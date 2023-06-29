全世界都在搶離岸風電工作船，政府應優化許可流程、增大容量並培育人才

文：孫俊成（伯威海事台灣總經理）

伯威海事是由荷蘭領先全球疏濬和海事工程的公司波斯卡利斯（Boskalis），以及在台灣擁有豐富海上工程經驗的企業樺聯海事工程有限公司合資組成。2020年至今，我們已投入超過十艘大型工作船舶參與台灣離岸風場工作，尤其與台灣主管機關和我們的客戶，攜手度過在疫情中建置風場的艱難時期，是敝公司及我個人難以忘懷的紀錄和回憶。

近年來，全球海事工程環境發生很大的變化，最大的挑戰在於施工船舶大短缺，已經影響到台灣離岸風場的建置進度。工程船搶手的狀況，跟歐美各國近期所設下之離岸風電高目標有關。

例如，在接下來的這一兩年，我們公司旗下兩艘水下基礎安裝船，Bokalift 1和Bokalift 2都會在美國參與離岸風場的建造工作。Bokalift這類型的重型浮吊船，以高效率與在台灣嚴峻氣候下仍有高度的工作量能，在台灣至今仍是保持安裝最多水下基樁與套筒式水下基礎紀錄之一的施工船。

抱著希望長期深耕台灣的期許，基於上述挑戰，我們有以下三點拙見，希望給台灣主管機關、風場客戶等利害關係人參考，共同致力於提升台灣離岸風電產業環境。

建議一：優化外籍船舶到台工作許可流程

外國籍離岸風電工作船時，台灣市場有相關的許可與程序規範。我們認為許可和程序規範可以進一步優化，降低船舶引進及風場建造的不確定性。

舉例來說，現行的外籍船舶進口許可申請程序中，有關於函詢國內海事公會一事，我們支持應該創造機會給本國籍船舶。但是，建請主管機關考量到一個狀況：假設，國內船舶業者同時跟A、B、C風場計畫洽談，並等到最後一刻跟A簽約，並通知B、C風場無法合作。這導致B、C要再去國際上找船簽約，時間已所剩無幾。

另外一個狀況是，以現在國際市況，建議風電開發商應在風場建造前至少3年跟我們確認船舶。如果需要造新船，則至少要提前四年。依據過去的經驗，像Bokalift這類型的大型施工船，自投資決定後起算至少需要四年的時間才能完成設計、製造生產與測試工作，以確保船能具備相關的施工量能。

或者，開發商也會希望融資到位前，就會確認所希望合作的海事承攬業者以及主要的大型施工船（如水下基礎安裝船、海纜鋪設船以及風機安裝船等）。這也差不多不能晚於風場展開建造的3年之前。

但是，如果風電開發商提前三年函詢國內海事工程量，可能得到的答案大概會是：「無法預估三年後國內有無船舶」。這導致風電開發商無法取得無量能證明。這個狀況下，到底是要趕快去國外訂船，還是坐等國內產能？實在非常兩難。甚至造成雖已融資到位，在風場開始正式進入施工階段前（如開工前六個月），還是無法完全確認所使用的船隻。若因此臨時需要換船，恐為風場專案造成額外變數以及成本。

因此，我們建議，風場施工前至少三年國內無法確認或證明有無產能，就視為國內無產能，而風電開發商就可以到國際上找船和簽約。

建議二：增大個別風場裝置容量

在面臨全球離岸風電市場工程需求大於供給的情況下，目前風場建置主要施工船如水下基礎安裝船、鋪纜船與風機安裝船等已不足夠使用。如果台灣仍維持較小的單一風場容量，實際上將會降低海事工程承攬業者之執行意願。

此外，假設一年內台灣有三個400至600MW小風場專案，總容量1.5GW需執行水下基礎安裝，意味需要三艘水下基礎安裝船。但是，如果是兩個750MW風場，總容量也是1.5GW，則僅需要兩艘水下基礎安裝船。這對於台灣跟全球搶船的壓力會減少，而海事工程承攬業者動員的船舶也可以連續作業，充分利用一整年中的氣候窗，不必要反覆動員和解動員，並減輕港務公司分配碼頭的壓力。

因此，基於全球和台灣船舶供應鏈的現實，同時，充分利用船舶能量和氣候窗，以及減輕台灣離岸風電碼頭分配和調度的壓力，我們建議，台灣的單一風場容量上限增大到750MW或以上，到1000MW尚屬合理範圍。

不過，基於風場專案財務和技術設計不同，可不設下限，由開發商和海工業者去討論出最佳化的工程規劃。

如果風場可以放大規模，當然就往最大規模去規劃。對於像伯威海事具相當工程經驗、且擁有專業水下基礎安裝船如Bokalift 1的海事工程承攬業者來說，我們有把握於單一年份氣候窗內最大化水下基礎的安裝數量。

Photo Credit: 中央社

建議三：建立人才培育鼓勵措施

現階段，敝司以及國內外離岸風電海事工程業者，都積極培養台灣船員和辦公室人才。然而，台灣船員數量仍不足以滿足法規規定之台灣船員數量。目前航港局的船員培訓計畫，仍仰賴業界進行培訓，且訓練期程依各專案規劃，非屬長期3-5年的培訓計畫，訓練期程及資源皆有限。

對海工業者而言，最寶貴的資產可能不是造價以數億、數十億新台幣計算的船舶，而是我們的員工和船員。「人」，是一個國家海事工程競爭力的基礎。因此，我們建議台灣政府規劃長期鼓勵措施，如補助船員培訓經費，或提供相關稅務優惠措施給訓練申請單位，以支持長期培育在地離岸風電人才和船員。

最後，我們仍要感謝台灣經濟部、航港局等主管機關對海事工程業的支持和協助，也感謝我們的風場開發商客戶對於伯威海事的提攜。伯威海事希望為台灣風電產業的發展做出貢獻，並持續透過技術創新及人才培育，與台灣主管機關、客戶及不同的利害關係人，一起打拚出一個永續發展的未來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航