈而缺乏議價能力，因此營運表現在需求反轉向下的情境中變化更為劇烈。

TrendForce預期，第二季前十大晶圓代工業者產值將持續下跌，季跌幅會較第一季收斂。儘管因應下半年旺季需求，供應鏈多半應在第二季陸續開始備貨。

TrendForce強調，不過，市況反轉後供應鏈庫存堆積且目前去化緩慢，多數客戶備貨態度仍謹慎，使第二季晶圓代工生產週期較以往緩和，整體產能利用率成長受限。

韓國經濟遭三星、海力士拖累，恐下調至1.4%至1.5%

此外，2023年第一季全球智慧型手機產量僅2.5億支，相較2022年同期衰退19.5%，衰退幅度不僅為歷年最大，季度生產量也創下自2014年以來的歷史新低。

這也宣示了，韓國的巨擘三星除了在晶片製造上遇到困境以外，旗下手機品牌也遇到劇烈打擊，更令人感到擔憂的是，三星旗艦機Galaxy S23系列上市，第一季智慧型手機產量達6150萬支，季增5.5%，但是第二季由於新機上市的熱度減退，預估第二季產量季衰退近10%。

至於記憶體方面，也受到全球經濟低迷影響，三星持續藉由促銷高容量產品以增加位元出貨量，平均銷售（ASP）季跌18.3%，第一季NAND Flash營收約29.3億元，季減15.8%。

還有SK海力士（SK hynix）已經啟動DRAM減產，相較第一季DRAM均價跌幅近20%，預估第二季跌幅會收斂至10~15%。不過，由於2023下半年需求復甦狀況仍不明確，DRAM均價下行週期尚不見終止，在目前原廠庫存水位仍高的情況下，除非有更大規模的減產發生，後續合約價才有可能反轉。

自2022年7月到2023年6月，標普全球（S&P Global）韓國製造業PMI就一直在擴張與收縮分界線50以下，若按出口目的地來看，對中國大陸減少20.8%，已經連續12個月都是年減現象。

最後，根據《韓聯社》引述韓國官員說法，受到大環境不佳影響，包含三星在內等業者，出貨不佳，因此正在考慮下調2023年經濟增長預測，今年GDP成長可能從之前預測的1.6%下調至1.4%至1.5%。

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核稿編輯：翁世航