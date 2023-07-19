跟你想像不一樣的日本寵物市場：貓狗數量變少，為何市場反而變得更大？
我們想讓你知道的是
你有聽過銀髮族的高齡化，但你應該沒聽過狗貓也開始進入高齡化時代，生物高齡化之後，大大小小的毛病隨著而來，為了解決這些問題，商機就來了。那到底在日本養一隻狗，跟養一隻貓，分別一年要花多少錢呢？
最近在車站時常看到不少推著娃娃車要出遊的旅客，但認真看才會發現推的不是一般的娃娃車，裡面坐的不是嬰兒，而是坐有寵物的寵物專用推車。生活形態改變後，人類跟寵物的生活方式也跟之前大不同，出遊時除了開始會帶寵物一起住宿之外，連寵物的移動手段也開始擬人化，寵物專用推車也開始變為寵物出遊的基本配備。
新寵物經濟圈，就是今天的主題。
新寵物經濟圈到底市場規模是大是小？有什麽特別的趨勢？我們就從資料天國的日本，從寵物數的現狀，消費行為的變化，這兩個面相來看新寵物經濟圈的輪廓。
寵物數的現狀
首先看一下寵物本身的變化，就如同開頭介紹的，除了馬路上出現的寵物越來越醒目之外，進去寵物店，五花八門各式各樣的寵物食品，到寵物用品，直覺會跟你說，養寵物的人一定變多了！但真的是如此嗎？從結論來説，從日本的飼養頭數來看，用2022年跟接近10年前的2013年比，其實狗加上貓的總頭數少了快120萬隻，從整體比例看狗加貓少了7%左右。（雖然貓數量在變多，但狗少太多了，最後還是把整體頭數往下拉。）
可能也是感覺身邊在養貓狗的人在增加中，但日本市場這個狗貓總數在減少的事實，真的還讓人非常的訝異。為何狗貓總數少了那麼多的120萬隻？有什麽特別的理由嗎？其實狗貓總數在變少，主要的原因有兩個，兩個都跟人類生活形態有很大的關係。
第一個是人口，日本生育率一直下降，能養寵物的主人數，從2015年到2021年，就少了快200萬人，主人的總數在消失中，當然寵物要能變多就更困難了。
另一個原因是居住的變化，日本的狀況可能跟台灣的居住情況類似，新的房子都越蓋越小，特別是在寸土寸金的都會區，面積大的房子，總價都要非常高，建設公司為了考慮市場的票房，所以也不敢推出太多大面積，單價高的產品，要讓售價不要太高，新成屋的面積就越來越小——2013年，日本的新施工住宅的平均地板面積還有26.6坪，但到了2021年，新施工住宅的平均地板面積變得更小，成為24.8坪。
人住的地方都變小了，當然要再擠出空間給寵物可就不容易了。
就因為人類生活形態的變化，間接的影響了飼養環境，讓日本的貓狗整體數量持續在下滑中。
消費行為的變化
那狗貓總數持續下滑下，是否日本寵物市場的經濟規模，也是在縮小中呢？但結果跟你想的或許不一樣！日本寵物市場的經濟規模，在2000年整體只有約日幣9000億，到2010年成長到日幣1兆3706億，而在近期的2022年，預估會成長到日幣1兆6000億，在20年內，市場規模翻了接近兩倍。
怎麽會狗貓總數一直在數量在變少的時候，市場規模卻越來越大呢？到底有那些因素，影響了消費行為呢？
影響消費行為的原點，來自寵物生活形態的改變。你有聽過銀髮族的高齡化，但你應該沒聽過狗貓也開始進入高齡化時代，生物高齡化之後，大大小小的毛病隨著而來，為了解決這些問題，商機就來了。
談到高齡化，日本的狗跟貓，在統計上可以活幾年？這些數字或許跟你原本的認知也不同，1980年代，日本狗跟貓變成小天使的年齡大約是三到四歲（是不是比你想的短？），而到1989年，這個數字變成了10歲，到2008年又成長到13到14歲，到之後，或已經達到一個瓶頸，所以年齡上就不再有太大的變化。
為何平均壽命在30年内可以成長到接近三倍？80年代，由於大多寵物都是戶外放養，所以受到感染，營養不良，遇到交通事故的機率非常大，但室内飼養，以及飼料餵養的比例提高後，就慢慢的把狗貓的壽命拉到現在的水準。
跟人活久了之後，會有老人病一樣，寵物也是。同住在一個空間，跟人一起生活，也跟人類一起面臨到老年後的體力衰竭，特別是人類在平均80歲才能體驗到的生老病死，寵物卻在短短的15年内集中遭遇，週期短，給飼養主感的體感就更強烈，同理心運作下，寵物的生活形態紛紛擬人化了起來，特別是寵物吃的東西，從觀念上也慢慢的演變，從吃的是「廚餘」，到吃的是「飼料」，一直到近期變成吃的是「食品」，寵物入口的營養源，也進化到保健預防概念的時代。
寵物市場整體經濟規模，大約有70%都是從「食品&飼料」這一塊的營業額而來，所以當這些高單價的寵物專用「食品」陸續登場後，又再度拉升了整體的寵物市場的整體規模。
那到底在日本養一隻狗，跟養一隻貓，分別一年要花多少錢呢？根據調查，在2020年，養一隻狗的年度費用大約要日幣33萬（約台幣7.1萬），一隻貓大約是日幣16萬（約台幣3.5萬）。而這些數字在2019年才分別只有狗的日幣30萬，以及貓的15萬，才一年的時間，金額就成長了不少，等於在日本養一隻狗的年度費用，已經直逼日本上班族一個月的薪水。
花費那麼大，而且費用一直每年在成長，難難怪不少廠商紛紛進入寵物市場，開發高附加價值產品。
新寵物經濟圈的成長曲線，功能性上從著重寵物的看門機能，到現在家族化後的陪伴機能，同時因為養在室內的比例提升，寵物高齡化開始伴隨發生的老年問題，在多樣解決這些問題的附加價值產品登場下，市場就變大了。特別疫情期間，讓人跟人的接觸機會下滑，反而又興起想讓寵物在家陪伴的需求，飼養率又開始提升。
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。