韓國降低大學入學考試難度，盼減少補習支出、提升生育率

綜合《韓國先驅報》、《路透社》與《紐約時報》的報導，韓國教育部於昨（26）日公布了1項新的措施，為了減輕韓國高中生的私立教育、補習成本，將成立委員會，召集公立學校教師商討，調整大學修學能力試驗（College Scholastic Ability Test）的難度。

韓國教育部表示，大學入學考試難度過高，使得家長需支出高昂的補習費用，以確保自己的孩子能夠在競爭激烈的考試中脫穎而出，進入好的大學。政府認為這筆高昂的教育費用，是導致韓國生育率下降的主要原因。

韓國總統尹錫悅（Yun Seok-yeol）於本（6）月批評韓國的大學修學能力試驗，認為考試內容超出了公立學校的課程範圍，且難度過高，有許多複雜且困難的「殺手題目」（Killer question）。教育部長李周浩（Lee Ju-ho）昨日在記者會上表示，將會終結考試題目過難，所導致的過度競爭問題。

根據《韓國先鋒報》的報導，過去3年間的大學修學能力試驗中，共有22個「殺手題目」。像是韓國語文測驗中，有1題出現了現代哲學概念；而在英文測驗中，則有題目引用了麻省理工學院，關於機器人倫理的論文。

《紐約時報》報導指出，這些「殺手題目」除了相當困難以外，同時也超出了公立教育系統的課綱內容。而學生為了能夠在考試時順利答題，則必須仰賴補習班等私立教育機構的課程。而這長久以來促使私立教育產業蓬勃發展。

南韓教育部與政府統計局的1份報告指出，儘管少子化造成學生人數下降，但韓國人去年在私立教育上的支出仍創下新高，高達26兆韓元（約610億新台幣）。《路透社》報導也指出，有將近8成的韓國學生在私立的補習機構補習。而這種對私立教育的嚴重依賴，導致韓國父母扶養子女的成本為全世界最高，出生率則是全世界最低。

韓國教育部為了減少學生與家長的壓力，教育部長於昨日表示，將會召集公立學校的教師，成立委員會，「恢復考試的公平性」，取消大學修學能力試驗中，難度過高且不在課綱內的「殺手題目」。希望能夠使學生不再需要依靠學校以外的私立教育機構，來取得好的成績。

除了成立監督大考難度的委員會以外，教育部也將密切關注大考中的寫作測驗，確保題目範圍與難度，能夠真實地反應出學校的授課內容。

教育部長李周浩表示，學生接受私立教育、在外補習，以彌補課堂上的不足應該是種基於個人自由的選擇，而不是為了應付「殺手題目」，而不得不進行的活動。並表示教育部致力於打擊私立教育從學生與家長端牟取暴利的行為。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：賴明君

核稿編輯：楊士範