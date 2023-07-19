跟你想像不一樣的日本寵物市場：貓狗數量變少，為何市場反而變得更大？

最近在車站時常看到不少推著娃娃車要出遊的旅客，但認真看才會發現推的不是一般的娃娃車，裡面坐的不是嬰兒，而是坐有寵物的寵物專用推車。生活形態改變後，人類跟寵物的生活方式也跟之前大不同，出遊時除了開始會帶寵物一起住宿之外，連寵物的移動手段也開始擬人化，寵物專用推車也開始變為寵物出遊的基本配備。

新寵物經濟圈，就是今天的主題。

新寵物經濟圈到底市場規模是大是小？有什麽特別的趨勢？我們就從資料天國的日本，從寵物數的現狀，消費行為的變化，這兩個面相來看新寵物經濟圈的輪廓。

寵物數的現狀

首先看一下寵物本身的變化，就如同開頭介紹的，除了馬路上出現的寵物越來越醒目之外，進去寵物店，五花八門各式各樣的寵物食品，到寵物用品，直覺會跟你說，養寵物的人一定變多了！但真的是如此嗎？從結論來説，從日本的飼養頭數來看，用2022年跟接近10年前的2013年比，其實狗加上貓的總頭數少了快120萬隻，從整體比例看狗加貓少了7%左右。（雖然貓數量在變多，但狗少太多了，最後還是把整體頭數往下拉。）

可能也是感覺身邊在養貓狗的人在增加中，但日本市場這個狗貓總數在減少的事實，真的還讓人非常的訝異。為何狗貓總數少了那麼多的120萬隻？有什麽特別的理由嗎？其實狗貓總數在變少，主要的原因有兩個，兩個都跟人類生活形態有很大的關係。

第一個是人口，日本生育率一直下降，能養寵物的主人數，從2015年到2021年，就少了快200萬人，主人的總數在消失中，當然寵物要能變多就更困難了。

另一個原因是居住的變化，日本的狀況可能跟台灣的居住情況類似，新的房子都越蓋越小，特別是在寸土寸金的都會區，面積大的房子，總價都要非常高，建設公司為了考慮市場的票房，所以也不敢推出太多大面積，單價高的產品，要讓售價不要太高，新成屋的面積就越來越小——2013年，日本的新施工住宅的平均地板面積還有26.6坪，但到了2021年，新施工住宅的平均地板面積變得更小，成為24.8坪。

人住的地方都變小了，當然要再擠出空間給寵物可就不容易了。

就因為人類生活形態的變化，間接的影響了飼養環境，讓日本的貓狗整體數量持續在下滑中。

消費行為的變化

那狗貓總數持續下滑下，是否日本寵物市場的經濟規模，也是在縮小中呢？但結果跟你想的或許不一樣！日本寵物市場的經濟規模，在2000年整體只有約日幣9000億，到2010年成長到日幣1兆3706億，而在近期的2022年，預估會成長到日幣1兆6000億，在20年內，市場規模翻了接近兩倍。

怎麽會狗貓總數一直在數量在變少的時候，市場規模卻越來越大呢？到底有那些因素，影響了消費行為呢？

影響消費行為的原點，來自寵物生活形態的改變。你有聽過銀髮族的高齡化，但你應該沒聽過狗貓也開始進入高齡化時代，生物高齡化之後，大大小小的毛病隨著而來，為了解決這些問題，商機就來了。

談到高齡化，日本的狗跟貓，在統計上可以活幾年？這些數字或許跟你原本的認知也不同，1980年代，日本狗跟貓變成小天使的年齡大約是三到四歲（是不是比你想的短？），而到1989年，這個數字變成了10歲，到2008年又成長到13到14歲，到之後，或已經達到一個瓶頸，所以年齡上就不再有太大的變化。

為何平均壽命在30年内可以成長到接近三倍？80年代，由於大多寵物都是戶外放養，所以受到感染，營養不良，遇到交通事故的機率非常大，但室内飼養，以及飼料餵養的比例提高後，就慢慢的把狗貓的壽命拉到現在的水準。

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跟人活久了之後，會有老人病一樣，寵物也是。同住在一個空間，跟人一起生活，也跟人類一起面臨到老年後的體力衰竭，特別是人類在平均80歲才能體驗到的生老病死，寵物卻在短短的15年内集中遭遇，週期短，給飼養主感的體感就更強烈，同理心運作下，寵物的生活形態紛紛擬人化了起來，特別是寵物吃的東西，從觀念上也慢慢的演變，從吃的是「廚餘」，到吃的是「飼料」，一直到近期變成吃的是「食品」，寵物入口的營養源，也進化到保健預防概念的時代。

寵物市場整體經濟規模，大約有70%都是從「食品&飼料」這一塊的營業額而來，所以當這些高單價的寵物專用「食品」陸續登場後，又再度拉升了整體的寵物市場的整體規模。

那到底在日本養一隻狗，跟養一隻貓，分別一年要花多少錢呢？根據調查，在2020年，養一隻狗的年度費用大約要日幣33萬（約台幣7.1萬），一隻貓大約是日幣16萬（約台幣3.5萬）。而這些數字在2019年才分別只有狗的日幣30萬，以及貓的15萬，才一年的時間，金額就成長了不少，等於在日本養一隻狗的年度費用，已經直逼日本上班族一個月的薪水。

花費那麼大，而且費用一直每年在成長，難難怪不少廠商紛紛進入寵物市場，開發高附加價值產品。

新寵物經濟圈的成長曲線，功能性上從著重寵物的看門機能，到現在家族化後的陪伴機能，同時因為養在室內的比例提升，寵物高齡化開始伴隨發生的老年問題，在多樣解決這些問題的附加價值產品登場下，市場就變大了。特別疫情期間，讓人跟人的接觸機會下滑，反而又興起想讓寵物在家陪伴的需求，飼養率又開始提升。