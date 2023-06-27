香港移民鄒至蕙成多倫多首位華裔市長

（中央社）前加拿大國會議員、華裔加拿大人鄒至蕙今天當選加國最大城市多倫多首位華裔市長，她承諾支持房客、社會事業，並減少市長辦公室的廣泛權力。

鄒至蕙（Olivia Chow）在勝選演說中告訴她的支持者：「我會努力不懈地工作，建設一個更有愛心、（住房）更負擔得起、更安全的城市，讓每個人都有歸屬感。」

根據初步結果，鄒至蕙拿下37.2%的選票，領先最接近她的競爭對手、前副市長白勞（Ana Bailao）。

進步派的鄒至蕙在競選時善用她曾任國會議員和多倫多市議會議員的經歷，以及她已故丈夫林頓（Jack Layton）建立的關係。林頓生前曾任新民主黨（NDP）黨魁及國會下議院官方反對黨領袖。

現年66歲的鄒至蕙將成為自1997年霍爾（Barbara Hall）卸任以來第1位擔任市長的女性。鄒至蕙曾在2014年競選市長，當時她排名第3。

鄒至蕙在香港出生，13歲移民加拿大，畢業於加拿大圭爾夫大學（Guelph University），獲得美術學位。

保守派前多倫多市長莊德利（John Tory）去年10月3度勝選，但已婚的他承認與員工有染，隨後於今年2月去職。現在將由鄒至蕙領導這個加拿大金融之都。

多倫多目前住房成本不斷上升，大眾運輸工具上的暴力襲擊事件增加，導致民眾呼籲警方採取更多行動。鄒至蕙承諾將在8年內建造2萬5000戶租金管制住宅，以解決房租飆升的問題。

新聞來源：多倫多選出首位華裔市長 香港移民鄒至蕙勝出

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin