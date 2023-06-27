韓國降低大學入學考試難度，盼減少補習支出、提升生育率
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韓國教育部表示，大學入學考試難度過高，使得家長需支出高昂的補習費用，以確保自己的孩子能夠在競爭激烈的考試中脫穎而出，進入好的大學。政府認為這筆高昂的教育費用，是導致韓國生育率下降的主要原因，因此有調整題目難度的必要存在。
綜合《韓國先驅報》、《路透社》與《紐約時報》的報導，韓國教育部於昨（26）日公布了1項新的措施，為了減輕韓國高中生的私立教育、補習成本，將成立委員會，召集公立學校教師商討，調整大學修學能力試驗（College Scholastic Ability Test）的難度。
韓國教育部表示，大學入學考試難度過高，使得家長需支出高昂的補習費用，以確保自己的孩子能夠在競爭激烈的考試中脫穎而出，進入好的大學。政府認為這筆高昂的教育費用，是導致韓國生育率下降的主要原因。
韓國總統尹錫悅（Yun Seok-yeol）於本（6）月批評韓國的大學修學能力試驗，認為考試內容超出了公立學校的課程範圍，且難度過高，有許多複雜且困難的「殺手題目」（Killer question）。教育部長李周浩（Lee Ju-ho）昨日在記者會上表示，將會終結考試題目過難，所導致的過度競爭問題。
根據《韓國先鋒報》的報導，過去3年間的大學修學能力試驗中，共有22個「殺手題目」。像是韓國語文測驗中，有1題出現了現代哲學概念；而在英文測驗中，則有題目引用了麻省理工學院，關於機器人倫理的論文。
《紐約時報》報導指出，這些「殺手題目」除了相當困難以外，同時也超出了公立教育系統的課綱內容。而學生為了能夠在考試時順利答題，則必須仰賴補習班等私立教育機構的課程。而這長久以來促使私立教育產業蓬勃發展。
南韓教育部與政府統計局的1份報告指出，儘管少子化造成學生人數下降，但韓國人去年在私立教育上的支出仍創下新高，高達26兆韓元（約610億新台幣）。《路透社》報導也指出，有將近8成的韓國學生在私立的補習機構補習。而這種對私立教育的嚴重依賴，導致韓國父母扶養子女的成本為全世界最高，出生率則是全世界最低。
韓國教育部為了減少學生與家長的壓力，教育部長於昨日表示，將會召集公立學校的教師，成立委員會，「恢復考試的公平性」，取消大學修學能力試驗中，難度過高且不在課綱內的「殺手題目」。希望能夠使學生不再需要依靠學校以外的私立教育機構，來取得好的成績。
除了成立監督大考難度的委員會以外，教育部也將密切關注大考中的寫作測驗，確保題目範圍與難度，能夠真實地反應出學校的授課內容。
教育部長李周浩表示，學生接受私立教育、在外補習，以彌補課堂上的不足應該是種基於個人自由的選擇，而不是為了應付「殺手題目」，而不得不進行的活動。並表示教育部致力於打擊私立教育從學生與家長端牟取暴利的行為。
新聞來源
- South Korea aims to curb private education spending, axe 'killer questions'（Reuters）
- South Korea to Drop ‘Killer Questions’ From College Entrance Exam（New York Times）
- Korea unveils measures to cut reliance on private education（The Korea Herald）
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責任編輯：賴明君
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！