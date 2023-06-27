怕求助會遭認定為詐騙犯，逾萬中國人仍困東南亞詐騙園區

（中央社）港媒報導，涉及禁錮虐待的東南亞詐騙園區曝光近1年來，至今仍有逾1萬名中國人被困當地。救援組織表示，由於中國官方會認定受困者從事詐騙，使他們及家屬都不敢求助，導致中國籍受困者救援難度最高。

香港01報導，介入東南亞詐騙園區救援工作的全球反詐騙組織（GASO）成員C小姐（化名）直指，與香港、新加坡、馬來西亞、台灣等國家和地區的受困者相較，當地的中國籍受困者最難救援，原因是涉及中國及相關國家對涉詐案件的認定及安排，導致救援變得複雜困難。

C小姐指出，這些中國籍受困者若被拐騙到東南亞詐騙園區超過半年沒有報警，或尋求政府部門協助，一旦難以證明自身清白，中國官方會認定他們在當地從事詐騙，只有自首才能返回中國。

報導提到，有受困者家屬表示，由於中國嚴打詐騙的政策，加上先前詐騙犯自首回國後遭到的嚴苛待遇，導致他們不敢報警求助。

根據報導，中國國務委員兼外長秦剛5月訪問緬甸時，曾要求當地加強對此執法，並解救被困的中方人員。中國駐緬甸大使陳海並說，當地打擊詐騙行動已取得初步成效，館方並聲稱救出多名中國公民。

但據報導，中國駐緬甸大使館回應查詢時則說，相關求助仍然「像往常一樣多」。而GASO也表示，他們直到目前每天仍會接獲逾1000件求助案件。

1名受困緬甸詐騙園區的中國受困者X先生（化名）表示，自己被迫從事網路招聘、交友、投資等詐騙行為，至今被困超過1年，光是他所在園區內，如今就仍有數千名中國人受困。受困者若「業績」不達標更會被體罰，讓他每天都十分煎熬，很想家。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範