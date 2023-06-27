香港移民鄒至蕙成多倫多首位華裔市長
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鄒至蕙在香港出生，13歲移民加拿大，畢業於加拿大圭爾夫大學（Guelph University），獲得美術學位。
（中央社）前加拿大國會議員、華裔加拿大人鄒至蕙今天當選加國最大城市多倫多首位華裔市長，她承諾支持房客、社會事業，並減少市長辦公室的廣泛權力。
鄒至蕙（Olivia Chow）在勝選演說中告訴她的支持者：「我會努力不懈地工作，建設一個更有愛心、（住房）更負擔得起、更安全的城市，讓每個人都有歸屬感。」
根據初步結果，鄒至蕙拿下37.2%的選票，領先最接近她的競爭對手、前副市長白勞（Ana Bailao）。
進步派的鄒至蕙在競選時善用她曾任國會議員和多倫多市議會議員的經歷，以及她已故丈夫林頓（Jack Layton）建立的關係。林頓生前曾任新民主黨（NDP）黨魁及國會下議院官方反對黨領袖。
現年66歲的鄒至蕙將成為自1997年霍爾（Barbara Hall）卸任以來第1位擔任市長的女性。鄒至蕙曾在2014年競選市長，當時她排名第3。
鄒至蕙在香港出生，13歲移民加拿大，畢業於加拿大圭爾夫大學（Guelph University），獲得美術學位。
保守派前多倫多市長莊德利（John Tory）去年10月3度勝選，但已婚的他承認與員工有染，隨後於今年2月去職。現在將由鄒至蕙領導這個加拿大金融之都。
多倫多目前住房成本不斷上升，大眾運輸工具上的暴力襲擊事件增加，導致民眾呼籲警方採取更多行動。鄒至蕙承諾將在8年內建造2萬5000戶租金管制住宅，以解決房租飆升的問題。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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《暑假不出國系列》 與其出國奔波，何不來一趟有質感的親子旅行？
我們想讓你知道的是
有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃，為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
6月是個準備出去玩的月份。
幾乎所有的家庭都會在這個時間規劃好接下來暑假的出遊行程。但不知道正在搜尋韓國機票、日本住宿、歐洲餐廳的你，有沒有發現出國所需的一切都偷偷漲價了呢？與其花了大把鈔票來回奔波，何不選一間有質感的飯店，帶家人來一場穿越時空的慢旅行？
位於日月潭的雲品溫泉酒店在即將來臨的暑假，盛大推出「夏日童話節」企劃。一口氣規劃了「歐風童話小鎮」、「泳池寶藏灣」以及「亞瑟的王座」等三大主題場景，並安排許許多多童話角色穿梭在飯店的各個角落，就為了讓入住的旅人留下獨一無二的暑假回憶。
日月潭湖畔的魔法國度
小飛俠彼得潘說過，只要相信有魔法，我們就永遠不會長大。
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在酒店大廳，遇見秋海棠
3F酒店大廳新增設的「生態缸」藝術作品，遠從辜嚴倬雲植物保種中心將19種秋海棠移植到雲品，並結合特殊造型的木石，打造出禪意十足的植栽景觀。其中更包含了珍貴稀少的台灣特有種「九九峰秋海棠」與「倬雲秋海棠」。
希望以秋海棠的花語 - 相思、誠懇、 親切，來傳達雲品溫泉酒店的服務精神，以及對於大自然中植物、生物的多樣性融合的關注。
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