日本人打造「妖怪」的精神世界，寶可夢更是江戶時代「妖怪革命」的正統繼承者

我們想讓你知道的是
從《鬼太郎》、《妖怪手錶》，到最近的阿瑪比埃、《鬼滅之刃》等，對於日本人來說，妖怪是很容易讓人親近的。儘管其他國家也存在幽靈等超自然現象的傳說，但很少將它們創作成各種角色，製作以它們為主角的動漫、電影等。為什麼在日本，本應令人懼怕的妖怪卻走向了娛樂化呢？
文：香川雅信
這世上，有時會發生一些無法用常規思維理解的怪事。這些怪事有的明顯離奇，比如目擊本已死去的人或從未見過的怪物；有的只讓人覺得有些不可思議，比如在空無一人的地方聽到人聲或看到詭異的火光。無論什麼怪事，都會亂人心神，讓人不寒而慄。
日本民俗學將引發這些怪異現象的事物稱為「妖怪」。「妖怪」一詞自古就有，但直到明治時代哲學家井上圓了（1858—1919年）提倡「妖怪學」，開展各種消除迷信的啟蒙活動，大眾才開始使用這個詞，而後作為民俗學的學術用語被沿用了下來。
1968年，漫畫家水木茂（1922－2015年）基於民俗學著作等創作的漫畫《鬼太郎》被製作成動畫，掀起了「妖怪熱潮」，自此妖怪成為在日本廣為人知的娛樂形象。不過，這並不是現代才有的，早在江戶時代日本就已經誕生了將妖怪娛樂化的文化現象。
用妖怪角色打造虛構樂園
現在我們所說的妖怪，在江戶時代有一個專門的稱呼——「化物」。從字面意思看，「化物」是由狐、狸等動物為迷惑人類幻化而成的。但也有很多諸如河童、轆轤首等身形固定不變的「化物」，因此可以說，在日本人的認識中，「化物」指的是那些異於正常生物的東西。
江戶時代的「化物」往往指出現在草雙紙中的虛構形象，草雙紙是當時一種類似現代繪本或漫畫的讀物。例如，江戶有這樣一句俗語——出了箱根才有鄉巴佬和化物。「鄉巴佬」指那些不懂花街柳巷的玩樂規矩，不通風情之人。可見，在當時的江戶人看來，江戶文化圈裡是不存在不懂玩樂之人的，也不存在「化物」，他們只存在於江戶以外的地方。
諸如此類的俗語還有「沒有錢和化物」、「這世上不存在不會喝酒的人和化物」等，在這些俗語中，「化物」都代表著不存在的事物。
江戶時代的日本還沒有進入近代，人們往往會認為那是一個充滿迷信的時代，實際上，至少在江戶這樣的大城市，理性的現實主義思維已然在民眾中滲透。不過，不同於近代以後，江戶時代的人們並不因為「化物」不存在而將其摒棄，他們的態度是「化物的確不存在，但如此一來實在無趣，那我們便自己來創作它們吧。」換言之，他們享受著虛構世界帶來的樂趣。
江戶時代中期，大約18世紀，虛構「化物」也就是妖怪的現象得以發展。其背景或許是城市人對大自然的認識發生了變化。對於中世及以前的日本人而言，大自然擁有遠超人類的力量，令人畏懼。而妖怪就出沒在山、河、海等大自然裡，出沒於人類聚居區和大自然的交界處，儼然在告誡人類大自然有多恐怖。
即便到了江戶時代，生活在山林、漁村中的人們仍然要直面大自然的威脅，仍然「真實」地感受到妖怪這一恐怖的存在。但城市人的生活已經遠離大自然，他們餐桌上的魚、菜等自然產物都是用金錢買到的，無需為是否歉收或魚荒而或喜或憂。
在這樣的環境下，人們對大自然的畏懼之心漸消，象徵大自然威力的妖怪也因而失去了真實感。
江戶的妖怪革命
18世紀也是日本博物學快速發展的時期。八代將軍德川吉宗（1684－1751年）推行殖產興業政策，各地對物產展開調查，本草學因此得到發展。本草學與西方的博物學性質相近，目的是記錄各種自然物的特徵、藥用價值等並進行辨別和分類。當時湧現出許多類似動物圖鑒、植物圖鑒的本草學成果。此外，人們還積極地收集動植物標本，在名為「藥品會」的博覽會上展出。
在這個過程中，妖怪也被認為是一種類似生物的東西，和真實存在的生物一同被收錄入介紹各種自然物的百科全書中。從這也可一窺當時人們對於大自然認識的變化——大自然從令人畏懼的對象，變成了科學觀察的對象。妖怪從此不再神秘，人類把妖怪視同比自己低等的動物，儘管不可思議但足以掌控。筆者將這種現象稱為「江戶的妖怪革命」。
到了18世紀下半葉，諸如鳥山石燕（1714－1788年）的《圖畫百鬼夜行》（1776年）等妖怪圖鑒問世，妖怪的存在方式發生了質的變化。
畫卷中，原本視覺效果不是重點，只是為了說明妖怪是一種令人難以理解、不可思議的現象而進行的二次創作。但妖怪圖鑒上的名稱及其視覺形象等賦予了妖怪以特徵，自此人們可以通過名稱和外形來辨別妖怪，就像現代的「寶可夢」一樣。
寶可夢的原型在妖怪紙牌中？！
江戶時代末期，在面向兒童的彩色木版畫「玩具繪」中，出現了以「化物大全」等為題的作品，即在一張畫中描繪形形色色的「化物」。這些作品都帶有妖怪圖鑒的屬性。
此外，「化物」還成為各式玩具的主題。例如，每個格子畫著一種「化物」，通過擲骰子決定行棋格數的棋盤遊戲——雙六；聽「化物」的名稱，搶奪對應紙牌的遊戲——歌留多。它們既是玩具，同時也帶有妖怪圖鑒的屬性。
在寶可夢遊戲中，玩家們在架空的世界中冒險，收集各種形態的生物，最終目標是合成完整的「寶可夢圖鑒」。從這個角度看，可以說它是江戶時代那些具有妖怪圖鑒屬性的玩具的正統繼承者。最有力的證據是在寶可夢中，有一些以妖怪為原型的角色，例如以「九尾狐」為原型的寶可夢「九尾」等。
不過，二者之間存在著決定性的差異，那就是江戶時代的「化物」完全不具備寶可夢「可愛」的一面。江戶時代的人們親近「化物」是因為它們「滑稽」，絕非「可愛」。而現代的妖怪，例如河童、天狗等，往往和寶可夢一樣，被創作成可愛的形象。這是現代人對妖怪特有的情感體現。
作者介紹：兵庫縣立歷史博物館學藝科長兼縣立美術館科長。研究方向是民俗學視角下的妖怪論和鄉土玩具論。 1969年生於香川縣。取得大阪大學研究所文學研究科博士課程的學分後退學。獲得綜合研究大學院大學文化科學研究科國際日本研究專業（國際日本文化研究中心）博士（學術）學位。日本首位「妖怪博士」。著作有《江戶的妖怪革命》（角川書店，2013年）、《立體妖怪圖鑑》（角川書店，2016年）、《圖說日本妖怪史》（河出書房新社，2022年）等。合著有《47都道府縣 妖怪傳承百科》（丸善出版，2017年）等。
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