2023/06/27,
印太

怕求助會遭認定為詐騙犯，逾萬中國人仍困東南亞詐騙園區

怕求助會遭認定為詐騙犯，逾萬中國人仍困東南亞詐騙園區
防範網路釣魚詐騙示意圖。Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據港媒報導，介入東南亞詐騙園區救援工作的全球反詐騙組織（GASO）指出，由於中國籍受困者若被拐騙到東南亞詐騙園區後，擔心尋求中國政府部門協助卻難以證明自身清白的話，會遭認定為詐騙犯，因此至今仍有許多受困者或家屬都不敢求助。

（中央社）港媒報導，涉及禁錮虐待的東南亞詐騙園區曝光近1年來，至今仍有逾1萬名中國人被困當地。救援組織表示，由於中國官方會認定受困者從事詐騙，使他們及家屬都不敢求助，導致中國籍受困者救援難度最高。

香港01報導，介入東南亞詐騙園區救援工作的全球反詐騙組織（GASO）成員C小姐（化名）直指，與香港、新加坡、馬來西亞、台灣等國家和地區的受困者相較，當地的中國籍受困者最難救援，原因是涉及中國及相關國家對涉詐案件的認定及安排，導致救援變得複雜困難。

C小姐指出，這些中國籍受困者若被拐騙到東南亞詐騙園區超過半年沒有報警，或尋求政府部門協助，一旦難以證明自身清白，中國官方會認定他們在當地從事詐騙，只有自首才能返回中國。

報導提到，有受困者家屬表示，由於中國嚴打詐騙的政策，加上先前詐騙犯自首回國後遭到的嚴苛待遇，導致他們不敢報警求助。

根據報導，中國國務委員兼外長秦剛5月訪問緬甸時，曾要求當地加強對此執法，並解救被困的中方人員。中國駐緬甸大使陳海並說，當地打擊詐騙行動已取得初步成效，館方並聲稱救出多名中國公民。

但據報導，中國駐緬甸大使館回應查詢時則說，相關求助仍然「像往常一樣多」。而GASO也表示，他們直到目前每天仍會接獲逾1000件求助案件。

1名受困緬甸詐騙園區的中國受困者X先生（化名）表示，自己被迫從事網路招聘、交友、投資等詐騙行為，至今被困超過1年，光是他所在園區內，如今就仍有數千名中國人受困。受困者若「業績」不達標更會被體罰，讓他每天都十分煎熬，很想家。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。