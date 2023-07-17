《宇宙教我們的人生課》：假如有機會進入時光機，你會選擇回到人類歷史上的什麼時候和什麼地方？
我們想讓你知道的是
當代最著名的天體物理學家尼爾．德葛拉司．泰森，以詩意的書寫、熱情而雄辯地將自己的宇宙觀帶入看似難解的人文主題，理性且宏觀地回應人類最感性的終極提問：真與美、探索與發現、地球與月球、衝突與化解、風險與回報、肉食與素食、性別與身分、膚色與種族、法律與秩序、身體與心智以及生死等值得深思的人生議題。
文：尼爾．德葛拉司．泰森（Neil deGrasse Tyson）
非洲確實是「人類的搖籃」。幾十萬年前，早期的人類向北遊蕩，然後往西部和東部前進，足跡遍布歐洲、亞洲，最後抵達美洲。我們的祖先攜帶著基本的非洲基因組四處散布到全世界，而這些旅程所花費的時間比你想像的少。讓我們來計算一下，如果你以每小時兩英里的速度行走，一天持續八小時，那麼你大約需要四．三年的時間就能繞地球一圈（地球的周長為兩萬五千英里）。
當然事實上，旅途中會遇到沙漠、水域、山脈和其他阻礙，沒有真正的路徑或道路可以繞地球一圈。但在農業出現之前，一代又一代的非洲人有很多時間可以到達地球表面每個相鄰的角落，有時是出於尋找食物的動力，有時是出於對外在事物的好奇心。
今天，全球六分之一的人口生活在非洲，這個大陸比歐洲還要大五倍，擁有五十四個國家，占世界國家總數的四分之一。當你看到這些地區的居民時，如果只注重他們的黑色皮膚，就忽略了他們最重要的特徵。作為人類的起源地，非洲展現出世界上最豐富的遺傳多樣性，只要你不只關注他們的外表，就會發現這些事實。
隨著這種多樣性而來的是不同的分類。你知道在世界上哪個地區能找到最矮和最高的人嗎？答案是非洲。來自剛果民主共和國的馬布西皮格米人（Mbutsi Pygmies）平均身高略高於四英尺，而與中非剛果相鄰的盧安達和蒲隆地的瓦圖西人（Watussi）的平均身高達六英尺。
世界其他地方也有矮小和高大的基因，但並不占據相同的地理區域。荷蘭人的平均身高比印尼人高十英寸，但他們相距地球周長近三分之一距離。
你可以在哪裡找到世界上最慢和最快的跑者？雖然體育比賽通常不會比誰跑得慢。在快跑者中，非洲及其移民後裔在過去一個世紀的大部分時間裡，無論是短跑還是長跑，都在國際田徑舞台上占據主導地位。
非常愚蠢和非常聰明的人也很可能都能在非洲找到。讓我們先來看看最聰明的人。值得提醒的是，埃及與其高度的工程、建築和農業文明比歐洲早了數千年。埃及位於非洲，文明卻如此先進，所以白人們會否認其成就。例如在一九九四年的科幻電影《星際奇兵》（Stargate）中，提到埃及的大金字塔並不是由非洲人構思和設計的，而是由征服了埃及人、像神一般、外表像人類的外星人所構思和設計的。
太空企業家伊隆．馬斯克（Elon Musk）也是非洲人，但他甚至在二○二○年七月三十一日發布了這樣的一則推文：「外星人建造了金字塔。」然而，從十五世紀開始，歐洲探險家、殖民者、奴隸販子和四處旅行的人類學家從未到非洲尋找比自己更聰明的人，但實際上在非洲大陸有許多聰明的人，只要看看就知道。
例如，我的一位南非白人物理學同事尼爾．圖羅克（Neil Turok）於二○○三年創立了非洲數學科學研究所 （AIMS），為數學、工程和物理學研究生提供啟發性的高階教學和支持。雖然總部設在南非，但該組織提供服務給非洲大陸的所有國家。從二○○八年開始，AIMS的使命擴大到針對某些特定目標，像是「在整個非洲尋求和培養科學人才，以便在我們有生之年出現一位非洲的愛因斯坦」等。他們透過教師、教授和全國各地的長者，請他們推薦所在社群中智力表現優異、並且可能會從這個機會中受益的學生。
擅長西洋棋的人通常也是十分聰明的人，由於進入的經濟門檻很低，全球都有西洋棋的玩家和比賽，不論這個國家的經濟狀況如何。值得注意的是，非洲中心的尚比亞共和國的前十名棋手的平均評分都高於盧森堡、日本、阿拉伯聯合大公國和韓國。讓我們來看看這些國家中二○二○年的人均GDP：盧森堡是十一萬六千美元，日本是四萬美元，阿拉伯聯合大公國是三萬六千美元，韓國是三萬兩千美元，尚比亞是一千美元。
二○二一年五月一日，一位才華洋溢的西洋棋選手，以在美國西洋棋協會的兩千兩百積分獲得「國家大師」頭銜，在全球三十五萬名分級的棋手中名列前百分之四，僅僅在學習下棋幾年後達到的積分，就比他的西洋棋教練還高出五百分。那個神童是一位名叫塔尼托盧瓦．阿德烏米（Tanitoluwa Adewumi）的十歲男孩，他的家人是奈及利亞難民，於二○一七年前往美國。
一開始，他的家人在紐約市的遊民收容所待了一陣子，後來他的父母就找到穩定的工作並獲得永久居留權。二○二一年三月，我在西洋棋大師莫里斯．艾旭利 （Maurice Ashley）的Twitch平台（一個直播的社群平台）上與這個小傢伙下了一場簡短的西洋棋比賽，比賽很快就分出勝負。
說到奈及利亞人，這些移民到美國的家庭收入比全國平均高出百分之八。在英國，奈及利亞裔的兒童，尤其是來自伊格博部落（Igbo tribe）的兒童，其平均考試成績一直都高於英國的白人兒童。
我們或許應該停下來想想，在非洲大陸或地球上任何地方，潛藏了多少數學、科學、工程或各領域的天才，可能都因為缺乏機會而暫時或永遠失去了發展。
讓我們進一步討論在人類祖先家譜中的傳承體系。我曾經無意中聽到紐約市有人說他是義大利人，我問他在哪裡出生，他說：「布魯克林。」問他父母在哪裡出生？他還是說「布魯克林」。我再問他的祖父母在哪裡出生，他才說是義大利，所以他是義大利人。在與另一個宣稱她是瑞典人的人交談時，我問她在哪裡出生。她回答說：「紐約市。」我繼續問，你的父母在哪裡出生？「明尼蘇達州。」那你的祖父母在哪裡出生？「明尼蘇達州。」那你的曾祖父母呢？「瑞典，所以我說我是瑞典人。」
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