生成式AI快速產出內容真假難辨，缺乏查核機制恐助長新一代內容農場
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AI所生成的錯誤訊息通常難以發現，它看似流暢，卻不以現實世界的經驗為基礎，而這些基礎往往需要時間及專業知識堆砌。《The Verge》也強調，雖然人類也是大量假訊息、錯誤資訊的生成者，但如果AI也佔據那些依靠人類專業知識而蓬勃發展的網路平台，那人類能糾正、改善自身集體錯誤的機會將日趨減少。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
近幾個月來，生成式人工智慧（Generative AI）衝擊網路經濟模式及網路內容產出的跡象似乎越來越明顯，首先是購物平臺亞馬遜（Amazon）的「垃圾化」（junkification），再到社群網路服務公司TikTok的「狗屁化」（Enshittification），以及人工智慧（以下簡稱AI）產出不實訊息及內容農場（Content farm）的數量大幅增加，連OpenAI開發的AI聊天機器人程式「ChatGPT」，都被部分人士用來生成假訊息。
根據美國科技新聞平台《The Verge》報導，2023年3月甚至還出現科技巨擘Google和微軟（Microsoft）的AI聊天機器人相互引用彼此錯誤訊息的窘況。
《The Verge》資深記者文森（James Vincent）表示，網路曾長時間作為個人和企業創造、實踐各類想法的場域，人們靠著數位世界產出各式文字和圖像，部分人士更因為創建多樣且功能齊全的平台而賺取豐厚利潤，一旦這些網站有足夠的流量，通常就有機會帶來商機，然而AI的出現卻逐漸改變現有的網路經濟模式。
文森對此便於《The Verge》撰文分享自身對於網路經濟模式及資訊生成改變的觀點，另亦解讀AI當前如何衝擊網路平台、未來數位世界的發展。
大型網路平台如何應對AI生成內容？
文森指出，全球社交娛樂及新聞網站「Reddit」、維基百科（Wikipedia）、Google以及程式設計領域問答網站「Stack Overflow」等受歡迎或普及性高的平台，近年來皆或多或少遭到AI帶來的衝擊。
Reddit近日便表示，公司已改變自身平台的應用程式介面（以下簡稱API）收費準則，從原本使用API完全免費改為大幅提高收費金額。《The Verge》對此披露，Reddit更改API收費標準起因在於Google Bard、OpenAI ChatGPT這類人工智慧聊天機器人程式，能蒐集Reddit累積的大量數據來學習人類溝通模式並生成聊天內容。
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pCloud端午85%終身雲端折扣優惠，新聞案例告訴你多重備份、詳讀細則才是正解
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最近pCloud難得推出超值的終身制雲端方案，買斷就能長長久久用下去，而且這次折扣高達85%，還有500GB、2TB、10TB多種容量可選，趁特價入手才是最划算的選擇。
pCloud是來自瑞士的知名雲端服務廠商， 2013年創立至今已近10年。相較於其他廠商， pCloud重視資安的程度從你開始註冊帳號就能感覺出來。註冊帳號時會詢問你要將資料存放於歐盟還是美國，而且選擇了之後，不是只單獨放在一處就結束， pCloud還會在歐盟各地或美國將你的檔案分散成5份加強安全性。分散資料之餘，檔案也會透過256位元的AES加密、使用TLS / SSL傳輸檔案增加安全性。
說到pCloud特色，那當然是豐富的雲端方案，尤其是特殊的「終身制」方案，只要買斷就能長久使用下去，用越久越划算。當然除了終身方案之外，小用量的用戶也可以試試月繳、年繳方案，活動期間都有不小的折扣。
pCloud 一鍵創好新密碼 幫你保存那些永遠記不住的複雜帳密
除了雲端方案之外， pCloud 還推出實用且方便的 pCloud Pass ，簡單來說它就是幫你創建、保存密碼的工具，對於日益增加的服務與越來越繁雜的密碼規則，選個好用的工具幫忙管理是很有必要的事。 pCloud Pass 在電腦、手機等裝置上都能運作且同步所有資料，創建或填入密碼都能一鍵處理很方便。創建的密碼可自行設定強度，且透過軍用級加密演算法來保存，使用與保存都極具安全性。
慎選雲端服務並詳讀細則 確保資料沒有意外
最近有不少新聞事件都顯示，選擇雲端服務並非萬無一失，多重備份、詳讀細則才能避免很多風險。日前Google曾經發生雲端硬碟容量未滿卻不能上傳的狀況，原因在於Google Drive無預警限縮檔案上限為500萬個，即便你還有剩餘空間，只要檔案數超過500萬就可能出現無法上傳的狀況。
此外，付費的Adobe Creative Cloud Files也有不同的案件發生，知名畫家綜合口味分享慘痛經驗，表示「我還沒畫完的書被雲端平台毀了」。他使用Adobe Creative Cloud Files時，沒想到有一本書的檔案自動進入雲端空間的已刪除區域，且檔案並不完整。 Adobe回覆檔案為個人所有，無法為其找回雲端文件。當容量達上限時， Adobe應該停止同步而非刪除舊檔案，導致發生無可挽回的狀況。因此就算選擇了雲端服務，也須詳讀規則減少風險。
端午超值85%折扣優惠 終身雲端方案也有特價
對於資料安全最好的方式就是多重備份，但多重備份自然得要付出更高的成本，選擇什麼服務商與價格就是重點。因此趁著優惠期間購買雲端方案就是一種較為經濟的方式，能夠保有安全性之餘，又能減少支出的成本。另外像是終身制的服務也很值得選擇，畢竟既然都要長長久久使用，不如一次買斷比較便宜。
目前pCloud端午檔期有不小的折扣，活動將於6月20日開始，並於6月25日結束。主打的優惠項目是個人終身雲端方案， 500GB從原先的570美元降為139美元、 2TB從原先1140美元降為279美元，而10TB方案則是由6000美元變成890美元，折扣比例相當大，要買便宜終身雲端方案趁著檔期買最划算。