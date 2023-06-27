2023/06/27,
商業

緯創斥資10億參與IC設計廠世芯-KY私募，看好AI商機搶攻智慧照護領域

緯創斥資10億參與IC設計廠世芯-KY私募，看好AI商機搶攻智慧照護領域
圖說：緯創董事長林憲 銘｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

緯創（Wistron）指出，本次將斥資新台幣9.99億元，參與IC設計廠世芯-KY私募案，搶攻AI商機，共將取得690張、約0.94%之持股，取得或處分有價證券標的公司每股淨值為189.29元，佔公司總資產比例達0.34%。

近來全球受到生成式人工智慧（AI）帶動，資訊及通訊產品主要供應商緯創（Wistron），自年初起漲至6月底，股價漲勢驚人，如今緯創再宣布，將參與IC設計廠世芯-KY私募案，共將取得690張、約0.94％之持股，看好AI及車用等相關應用。

緯創參與IC設計廠世芯-KY私募案

緯創資通是全球資訊及通訊產品主要供應商之一，營運據點於亞太地區、歐洲及美洲地區。

緯創除了在設計、製造及服務方面有所成就。同時在管理所有製造生產的前置工作，包括產品概念化、工業及機構設計、環境測試、安規及認證，直到新產品的導入都有成果。

目前他們提供客戶全方位的「產品組裝」服務，包括接單後生產（BTO）及接單後組裝（CTO）等不同的生產型態，積極部署車用和高效能伺服器等領域。另外，也針對產品的差異化及不同的市場區隔提供專案計劃服務。

緯創於26日指出，將斥資新台幣9.99億元，參與IC設計廠世芯-KY私募案，共將取得690張、約0.94%之持股，取得或處分有價證券標的公司每股淨值為189.29元，佔公司總資產比例達0.34%，佔歸屬於母公司業主之權益之比例是1.27%。

事實上，緯創在人工智慧領域布局相當積極，日前，緯創與國立陽明交通大學攜手並進，在陽明交大臺南歸仁校區成立「緯創資通-陽明交大智慧與綠能產業創新聯合研發中心」。

緯創積極進攻智慧照護人工智慧領域

緯創強調，智慧與綠能產業是目前產業的發展趨勢，透過人工智慧及物聯網先進科技導入產業製程中，解決全球面臨的環境和資源問題是產業界無可迴避的挑戰，而人才培育是最關鍵的第一步。

緯創資通董事長林憲銘表示，進行數位轉型以及不斷提升AI技術能力，以增強ESG相關能力；此次能與母校共同設立此機構，除了建立、工業物聯網實驗區、智慧自動化實驗室等類產線合作模式。

還有，全台最大智慧照護科技公司智齡科技，目前市場佔有率逾30%，在他們的pre-B輪募資也能看到緯創的身影，此外還包含嘉新水泥、達盈管顧、彰能資本及媒體巨擘聯合報。

事實上，智齡科技成立至今不到五年，已是台灣智慧長照龍頭。其創辦人暨執行長康仕仲表示，台灣將在 2025 年邁入超高齡社會，將持續邀集對高齡健康福祉有相同願景的投資人加入，以異業結盟合作或併購的方式，擴大智慧照顧生態圈。

最後，緯創日前召開董事會，會中通過2023度第一季財務報表。緯創第一季合併營收為新台幣2120 億元，營業淨利為 47.23億元，稅前淨利為26.27億元，稅後淨利為1.74億元，每股盈餘為新台幣0.06元，而未來緯創如何在人工智慧領域邁進令人期待。

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核稿編輯：翁世航


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