生成式AI快速產出內容真假難辨，缺乏查核機制恐助長新一代內容農場

文：張瑞邦（Tucker Chang）

近幾個月來，生成式人工智慧（Generative AI）衝擊網路經濟模式及網路內容產出的跡象似乎越來越明顯，首先是購物平臺亞馬遜（Amazon）的「垃圾化」（junkification），再到社群網路服務公司TikTok的「狗屁化」（Enshittification），以及人工智慧（以下簡稱AI）產出不實訊息及內容農場（Content farm）的數量大幅增加，連OpenAI開發的AI聊天機器人程式「ChatGPT」，都被部分人士用來生成假訊息。

根據美國科技新聞平台《The Verge》報導，2023年3月甚至還出現科技巨擘Google和微軟（Microsoft）的AI聊天機器人相互引用彼此錯誤訊息的窘況。

《The Verge》資深記者文森（James Vincent）表示，網路曾長時間作為個人和企業創造、實踐各類想法的場域，人們靠著數位世界產出各式文字和圖像，部分人士更因為創建多樣且功能齊全的平台而賺取豐厚利潤，一旦這些網站有足夠的流量，通常就有機會帶來商機，然而AI的出現卻逐漸改變現有的網路經濟模式。

文森對此便於《The Verge》撰文分享自身對於網路經濟模式及資訊生成改變的觀點，另亦解讀AI當前如何衝擊網路平台、未來數位世界的發展。

大型網路平台如何應對AI生成內容？

文森指出，全球社交娛樂及新聞網站「Reddit」、維基百科（Wikipedia）、Google以及程式設計領域問答網站「Stack Overflow」等受歡迎或普及性高的平台，近年來皆或多或少遭到AI帶來的衝擊。

Reddit近日便表示，公司已改變自身平台的應用程式介面（以下簡稱API）收費準則，從原本使用API完全免費改為大幅提高收費金額。《The Verge》對此披露，Reddit更改API收費標準起因在於Google Bard、OpenAI ChatGPT這類人工智慧聊天機器人程式，能蒐集Reddit累積的大量數據來學習人類溝通模式並生成聊天內容。